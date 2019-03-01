Yeni oyuncu
Doğal. Son derece doğal ve anlaşılır... Hiç öğretilmeyen bir şeyi anlattığınız zaman, sorgulama elbette başlar.
Zihinler meşgul olur. Ancak fotoğrafın net olarak görülmesi için ısrarla aynı kulvarda yürümek şarttır!
Dünyayı bir aile veya aileler yönetebilir mi? Bu yıllardır tartışılan bir durum. Sadece TÜRKİYE bu konulara yabancı! Yazılmaz, çizilmez, söylenmez. Durum böyle olunca başımıza gelenlerin nedenini bulmakta hep zorlandık... Gelin yakın tarihten örnek verelim. Bu örnekle hem dengeyi anlamaya çalışalım hem de bugün ABD ile ROTHSCHILD Ailesi arasında yaşanan gerilimi daha iyi görelim!
Yanis Varoufakis...
Belki bu isim şimdi kimsenin hafızasında olmayabilir.
Doğaldır. Hemen akla gelecek biri değil. Ancak Varoufakis... 27 Ocak 2015'te Yunanistan Maliye Bakanı oldu. Essex Üniversitesi'ne davet edildiğinde, gelecekte Yunanistan'da önemli bir bakan olacağını biliyordu.
Çünkü Rothschild Ailesi verdiği sözü tutardı. 27 Ocak 2015- 6 Temmuz 2015 arasında yani yaklaşık 5 ay görev yaptı. Bu süreçte ne oldu? Pire Limanı başta olmak üzere Rothschild Ailesi'nin Çin'deki şirketi Cosco'ya, birçok limanı verdi. Hazırladığı çalışmayla ülkedeki 14 havalimanı da yine Rothschild Ailesi'nin Almanya'daki şirketi Fraport AG'ye devredilmesi için kanunları hazırladı. 14 havalimanı da daha sonra Fraport AG'ye devredildi.
Tabii olay böyle bitmiyordu...
Senaryoya yazılanlar, sahneye taşınıyordu...
Yunanistan devletinin 400 milyar dolarlık borcu günlük faizlerle, 870 milyar dolara çıkartıldı. Bu borç, IMF üzerinden görünse de Rothschild Ailesi'neydi. Bu operasyonların arkasındaki isim Yanis Varoufakis'ti. İşini tamamladı ve Avustralya pasaportu hakkını kazandı.
Kimileri çok daha önceden Avustralya pasaportu aldığını ileri sürüyordu. Dedikodular böyle olsa da gerçek başkaydı!
Operasyonlar sonucu ödülü kapıyordu! Bir YUNAN bir AİLE tarafından eğitiliyordu.
Yurtdışından destek görüyordu.
Sonra ülkesine bakan yapılıyordu. Ve ülkesinin soyulması için kapıyı sonuna kadar aralıyordu. Yıllardır anlatmak istediğim modellerden biri de tam buydu! SİSTEM BÖYLEYDİ ÇÜNKÜ!
Elbette milyar dolarlık hediye çeki de Yanis Varoufakis'e takdim edildi.
UNUTULMUYORDU YANİ!
Şimdi gittiği her yerde büyük başarılar elde etmiş gibi karşılanan bu kişiden, sizce dünya siyasetinde başkaları yok mu? İşte üzerinde durulması gereken konu bu... Ülkelerin topla tüfekle işgal edileceğini sanıyorsanız yanılırsınız. SİVİL FİNANSAL MODELLER VARDIR. Çok daha kolaydır ve o hedef ülkenin çocukları kullanılır ve istenilen alınır!
Kimi zaman SOLCULARI kimi zaman da SAĞCILARI kullanırlar. Acı olan şu ki kullanılan, bu gerçeği çok kez bilir!
İkna olmayanlar için biraz daha açalım isterseniz... İlginç oranlar vererek gidelim...
Bugün Birleşmiş Milletler'e üye olan tüm ülkelerdeki hükümetlerde en az iki bazılarında ise ABD ve İngiltere gibi 7 bakana sahip bir Rothschild Ailesi var. AİLE BU! NETTİR
BU! Demek ki Rothschild Ailesi çok güçlü. O kadar güçlü ki, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşacak kadar aklı var. Bu kadar büyük bir gücü ailenin en önemli ismi Jacob Rothschild mi yönetiyor? Cevap hayır.
Elbette hayır! Çünkü ailenin bir karar komitesi var. Son kararı Jacob Rothschild verse bile ailenin 100 yıllık projesi başarıyla tamamlandı ve Jacob Rothschild olmasa bile bu yapının yakın tarihte gücünü kaybetme ihtimali görünmüyor.
David Rockefeller eğer hayatını kaybetmeseydi, bugün ABD ile Rothschild arasında bir savaş da yaşanmazdı. Çünkü Rockefeller ailesi, hiçbir zaman Rothschild kadar etkin olamadı.
Onlarla birlikte yürüdüğü için Rothschild Ailesi'nin izin verdiği kadar büyüdü. Asla Rothschild Ailesi'yle karşı karşıya gelmeyen Rockefeller, David Rockefeller'in 102 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilişkiler koptu. Çünkü Rockefeller Ailesi'nde bir komite yoktu. Tek patron David Rockefeller'di.
Başka ailelerin de Rothschild Ailesi'yle çatışma hali yaşayacağı ihtimali, bugün derin Amerika'nın en büyük hayali. Bunun boyutlarının ne kadar olacağını kimse bilmiyor.
Washington'ın Yunanistan'ı kaybetmesi, büyük planına en ağır darbe oldu. Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ni NATO denizi yapmak isteyen Pentagon'un bu plandan vazgeçtiği doğru. Yunanistan üzerinden Türkiye'yi birkaç ekstra sorunla çevrelemek isteyen, ardından Suriye planıyla Ankara'yı oyunun dışında bırakmak isteyen Pentagon, artık yeni planına odaklandı.
Suriye üzerinden YPG ile birlikte çok daha etkin bir unsuru da katarak gelecekler.
Gelmeyi deneyecekler.
Pentagon'un aklından geçen bu. Yeni unsur nedir kimdir nasıl bir şeydir bilmiyorum şimdilik. Ama böyle bir plan kafalarında var! Türkiye'nin etkili sürpriz operasyonlarına karşı da mutlaka YPG'ye destek verecekler. Pentagon'un Suriye'den çıkma kararı, vazgeçmesi belli bir grubu orada bırakmasının temelinde yatan plan değişikliğidir.
Yeni bir oyun için hazırlık yapmaktalar...
O plan değişikliğinin, Türkiye için bu yıl sonu itibariyle ciddi sorunlar getireceği de öngörülerden biri. Böyle düşünmekteler! Çünkü her ne kadar ABD ile yakın ilişki içinde görünse de Yunanistan, emirleri Rothschild Ailesi'nden alıyor.
PENTAGON bu nedenle TÜRKİYE'yi YPG ve bir bilinmezle köşeye sıkıştırmak isteyecek. Eğer ikili ilişkilerden sonuç çıkmazsa tabii! Bakıp göreceğiz. YPG'nin yanına kimi nasıl koyacaklar! Ya da böyle bir kurgu yapabilecekler mi! Mehmetçik buna izin verecek mi! ANKARA hızlı etkili bir hamlesiyle her şeyi bozup atacak mı! Bekleyelim...
Görelim... Unutmayalım...
Trump bile Beyaz Saray'da rahat değilken kendi yolundan giden ülkelerin başında TÜRKİYE var... Zor şartlara ekonomik saldırılara rağmen gidiyoruz... Hiç şüpheniz olmasın gideceğiz de...
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