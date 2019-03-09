Şeytan üçgeni
Bilinen tek bir şey MUELLER ve arkasındaki güç, AİLEYE yani ROTHSCHILDLER'e savaş açtı.
Moskova-Londra bağını kopartıp atmak için çabalamaktalar. Çok önemli konu. Gelin biraz detaya girelim. AKTÖRLER önemli çünkü. Kimi ararsanız işin içinde...
Aktörler kim mi? CIA Başkanı Gina Haspel, ünlü oligark Oleg Deripaska, Putin, Trump, Manafort, Flynn, Mueller ve arkalarındaki görünmeyen İKİ BÜYÜK GÜÇ!
Çünkü Mueller ve Haspel bir yanda, diğerleri öte yanda...
Açalım...
ABD derin DEVLETİ Trump'ın seçilmesi olayında RUS DERİN DEVLETİNİN
PARMAĞI OLDUĞUNU
SÖYLEDİ. Ve bu yönde adımlar atmaya başladı. Savcı Mueller devreye girdi. İlmik ilmik dosyayı ördü! Tabii tek başına yapmadı, yapamazdı! Rusya soruşturmasında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos'u suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort, vergi kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığından 47 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Başka davaları da olacak gibi.
İTİRAFLARINDAN DOLAYI bu cezaya dünden razı! Peki neden MANAFORT ceza aldı?
Mueller ne buldu?
Açalım...
Oleg DERİPASKA Rusya'nın en önemli zenginlerinden biriydi... DEVLETİN içinden gelen bir isimdi! Sovyetler'in dağılmasından sonra önü açılan ve yürüyen biriydi. Arkadaki güç ise ROTHSCHILDLER'Dİ!
Yani DEVRİMİN arkasındaki güç! Deripaska'nın eşi Polina, o zamanki Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in sağ kolu olan Valentin Yumashev'in kızıydı. Yumashev de YELTSİN'in kızı TATYANA ile evliydi! İlişkiler iç içeydi yani!
Böyleydi bu işler!
Deripaska, RUS DEVLETİNİN ZENGİNİYDİ!
Ülkesi için çalışmalıydı. Öyle de oldu. Deripaska UKRAYNA'daki OLİGARKLARDAN Gürcistan, Tacikistan ve Özbekistan'daki RUS YANLILARINA kadar büyük bir kitleyi organize ediyor ve MOSKOVA'ya güç katıyordu.
Buradaki HÜKÜMETLER üzerindeki etkiyi artırmak için de PAUL MANAFORT'u yanına alıyor ve 10 milyon dolar veriyordu... Rus karşıtları belli yollarla baltalanıyordu!
Manafort da ekibin başıydı!
MANAFORT, Ukrayna'da da Deripaska üzerinden sahne alıyordu. Yanukoviç'i BAŞKAN yapıyorlardı. Ancak sonra işler istenildiği gibi gitmiyor.
Ukrayna içsavaşın eşiğine geliyor.
ÜLKE bölünüyor, Yanuvokiç ise SARAYINI BIRAKIP KAÇIYORDU.
Tekrar bu noktaya geleceğiz.
Şimdi ABD'ye geçelim...
Donald Trump, Başkanlık seçimini kazanırken yanında elbette stratejist Steve Bannon'ın gücü ve aklı vardı. Tabii strateji Bannon'dı, hız Paul Manafort'tu.
Bannon ile Manafort hiç anlaşamazdı ama ortak hedef aynıydı. Trump'ın Başkan olması için çalışıyorlardı. Zorunlu ortaklık Trump'ı Beyaz Saray'a gönderdi. Manafort, hep Rusya'ya yakın biriydi. Dolayısıyla aileye de... Yani Rothschildler'e...
Manafort yıllar önce bu ortaklığı bitirdiğini söylüyordu.
Ukrayna'da Yanukoviç'in de danışmanlığını yapan hatta ülkedeki milyarlarca dolar kara parayı aklamayı başaran kişi de Manafort'tu. Burada elbette Rothschild ailesinin bankaları devreye giriyordu. O kadar parayı tek başına aklayacak hali yoktu.
Zordu!
Ukrayna'da Yanukoviç'e seçim kazandıran Manafort, Trump için de göreve getirilmişti. Trump'ın, seçim sonrası Bannon karşıtı adımlar atması, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i harekete geçirdi. PENTAGON devreye giriyordu yani! Sadece Manafort değil, Trump'ın etrafındaki neredeyse 40 kişi hedefti. Trump'ın yönü değişmişti.
Bunu anlayan PENTAGON hamle yapıyordu!
Manafort, az ceza almak için FBI'a ifade verdi.
Mueller bunun yalan olduğunu anlayan ilk kişi oldu.
Düğmeye bastı.
Manafort'un ipini çekti!
