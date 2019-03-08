Casus kardeşliği
Sonra da Pentagon ile yaşanan S-400 krizine gidelim...
"Ekonomik saldırı olur mu" sorusuna cevap arayıp bitirelim...
Mattis'in yerine bakan SHANAHAN önemli bir isim.
Atak ve iddialı. Pentagon zaten böyle! Türkiye'nin S-400, hatta S-500'ler için İSTEKLİ görünmesi, pazarlıkların başlamasıbitmesi PENTAGON'u fazlasıyla telaşlandırdı.
Pentagon'daki bütün komutanlar ve NATO rahatsız! Peki ne olacak?
Gelin bu noktaya bakalım.
Birlikte akıl yürütelim. Neler olabilir konuşalım...
Önce kitaba dokunalım...
Rıza Sarraf soruşturmasını ABD'de başlatan, eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın anılarını paylaştığı kitap, 19 Mart'ta piyasada...
Wall Street'in Şerifi olarak adlandırılan BHARARA kitabın tanıtımı için sahne aldı bile...
AMAZON da satış için çoktan hazırdı zaten... Televizyonlarda boy gösteren Bharara şunları söylüyordu: "Sarraf davasının ortaya çıkmasının ardından, Hindistanlı diplomat Devyani Khobragade soruşturmasındaki gibi kötü adam ilan edilmemiştim.
Aksine Twitter hesabım aniden patladı. Takipçi sayım, 8 binden sevinçli Türkler'den dolayı 250 bine yükseldi. Türkiye'den insanlar bana övgüler yağdırdı, teşekkür etti ve kebap teklif etti.
Çok cömert bir Twitter kullanıcısı ise bana "Türk rakısı, şiş kebabı, lokum ve Türk Halısı" teklifinde bulundu..." Preet Bharara'nın anılarını yazmasının bizim için ne kadar önemi var bilemem. Onun takipçilerinin artmasının da bizim açımızdan anlamı ne kestiremem!
İlgimi de çekmez zaten... Ama zamanlama olarak önemli...
S-400 gerginliğinin olduğu bir döneme denk gelmesi ilginç!
Duruşma salonuna sığmayan ifadelerin ABD BASININDA yer alması belli ki olayı daha da ilginç hale getirecek!
Savcı Bharara'nın adımlarını ya da ABD'nin atacağı adımları hesap eden ANKARA geçtiğimiz günlerde önemli ama konuşulmayan bir karar aldı! Türkiye Emlak Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından faaliyet onayı aldı. Türkiye'de katılım bankası olarak hayata geçecek Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin yakın zamanda şubeleşmeye başlaması bekleniyor. HALKBANK DAVASININ ISITILMASINA,
S-400'lere karşı silah olarak kullanılması ihtimaline ya da gelmesi muhtemel cezaya önlem olarak kurulmuş olabilir mi? Bu nedenle EMLAK BANKASI geri dönüyor olabilir mi? Pekala olabilir! Önlemdir! ABD'nin atacağı adımı boşa çıkarma hamlesidir! Akıllıcadır!
17-25 ARALIK operasyonlarının asıl amaçlarından biri, belki de en önemlisi, İRAN ile yapılan ticareti bitirmekti. Washington eksenine uymayan İran'ın cezalandırılmasını önleyen Türkiye'ye ayar verilmesiydi!
Bir taşla iki kuş vuracaklardı.
İki ülke de zarar görecekti.
HALKBANK da bu nedenle hedefti! Zaten geldiler, girdiler, bu hatta rol alanlara da ceza verdiler. Olayın ABD ile ilgisi doğrudan görünmemesine rağmen KÜRESEL POLİTİKA açısından İran, ÇİN ile yan yanaydı. Ve her şartta ceza almalıydı. Türkiye de kendini böyle konumlandırdığı için radardaydı! Yakalanıyordu!
Başkan Trump'ın ipini çekmek için aralıksız ifade veren avukatı Michael Cohen gibi akrabası diğer Cohen de CIA etiketiyle HALKBANK'a dalıyordu! Ve Türkiye-ABD ilişkileri kopma noktasına geliyor, gerildikçe geriliyordu!
Tam bu noktada bir dedikoduyu paylaşmak istiyorum...
