Sarkaç!
Robert Mueller, Mike Flynn, Sheldon Adelson, Kushner, Ivanka Trump, Gary Cohn, Wilbur Ross, Paul Manafort, Mnuchin, Steve Bannon, Soros ve oğlu Alexander Soros, Sessions, Felix Sater, Tevfik Arif, Tamir Sapir, Lev Leviyev, James Comey... Ve daha neler neler...
Bugün daha önce yanılmıyorsam sadece bir kez yazdığım İSME gidelim...
Kim mi o?
Anlatalım... Ve çok önemli toplantıya gidelim...
Sovyetler yıkılınca küllerinden RUSYA doğdu.
SOVYETLER'in kurulması da yıkılması da büyük projeydi. Putin görev geldikten sonra ülkesini büyüttü. Zenginleştirdi. Saygın bir güç olarak ayakta tuttu. Bu yolculuğa dikkatli bakıldığında perde gerisinde AİLEYİ yani ROTHSCHILDLER'i görmek zor değildi... Avrupa'dan ORTA ASYA'ya kadar olan bölgede Rothschildler'in siyasi uzantıları, gölgeleri, gizli açık adamları vardı. Doğaldı da. Ancak bir de PARAYI yöneten bir isim vardı.
Bu çok akıllı çok becerikli çok işbilir biriydi! Giovanni Salvetti...
Dahi İTALYAN Salvetti, Kazakistan'dan Ukrayna'ya kadar olan operasyonları yönetirken, haftada beş sefer gerçekleştiriyor.
Milano, Viyana, Amman, Dubai, Tel Aviv, Minsk, Kiev, Moskova ve tekrar Tel Aviv... Salvetti, 8 günde 8 kent gezer! Gider bakar dengeleri koklar parayı yönetir!
İŞTE AİLENİN YANİ ROTHSCHILDLER'in parasını yöneten bu önemli isim, geçtiğimiz günlerde EGE'deydi!
RODOS açıklarında... Çok önemli bir YATTA çok önemli isimlerle bir araya geldi. Yatın burnu Bodrum'u gösteriyordu.
Çok da uzak değildi aslında...
Saatlerce yatta kalıp çok derin toplantının sonucunda karara vardı!
Giovanni Salvetti, savaş baronu değil. Hatta savaşa karşıdır. Hep barış yanlısı olmuştur ve belki de bu yüzden Pentagon'dan nefret eder. Kendisi gittiği her ülkede, Başbakan veya Başkan gibi karşılanır. O ailesiyle vakit geçirmeyi sever ve bu kadar güçlü konumda olup ailesine bu kadar vakit ayırabilen ikinci bir isim de yoktur. Giyimi kuşamı tarzı gerçekten ilgi çekicidir!
Şık adamdır!
Salvetti, dünyada paranın her zamankinden daha fazla değerli olduğunu ilk söyleyen kişidir.
Dünyada paraya belki de 100 yıldır yön veren ailenin en önemli şirketi olan Rothschild & Co da yeni düzenin, kendisine doğru evrilmesini sağlamaya başladı.
Yakında komuta tamamen onda olacak. Zaten şu an yönettiği güç, koca devasa bir oluşum!
Çok etkin bir güç olan Rothschild & Co'nun elbette en önemli kişisi de Giovanni Salvetti'ydi.
Gülümsemeyi hiç ihmal etmeyen İTALYAN Salvetti, Milano, Viyana, Amman, Dubai, Tel Aviv, Minsk, Kiev ve Moskova'da çok önemli toplantılar yaptı.
Bu toplantıların sonunda yine Rothschild Ailesi'nin her zaman özel kenti olarak kalacak olan Tel Aviv'de finali yaptı.
Hatırlayın Trump'ın damadı Kushner de Kumarhaneler Kralı Sheldon Adelson ve karısı Miriam ile birlikte KUDÜS'ün başkent olması için yakın zaman önce oralardaydı... Hazine Bakanı Steven Mnuchin de orada hazır bulunuyordu! Trump'ın güvendiği isimlerden biri yani...
Giovanni Salvetti, 8 günde 8 kent dolaştıktan sonra gülüyorsa istediğini almıştır. İTALYAN'ı tanıyan herkes bunu bilir! Evet, Giovanni Salvetti mutlu. Demek ki Giovanni Salvetti zafer kazandı.
