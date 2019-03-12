Başrol
Ben dünyadaki büyük kavgayı anlatmaya çabalıyorum. Tarafların keskin adımlarını paylaşmaya gayret ediyorum. Ve bunların ülkelerdeki ADAMLARI üzerinden oluşturulan iklime dikkat çekmeye çalışıyorum!
Pentagon'u, Rothschildler'i, Buckingham Sarayı'nı günlük bilgilerle bezeyip bu üçgendeki trafiği buraya taşıyorum...
İşte bu trafikte önemli oyuncular var!
Biri Muhammed bin Selman.
Suudi Arabistan Prensi... Belki yakında babasının yerine KRAL olacak! Buradan gidelim bugün.
İtalya'ya ve Türkiye'ye gelelim...
Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı Adil el Cubeyr, Avrupa Birliği'nde önemli toplantılar yaptı. Bizzat Veliaht Prens Selman tarafından görevlendirilen Cubeyr, Avrupa Birliği'ne tarihi bir teklifte bulundu. Cubeyr, "Başta terörle mücadele olmak üzere biz Arabistan'da ikili anlaşmalar seçeneğinde PESCO'yu istiyoruz. Avrupa Ordusu, bizim için önemli. Uzun yıllar sürecek anlaşma için biz hazırız" dedi. Bu NORMAL şartlar altında söylenecek bir söz değil.
Bizzat PRENS SELMAN'ın adamı AVRUPA'ya gidiyor ve kurulmamış olan PESCO'yu yani AVRUPA ORDUSU'nu ülkesinde istiyor! İşbirliği talep ediyor. Paraysa para diyor!
Normal değil, hiç değil...
Şimdi bu teklif ne anlama gelmekte?
Ordusunun her mühimmatını ABD'den alan, ülkesinde yüzlerce ABD askeri barındıran bir PRENS bunu neden yapar!
Galiba ABD TARAFINDAN RESMEN İŞGAL EDİLMESİ İÇİN ATILAN BİR ADIM!
ABD, Arabistan'ın bu adımına mutlak şekilde bir cevap verecek.
Avrupa Ordusu henüz kurulmadı.
Kurulma aşaması tamamlanana kadar geçecek sürede Arabistan'ın bu adımı ağır bir ceza ile sonuçlanacak. Kurulmayan ORDU ile yakınlık istemek DİPLOMASİYE sığacak bir adım değil. ARAMCO bu kadar gündemdeyken yapılan bu hamle belli ki ARABİSTAN'da işlerin çok kısa zamanda karışacağının göstergesi...
Arabistan daha doğrusu Prens Selman, ısrarla Washington karşıtı adımlar atmaya başladı.
Bu gerçekten beklenmeyen bir durumdu. ABD de şaşkın ve bu duruma anlam veremiyor.
Cubeyr, Arabistan'da Prens Selman'dan sonra en derin kişidir. Atanan elçilere Prens Selman'dan önce o karar verir.
Derin Amerika ile yıllarca yakın çalışan, hatta ABD'de büyükelçi olduğu dönemlerde İngiltere'nin de tepkisini çeken Cubeyr'in bu tutumu dünya dengelerini de değiştirecek. Cubeyr 1984'te Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. CIA için çok önemli bir okuldur bu! Anadili olan Arapça'nın yanı sıra ileri düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Bütün bunlar ne anlama geliyor peki?
Ortadoğu hep kaynadı, dünya hep Ortadoğu'dan şekillendi.
Şimdi de aynısı olacak. Ancak Ortadoğu'da başlayacak ateş öncesi Afrika'nın karışması gerekiyor. Sudan'da ayaklanmalar başlatıldı. Sudan Devlet Başkanı Beşir'i köşeye sıkıştırmak isteyen ABD, ciddi şekilde baskı kuruyor. Çünkü Sudan, stratejik konumu nedeniyle Ortadoğu'daki ateşin daha da güçlü yanmasını sağlayacak. Sudan, Kızıldeniz'e en uzun kıyısı olan ülke. Afrika'nın güvenliği belki de Sudan'dan başlar. Karışıklık ve içsavaş yaşayacak olan Sudan, Afrika'nın da güvensiz bölge olmasını sağlayacak ki Washington'ın en öncelikli planlarından biri de bu. Çünkü ABD, Fransa'nın Afrika elitleri üzerindeki gücünü kaosla bitirmek istiyor. O nedenle Sudan karıştı. Peki SUDAN hakkında bu planlar hazırlanırken ANKARA ne yaptı? Hatırlayan var mı? EVET! Gittik, SEVAKİN ADASI'nı aldık. Kullanacağız.
