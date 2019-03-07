Papaz’ı buldular!
Gözaltına alındıktan ve tutuklandıktan sonra paylaştım.
Sonra olay oldu. Beyaz Saray'da Başkan Trump, Başkan Erdoğan'a RAHİP BRUNSON'u sordu. Ve "BIRAKIN" ricasında bulundu.
Uzun süre Türkiye, konuyu mahkemelerin çözeceğini duyurdu. Onlar Gülen'i iade etmiyorlar Ankara da BRUNSON'u vermiyordu.
Onlar "Biz adalete karışamayız" savunması yapıyor, bizimkiler de aynı tonla cevap veriyorlardı.
Brunson özel biriydi! Ve TÜRKLERLE hiç kopmuyordu!
Açalım biraz... İlginç noktalara doğru gidelim...
MUOS diye bir teknoloji var. Yazdım önceden. Parayı Rockefeller Ailesi veriyor, teknolojiyi Lockheed Martin getiriyor ve yapıyor! UZAYDAN DÜNYANIN HER NOKTASINI İZLEME VE TAKİP ETME İMKANI VEREN BU SİSTEM, BÜYÜK BİR TAARRUZ MEKANİZMASI AYNI ZAMANDA! Sistemin hayata sağlıklı geçmesi için de Hawaii, Virginia, Kojarena (Avustralya) ve Niscemi'deki (İtalya) dört kara istasyonuyla bağlantısının kusursuz olması gerekmekte.
İtalya Savunma Bakanlığı yapan Roberta Pinotti bunu görüyor.
ROTHSCHILD Ailesi'yle paylaşıyor ve sistemin önüne geçiyor. BAKAN YAPILARAK HEM DE! MUOS'un İtalya Niscemi'deki üssünün etkisiz hale getirilmesi, Roberta Pinotti tarafından gerçekleştirildi.
Göreve geliş nedeni de buydu aslında. Yani bunun için uğraşan STEVE BANNON'u yeniyordu!
Pentagon'un dahi çocuğunu yani...
Pentagon, dört kara istasyonunun alternatiflerini de hazırlamıştı. İtalya Niscemi'deki üssün alternatifleri Yunanistan Pyrgos veya İzmir'di! Pentagon bu iki ülkeden birini seçmek zorundaydı. Yunanistan'ın tamamının Rothschild Ailesi'nin olduğunu düşünürsek, tek alternatif İzmir'di. Başka çareleri yoktu!
İzmir, NATO üsleri nedeniyle Pentagon için de çok önemli bir kentti! MUOS için de bugün vazgeçilmez bir nokta. Türkiye, Pastör Brunson'la ilgili örgüt bağlantılarıyla 2 yıl zaman geçirdi.
Aslında Brunson'ın öncelikli görevlerinden biri, İzmir'deki NATO üssünü MUOS (Mobil kullanıcı amaçlı sistem) üssü haline getirebilecek alt yapıyı sağlamaktı, ki bunu da büyük ölçüde sağladı. Zaten ondan sonra alındı, bırakıldı ülkesine gitti. Başkan Trump tarafından karşılandı. Beyaz Saray'da ağırlandı!
Sıradan bir PAPAZ görüntüsü vermek için özel çaba harcayan BRUNSON, ABD'de krallar gibi karşılandı. DEVLETİ onu bağrına bastı. Ancak o yine herkesi şaşırttı... Karısı ile birlikte gitti MACARİSTAN VATANDAŞI OLDU! ORADA DİNİ AKSİYONLARINA DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI... ABD vatandaşı gidiyor, Macaristan vatandaşı oluyordu! SOROS'la başından beri mücadele eden "GÖÇLERİ SOROS DÜZENLİYOR! AVRUPA'YI YIKACAK...
Bütün kurumları ele geçirecek" diyerek dünyayı uyaran VİKTOR ORBAN'ın ülkesine... ORBAN, göç dalgalarından şikayet ediyor göçmenleri telle çeviriyor, ancak BRUNSON da ülkesine geliyordu.
İzmir'de 1990'ların ortasından beri yaşayan BRUNSON, şimdi GÖÇMENLER İÇİN MACARİSTAN'daydı. Hem de vatandaşlık alarak... Karısı ile birlikte. Birlikte gözaltına alınmışlar eşi 2 hafta sonra serbest kalmış kendisi hapse yollanmıştı...
"Ne var bunda? Adam ülke değiştirmiş papazlığa devam edecekmiş" dediğinizi duyar gibiyim... Yazıyı okurken aklınızdan şunu geçireceksiniz...