David Cohen'in, HALKBANK'a girdikten sonra da öncesinde de GÖRÜŞTÜĞÜ bir TÜRK SİYASETÇİ geçtiğimiz günlerde bir nedenden dolayı gözaltına alındı!
Doğrulatma fırsatım olmadı.
Ama bir dostum söyledi. Gözaltına alınmış, akşamı da serbest kalmış... Konuyu bilmiyorum.
Öğrenmek için zamanım olmadı.
Ancak David Cohen'le İstanbul'da YATTA yemek yiyecek kadar yakındılar diye işitmiştim... Amerikalı dostum söylemişti. Şaşırmıştım da gülmüştü... "Neden şaşırıyorsun ki? Böyle çok isim var" diye beni sakinleştirmeye çalışmıştı... Araya bu notu eklemek istedim...
Devam...
HALKBANK, gelmesi muhtemel yüklü bir ceza, S-400 alımı ve çıkacak kriz...
Ve tırmanması muhtemel döviz kurları... Hepsi mümkün! Peki kolay mı?
Buradan yürüyelim. Ve hemen CIA'ya bakalım... Gina Haspel'a odaklanalım... Suud Hanedanı'na "Washington'da benden başka muhatabınız yok. Dediğimi yapın ya da sonuçlarına katlanın...
Ölüm de seçeneklerden biri" diyecek kadar ileri giden kadın başkana bakalım... Önemli çünkü...
Gina Haspel, CIA'de en önemli pozisyonlarda çalışma stillerini bildiği 2 kadını tercih etti. Elizabeth Kimber, CIA Operasyonlar Direktör Yardımcısı oldu. Dawn Meyerriecks de Bilim ve Teknoloji Direktör Yardımcısı olarak atandı. Haspel göreve geldikten sonra CIA'in en önemli pozisyonlarına kadınları getirdi.
Şu anda CIA'de önemli birimlerde yüzde 50-yüzde 50 kadın erkek eşitliği sağlandı. Elbette bir de Cynthia Rapp vardı! CIA tarihinin en önemli analisti olarak gösterilen Rapp'in özellikle operasyonel birimi mükemmel yönlendirdiği konuşuluyor.
Washington'da bunlar SIR değil.
Fısıltılarla dillendiriliyor. Yazılıyor da...
Elizabeth Kimber, GINA HASPEL'in en güvendiği isimlerden... Belki de ilk sırada geliyor. Tam bir CIA personeli...
Kişilik olarak... Kendisi hakkında çok az bilgi var. New York'taki Hamilton Koleji'nden lisans derecesi olan ve çok iyi derecede Fransızca bilmesinden başka detay yok. Tanıyanlara göre ise Kimber çok etkin ve tehlikeli biri. CIA Ulusal İstihbarat Müdür Yardımcısı Sue Gordon da bu tanıma girenlerden...
Courtney Simmons, CIA'in genel danışmanı gibi görünse de Haspel'in en güvendiği isimlerden biri. CIA'in 30 yıllık ajanı Sonya Holt da hala etkin. Bunların hepsi Haspel'in kardeşi. Buna Casus Kardeşliği deniyor. Bunu da hiç mi hiç saklamıyorlar! Ancak sakladıkları bir şey var!
Gina Haspel'in neden kadınları tercih ettiğine dair bir tahmin yok.
Haspel'ın, güçlü yapısı, güveni esas alan tarzı nedeniyle bildiği ve inandığı kişilerle yola çıktığı ileri sürülmekte. GARİPTİR BU KADINLARDAN OLUŞAN CASUS KARDEŞLİĞİNİN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR... Kaç kez denediler olmadı. Kaç kez geldiler tutmadı!
Ama yine gündemlerinde, masalarında TÜRKİYE...
CASUS KARDEŞLİĞİ KADINLARLA GELMEYİ DÜŞÜNÜYOR! Önce erkekler şimdi kadınlar... İlginç değil mi! Gelirler mi bilemem. Ama sonuç almaları çok zor! Bunu biliyorum... Bence onlar da biliyor! Her şeye rağmen S-400 için adım atmayı deneyeceklerdir. Bilmemizde fayda var!
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