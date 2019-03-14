Havada savaş
İnanılmaz bir yükseliş içinde. Geldiler, ABD'yi sarstılar. Nasıl oldu?
Aklı ve parayı kim verdi?
Hammadde ve para ile kim buluşturdu? Pazar payını kim sundu? Hiç bunlara bakmayız.
Kör uçuşu yaparız. Ama gerçekler derinlerde! Çok derinlerde... İPEK YOLU'nu hayata geçirmek üzere olan bir ÇİN'den söz ediyoruz.
65 ülke operasyonun içinde!
Bunu hangi güç sağladı!
BİRİNCİ ve İKİNCİ DÜNYA SAVAŞLARINDAN sonra dünyada haritalar değişti.
Birlikler, ittifaklar kuruldu!
Ama arkada iki büyük savaş vardı. Peki Çin bunu nasıl başarıyordu? 65 ülkeyi yanına alacak gücü nereden buluyordu? Bilmiyoruz!
İlgilenmiyoruz da! Ama üzerinde durulması gereken nokta bu! Çin, Avrupa'da da Afrika'da da Ortadoğu'da da nasıl oyun kurabiliyordu!
Enerjiye hammaddeye bu kadar ihtiyacı olan bir DEV, nasıl emin adımlarla gidiyordu!
Açalım biraz...
Açalım ki güncel kapışmaya gelelim. Türkiye'yi de denklemin içinde görelim...
Şu aralar herkesin ismini duyduğu bir isim var! HUAWEİ...
Çinli telekom devi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou'yu çok yazdım. CIA tarafından yapılan operasyonla KANADA'da gözaltına alındı.
Tutuklandı. Sonra da yine CIA'nın devreye girmesiyle ABD'ye nakil süreci başlatıldı. Babası yani Ren Zhengfei, şirketin sahibiydi. Rothschild Ailesi'nin güvendiği isimlerden biriydi!
Kızı Meng Wanzhou şirketin mali işlerini yürütüyordu. ABD, İRAN'a uygulanan ambargoyu deldiklerini ileri sürüyor ve yanına ciddi bir iddia daha ekliyordu:
ÇİN ADINA CASUSLUK YAPIYORSUNUZ... Çin ise olan bitene gülüyor ve "TAMAMEN SİYASİ BİR OPERASYON" açıklaması ile yetiniyordu... Gerçekten ABD ile ÇİN artık arkalarına aldıkları güçlerle birlikte dünyanın her noktasında mücadele ediyordu.
Bu daha da tırmanacaktı...
Zaten tırmanma sürüyordu ve havaya taşınmıştı... Açalım...
ABD'nin teknolojik üstünlüğüne son vermesi için yeşertilen Çin'in en büyük şirketi HUAWEI, patronun kızı üzerinden büyük yara aldı. Çin, eli kolu bağlı kalamazdı.
Bir cevap verilmeliydi.
Ama nasıl?
Kimse bilmiyordu.
Biz bile "Yakında Çin'den bir cevap gelir" diye yazıyorduk. Ama ne olurdu bilemezdik! Meraklı gözlerle gelecek cevabı beklerken Etiyopya Hava Yollarına ait "Boeing737 8 Max" tipi yolcu uçağı düştü. Etiyopya Havayolları'na ait olan uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunuyordu! Kurtulan olmadı.
Nairobi seferini yapan uçağın düşme nedeni bilinmiyor!
Kara kutu da arızalı!
Bir başka "Boeing 737 8 Max" tipi uçak da geçtiğimiz yıl ENDONEZYA açıklarında düşmüş 189 kişi hayatını kaybetmişti. Sicil kötüydü yani!
Etiyopya'daki kaza haberinden sonra daha önce olmayan, yaşanmayan bir şey yaşanıyor, başta Çin olmak üzere 50'den fazla ülke, Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının tüm uçuşlarını durduruyordu. İlk kez uçak düşmüyordu ama tepki bir bütün olarak veriliyordu! Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı da vakit kaybetmeden bu tip uçakların uçmasını yasaklıyordu! Ayrıca GÜVENLİK DİREKTİFİ yayınlayıp, AVRUPA'ya bu uçaklarla gelinmesinin de önüne geçiliyordu! İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler, bu karara imza atıyordu. Türkiye de havadaki Boeing 737 8 Max'leri yere indiriyor ve hava sahasını bu uçaklara kapatıyordu! Tabii bu gelişmeler yaşanırken doğal olarak UÇAK ŞİRKETİNE BAKMAK GEREKİYORDU.