Tahmin edebiliyorum... MACAR VATANDAŞLIĞI BİLGİSİ çok önce geldi. Dostlarım bunu iletti! Yazmadım! Arka planda ne vardı bilmiyordum... Bekledim!
İlgimi çeken de burası oldu...
Bizim BRUNSON neden MACARİSTAN'a gidiyordu.
Karısı çocukları neden orayı tercih ediyorlardı. ABD'de kahraman olan biri bunu niye yapar ki? ACABA YENİ GÖREV YERİ BURASI MI?
Galiba evet!
Bizi ilgilendiren bölüme geçelim.
Görevlerini ileride yazarız yine...
Papaz BRUNSON'U, MACARİSTAN'A İNER İNMEZ TÜRK İŞADAMLARI KARŞILIYOR. ETRAFINI SARIYOR. RAHAT ETTİRİYOR. HER TÜRLÜ
DESTEĞİN VERİLECEĞİNİ AÇIK VE NET OLARAK SÖYLÜYORLAR. BU İŞADAMLARI ARASINDA ÇOK AMA ÇOK YAKINDAN TANIDIĞINIZ
İSİMLER VAR. ÖYLE BÖYLE DEĞİL. PAPAZ İLE BURADA YAN YANA GELMEK İSTEMEYENLER, MACARİSTAN'DA KENETLENDİ...
BİRLİKTE OPERASYON İÇİN YEMİN ETTİLER ADETA... GÖÇMENLER ÜZERİNDEN, TÜRKLER ÜZERİNDEN ORADA BİR ADIM ATILACAK.
HAZIRLIK YAPILMIŞ. PAPAZ YOLLANMIŞ. PARAYI VERECEK OLAN TÜRKLER EMİRLERİ ALMIŞ...
Derin ABD'nin rol dağılımı yapmasından sonra çok TÜRK orada sırada! İzmir'i PENTAGON'a veren MUOS alt yapısını kuran PAPAZ ve TÜRK EKİBİ şimdi MACARİSTAN'da! Acaba 20 yıl İzmir'de BRUNSON'a destek verenler, bu listede var mıydı?
Hangi ünlü aileler BRUNSON'un arkasından korkamadan gidiyordu?
Macaristan'da toplanma yerleri neresiydi? Ve daha önemlisi TÜRKİYE'den bunu bilen ve takip eden var mıydı?
Yazının size ulaştığı saatlerde konu ile ilgili tüm ayrıntılar bende olacak... Bu önden yazılmış bir not sadece. Listenin tamamı geldiğinde sizlerle paylaşacağım...
Birkaç isim beni resmen şoke etti.
Bakalım tamamını yazınca ne olacak! Göreceğiz...
Papazı bırakıp şimdi SUUDİ ARABİSTAN'A GEÇELİM...
Düğüm orada çözülecek çünkü!
Orada işler iyice karıştı.
CIA Başkanı Gina Haspel'in doğrudan HANEDANI tehdit etmesi, bardağı taşırdı. Taşırdı ama taşanları kim toplayacak bilen yok. Prens Selman, babasına meydan okuyor.
Babasını zehirlemeye çalıştığı iddiası SARAYDA BOMBA GİBİ PATLADI. Sızdırılmıyor.
Prens, Rothschildler'in baskısıyla DENGECİ olan babasından kurtulmaya mı çalışıyor! İddia çok! Prens, babası yani KRAL SELMAN MISIR'dayken pek çok atama yaptı. VEKİL KRAL İMZASIYLA... Onlarca yıldır görülmeyen bir şekilde öne çıktı.
Vekalet kendisinde diye gaza bastı gitti. BABA yani KRAL SELMAN da PRENS'İN atadığı 30 KORUMADAN KURTULDU! Hepsinin görevine son verdi. Hiç birine güvenmiyordu! CIA, aralıksız bilgi veriyor diğer istihbarat örgütleri de aksini iletiyordu!
Beyaz Saray nasıl aile içinde iki parça ise Suud Hanedanı da iki parça. Her yer ikiye bölünmüş durumda... Cemal Kaşıkçı olayı ve 'reform' hamleleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki KRİZ artık aydan bile görülmekte!
Nerede ne olur bilemem ama sanki yakında önemli isimler zarar görecek gibi... Garip şeyler olacak. Garip ölümler yaşanacak gibi... Kim mi? Bilemem! Ama gidişat iyi değil. Çok gaz sıkıştı...
Tahliye, galiba büyük olaylarla olacak... Öyle görünmekte.
Bakalım ne yaşayacağız... Herkes sahada... CIA, TÜRKÇE bilen çok kişiyi işe aldı! Acaba ne yapacak, nerede kullanacak!
Yakında anlayacağız...
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