Önümüzdeki günlerde Avrupa'nın büyük bir kriz yaşayacağını ama bu krizden ABD'nin de ciddi etkileneceğini söyledi. En azından birkaç toplantıda. Bu çok önemli bir uyarıydı. O nedenle toplantıda Salvetti ile aynı düşüncede olmayanlar da görüşme sonunda aynı fikri paylaştı. Demek ki Salvetti'nin ikna kabiliyeti de çok fazla.
Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü kişileri kimler?
O isimlerden en az 5'iyle bu 8 günlük tur boyunca buluşan Salvetti, hiçbirinden de randevu almadı. Hatta bu ziyaretlerde görüştüğü merkez bankası başkanları, Salvetti'den özür diledi. Şimdi yeni dönemde ailenin çok güçlü adımlar attığını bunu da Salvetti gibi aileye yön veren kişiler üzerinden yaptığını görüyoruz. Rothschild Ailesi'nin kendine özgü ritüelleri vardı, bundan sonra da olacak.
Giovanni Salvetti, ailenin dışa açılımıydı. Hem de büyük bir başarıyla. Giovanni Salvetti, Amerika Birleşik Devletleri'nin yerleşik düzen sisteminden hep rahatsız olmuştu. Eğitim gördüğü yıllarda İtalyan bir arkadaşının Roma'nın başkent olmasından rahatsız olmasıyla gözlerinin açıldığını söyleyen Salvetti, bugün o durumun olağan olduğunu her güçlü devletin bunu başarmak zorunda olduğuna inanıyor. Salvetti, bugün İtalya'da elbette Roma'nın başkent olarak kalmasını savunan biri. Giovanni Salvetti, Yeni Dünya Düzeni'nde parayı temsil ediyor. Paranın da bu düzende çok güçlü olduğunu düşünürsek, Salvetti gerçekten de çok özel biri. Salvetti sürekli seyahat eden biri. Tatil için bu seyahat programlarını yapmıyor. O gerçekten istediği ve inandığı bir dünya için adımlar atıyor, kararlar alıyor. Bugün İtalya devletinin ve hükümetinin önemli isimleri, Salvetti'den çekinir. Çünkü Salvetti, aklını kullanan özel biri olmasından dolayıdır bu özellik.
Yattaki toplantıya dönelim.
Salvetti şıkları masaya getirdi!
Türkiye de bu şıkların içindeydi.
Ankara'nın, PENTAGON'la iletişimine göre adım atılacaktı.
PARA ÜZERİNDEN OPERASYON MASADAYDI.
Yapacaklarına inanıyorlardı.
Ağustos'ta denenmiş, frekanslar belirlenmişti... Dolar da EURO da kozlarıydı! Ancak Pentagon da Rothschildler de PARA ÜZERİNDEN gelerek ANKARA'yı tamamen kaybetme durumunu göze alamıyorlardı.
Planları vardı. PARA öncelikle aktördü onlar için... Doğru. Ama TÜRKİYE için öngörüleri uzun zamandır doğru çıkmıyordu.
Yoğurdu üfleyerek yiyorlardı.
PARA SALDIRISI İKİ TARAF İÇİN DE GÜNDEMDEYDİ.
Ama yara bere almadan saldırının altından kalkan Türkiye onları telaşlandırıyordu... Elleri düğmeye gidiyor basamıyorlardı!
Basmayı istiyorlar mı?
Şüpheniz olmasın! "Türkiye yanlarına gelsin" diye bayıla bayıla elleri düğmeye gidiyor.
Sonunu hesap edemedikleri için takılıyorlar! Bakalım neler olacak... Kushner'in gelmesi Rothschildler'in istemesiyle, James Jeffrey'in gelmesi ise PENTAGON'un! Bu sarkaç bittiği anda ikisinden biri saldıracak! Ayakta kalacağız ama saldırmayı deneyecekler... Sonrası Türkiye için elbette çok güzel...
Ama sancı her yerde olduğu gibi burada da olabilir! Yeni Dünya kurulurken bunlar doğal. 100 yıl önce kurulan bir önceki masada yoktuk. TOPRAKLARIMIZIN ÜÇTE İKİSİ GİTTİ!.. Sancı olsa da kazanacağız..
Savaş büyük çünkü!
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