Ne kadar ceza alır bilinmez ama Manafort için ABD rüyası kabusla bitti. Trump'ı köşeye sıkıştıracak hamle ya Manafort'la ya da yardımcısı Rick Gates ile gelecekti. Özgürlük peşinde koşan George Papadopoulos da sıradaydı! Bu isimler Trump'ın başını ağrıtacak. Hatta başkanlığının düşürülmesine neden olacak. İhtimal mi? Evet ihtimal! Mueller, Rusya ile değil Rothschlid ailesi ile uğraşmakta.
AİLEYİ hedefe koydu ve ona göre kararlar alıyor.
Büyük bir cesaretle ve arkasındaki güçle...
Mueller şu anda en güçlü ABD'liler listesinde sürekli yükseliyor. Bu da Londra'da ve Moskova'da endişeyle karşılanıyor.
CIA'in de FBI'ın da Mueller'e destek vermesi, Trump'ı da endişelendiriyor. Çünkü CIA ile FBI hiçbir zaman ortak hareket etmez. Bu durum tarihte ilk kez yaşanıyor. İç çekişmeyi kenara bırakan CIA ile FBI, Mueller'i daha da güçlü yapıyor. Bunu sağlayan kim? DERİN ABD?
Mümkün! Yani bu desteği veren aslında ROTHSCHILD ile savaşmakta...
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in CIA-FBI işbirliği sonucunda bu kadar etkin ifadeler verdiği de gerçek. Cohen, Trump'a en ciddi darbeyi vuran isim oldu. Şimdi ikinci ve üçüncü hamle bekleniyor. Gelecek mi?
Çok yüksek ihtimal gelecek...
Peki nereden biliyoruz?
Başa dönerek açıklamaya çalışalım...
CIA BAŞKANI Gina Haspel yaklaşık 35 yıldır gizli serviste...
Mesleğinin yarısından fazlasını, yani 20 yılı, ABD dışında geçirdi.
ANALİZ kabiliyeti olarak çok öne çıkan biri. AVRASYA'da uzun süre bulundu. Bu süre içinde RUSÇA ve TÜRKÇE öğrendi.
En iyi bildiği konuların başında RUSYA geliyor. Bu kanalda belki de CIA içinde tek... Motivasyonu MOSKOVA YÖNETİMİ...
Sahada çok önemli işlere imza attığı söylense de herkes İŞKENCE ile tanıyor. Oysa en iyi bildiği iş RUSYA... Bu nedenle CIA'in başına getirildi! Kavganın RUSYA ile olduğu, olacağı bilindiği için! Ayrıca TÜRKÇE bilmesi ve dilimizi yıllar önce öğreniyor olması tesadüf mü?
Değil elbette!
Savcı Mueller'in eline verilen belgelerin altında Gina Haspel yazıyor! Mueller'in peşine düştüğü bütün isimlere önce HASPEL kanca atıyor. Sonra DOSYA Mueller'e iniyor... FBI da bu nedenle başka bir kulvara gidemiyor... Rusya kartı şu an Gina Haspel'ın elinde şekilleniyor.
CIA, BAŞKAN TRUMP'a karşı yani...
RUSYA ve seçim olayı bu! Trump'ın başının derde girmesi olayı da bu! CIA RUS AJANLARININ ülkesine ve içlerine sızdığını düşünüyor.
KAVGA ÇOK BÜYÜK. Bu nedenle sancılı oluyor! Haspel ile birlikte görev yapan 4 kadın ajan RUSYA ile savaşıyor... Bunu yaparken de İNGİLTERE'yi yanlarına almak için çaba veriyorlar! Bazen bombalı paketlerle... Tablo bu! Her an her şey olabilir!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Casus kardeşliği 08 Mart 2019, Cuma GELİN bugün CIA Başkanı Gina Haspel'den girelim, ekibinden devam edelim. Savcı Bharara'nın RIZA SARRAF olayını...
- Papaz’ı buldular! 07 Mart 2019, Perşembe DAHA önce çok kez yazdım. Gözaltına alındıktan ve tutuklandıktan sonra paylaştım. Sonra olay oldu. Beyaz Saray'da...
- Büyük tehdit 06 Mart 2019, Çarşamba SAVAŞ öyle hızlandı ki buralarda bazıları ne olup bittiğinin farkında bile değiller... Oysa tablo günyüzü gibi...
- Sarkaç! 05 Mart 2019, Salı GELİN bugün Pentagon'a karşı yani derin ABD'ye karşı olan AĞ'ın önemli karakterlerinden ve önemli toplantılarından...
- Savaş masası 02 Mart 2019, Cumartesi GELİN bugün daha net bir fotoğrafla devam edelim. Buralarda konuşulmayan ancak uzaklarda yazılan çizilen ve fısıldanan...
ERGÜN DİLER Tweetleri