Oradaki tabloya göz gezdirdiğinizde, BOEING'in iki işlem gününde YÜZDE 20 değer kaybettiği görülüyordu.
Kaybolan değer yaklaşık 70 milyar dolardı! Boeing ısrarla UÇAKLARDA bir teknik sorun olmadığını üretimden kaynaklanan bir hatanın söz konusu olamayacağını açıklıyordu. Ama yetmiyordu!
50'den fazla ülke BOEING üzerinden ABD'ye fatura kesiyordu. ABD'nin en büyük firmalarından olan hatta milli gururları olan şirket, bir uçağın düşmesinden sonra TEST ediliyordu. Sarsılan ise 'DERİN ABD'ydi!
"Boeing 737 8 Max" tipi uçakların düşmesi belki kaza belki operasyondu! Bunu hiçbir zaman öğrenme şansımız yok.
Ama Çin'in gözü gibi büyüttüğü Huawei'nin patronunun kızının rehin alınması, hala canlı bir meseleydi. Hala kimse iki ülke arasında ne olup bittiğini anlamıyordu! Ama kız, CIA'da rehin kalmıştı. ABD Dışişleri Bakanı ısrarla Huawei'nin CASUSLUK YAPTIĞINI söylüyor ve hedeflerinde olduğunu sık sık vurguluyordu!
Bir de ÇİN'e enerji koridoru açan İRAN'ı tehdit ediyordu!
DERİN ABD kendi içinde, kendi başkanıyla, başkanının ailesiyle, onların ilişkileriyle ve dünya ile mücadele etmekte...
Çin ile karşı karşıya gelseler de bunu sertleştirmediler! Ama İPEK YOLU'nun her noktasında kapışmaktalar. Çin, BÜYÜK SAVAŞ olmadan dünyayı değiştirmek istiyor. Ve çok hızlı da gidiyor. SİLAH SANAYİNİ elinde tutan vurucu gücü yüksek olan ABD de hangi rakiple kaçıyla birlikte mücadele edeceğini iyi hesap etmiş gibi görünmüyor!
Savaş yakında başlayacak.
Herkesin gördüğü bir kıvama gelecek. Zaten uçaklar bile düşmeye başladı! Yenileri düşer mi? Kim "düşmez" diyebilir ki!
Savaş elbette başka alanlarda başka coğrafyalarda da olacak...
Kaçış yok! Terör örgütleri de istihbarat teşkilatları da tabelası farklı işlevi farklı kurumlar da herkes kavganın içinde olacak... Afrika bu kavganın ilk cephesi gibi. Venezuela bugün yarın karışır ve sonuçlanır! Ne olacağını görürüz. İran unutuldu mu? Karadeniz ya da Akdeniz?
Hepsi kavganın merkezlerinden.
Ama önce hangileri sahne alacak! Bilmiyoruz. Ama BOEING üzerinden DERİN ABD'ye verilen mesaj şimdiye kadar yaşananlar arasında en önemlisi ve büyüğüydü!
Suudi Arabistan'a, Türkiye'ye, İran'a, Fransa'ya, Almanya'ya, Rusya'ya, Hindistan'a, Çin'e ve 65 ülkeye ABD'nin gücü yetecek mi? Tarihin en büyük savaşı yaşanmakta, gözler bunu görmemekte! Güncel ve kısır tartışmalarla gidilmekte! Konu hiç anlamadığımız kadar keskin ve önemli... Dünya, tarihte hiç olmayan bir türbülansta.
Kimse dışında kalamaz. Akıllı ülkeler uçağı yere sağ salim indirecek olanlar. Türkiye gibi...
Kavga havaya taşındı. Sonraki ne olur? Bilinmez ama şiddetli olacağı kesin! Savaşın içeriğini ve taraflarını bilmeyen masum insanlar ölecek. Maalesef!
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