Askeri üs yapacağız, donanmamızı konuşlandıracağız...
Daha SUDAN karıştırılmadan önce TÜRKİYE gitti, büyük bir akıl ortaya koyarak ön aldı.
SEVAKİN'i kendimize bağlayıp AFRİKA ATEŞİ'ni kontrol etmek istedi. Daha da ötesi bu ateşin bize ulaşmasını engellemek için adım attı. Mısır'da SİSİ ile iş tutan güçlerin oyununu bozmak için orada bayrak gösterme kararı aldı.
İşte anlatmak istediğimiz de buydu. Ekonomik saldırılardan, kıskaçtan buralara sıra gelmiyor.
Türkiye 4 cephede mücadele etmek durumunda. Öte yandan kendi huzuru ve güveni için ÇİN'in Venezuela'ya gitmesi gibi ABD'nin Afganistan'a girmesi gibi sınırlarını SEVAKİN ADASI'na kadar esnetiyor.
Sorunu kaynağında çözsün diye.
SOMALİ adımımız da böyleydi.
KIZILDENİZ'in başlangıcında herkesin itimat ettiği TÜRK GÜCÜ bulundurma, orada bayrak dalgalandırma oyunun içinde olduğumuzun ilanıydı.
Bazıları bunu anlamıyordu. Ama gerçek kimin ne anladığıyla ilgili değildi. TÜRK DEVLETİ kurulacak yeni masada yer istiyordu. Bunu da aklını, gücünü kullanıp AFRİKA'da, ateşin yükseleceği AFRİKA'da attığı adımlarla netleştiriyordu!
KATAR'da, SURİYE'de, SEVAKİN'de biz varız...
Kavga eden güçler BİZİM yaptıklarımızı hayretle izliyor.
Bu nedenle "Bizsiz olamaz" diyorum... İsrail de kendi oyununu kurmak için AKABE KÖRFEZİ'nde SÜVEYŞ'e alternatif bir kanal arayışı ve yapımı içinde! Herkes kendi gündemiyle kendi geleceği için yürüyor! Tel Aviv Eilat Limanı'ndan Ashkelon Limanı'na KANAL açarak PETROLÜ güvence altına almak ve merkez olmak iddiasında! Hatta bu KANALIN 14 milyar dolara mal olacağı yazıldı, çizildi. Çinliler'in yapacağı da gündeme çok geldi!
Üzerinde çok kişi durmadı!
Süveyş'in bile alternatifi düşünülürken SEVAKİN ve TÜRK ADIMI çok ama çok anlamlı. Ve çok önemli...
Ve Sudan Lideri SEVAKİN ADASI'nı bize emanet ettiği için ABD'nin hedefi olmuştu.
Buralarda birileri de SUDAN DEVLET BAŞKANI BEŞİR'e saldırmaktan geri durmamıştı...
Türkiye böyle bir ülke! Yabancıyı tanırsınız! Önlem alırsınız! İçerisi bambaşka! Senden görünene ne yapacaksın! Beşir kendisini devirmek isteyenlere "2020'de seçim var. Ona hazırlanın" çağrısı yaptı...
Türkiye bunca soruna rağmen kendisine dost gözüyle bakmayanların ilerisinde yürüyor...
AKILLA tarihin verdiği güçle ve inançla yürüyor. Sıkıntılar olsa da KIZILDENİZ'de AFRİKA'nın bağrında oyun kuruyor. PETROL güzergahında "Ben de varım" diyor... En güçlü MÜSLÜMAN ÜLKE OLARAK bunu yapıyor...
Yakında SEVAKİN'in önemini bilmeyenler iyice anlar!
Türkiye olmadan, Türkler olmadan kuklalarla sonuç alınamaz! Son tahlilde BAŞROL kazanır! İtalya mı? Unuttum sanmayın! Yakında karışacak!
Fena halde! Az kaldı!
NOT: SEVAKİN ADASI'na iyi bakın! Haritayı açıp yaklaştırın! Oraya gidecek TÜRK GÜCÜ'NÜN ne kadar korunaklı bir yerde olacağını görün! Boşuna SEVAKİN DEĞİL!
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