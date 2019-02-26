Kara kutu Rima
Kiminle ne üretecekseniz üretin. Bizi de unutmayın.
Sadece petrolle yaşamak istemiyoruz.
Dilerseniz de ABD'ye kafa tutun.
Yanınızdayız..." demesi...
Yani bu anlama gelen sözler söylemesi, hatta açık çek vermesi, yeni bir frekans, yeni bir hamle, yeni bir çatışma anlamına geliyordu...
Bakın!
Bazı bölgeler 500 yıldır çok önemlidir. Bu bölgelerdeki ülkeler de doğal olarak 500 yıldır önemlidir! Ve önemli kalacaktır! Çünkü bulunduğu bölge bugün de yarın da 100 yıl sonra da jeostratejik açıdan hep önemli kalacak. TÜRKİYE BÖYLE! Çünkü Akdeniz de Karadeniz de Yeni Dünya Düzeni için önemli noktalar. Bir kez bunu bilmemiz ve cebimize koymamız gerekmekte. Çünkü bunlar bizim KOZLARIMIZ!
Suudi Arabistan da elbette önemli bir ülke! Ancak Suudi Arabistan jeostratejik nedenle değil, jeofuture açısından çok önemli. Yeni Dünya Düzeni'ni Pekin'den kurmak isteyen Çin'in yaşamsal sıvısı, Suudi Arabistan ve İran'dan geliyor.
YANİ PETROL! O nedenle ABD, Arabistan'da hep var olmak zorunda. Sadece TÜRKİYE ve Suudi Arabistan değil. Bugün Venezuela'nın hedef olmasının ardında yatan gerçek de Çin'le yakınlaşması.
Net olarak bu ortada!
Suudlar'ın Çin ile yakınlaşmasını konuşurken ilginç bir hamle geldi!
Prenses Rima bint Bender Al Suud, Washington'a BÜYÜKELÇİ olarak atandı.
İlk kadın büyükelçi olarak görev yapacaktı. Prenses Rima, babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz'den 14 yıl sonra aynı göreve getiriliyordu. Bender bin Sultan bin Abdülaziz 1983-2005 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 1975 yılında Riyad'da doğan Rima, ABD'de George Washington Üniversitesi Müze Araştırmaları bölümünden mezun...
Prenses Rima'nın Washington'a BÜYÜKELÇİ olarak atanması, ABD DERİN DEVLETİNİN önemli bir hamlesi... İlk kadın BÜYÜKELÇİ olması ya da Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Prens Bender bin Sultan'ın kızı olması hiç önemli değil.
DERİN ABD işin bu tarafında değil yani... Başka yerdeler!
DERİN ABD Prenses Rima için çok hamle yaptı.
İstediklerini aldılar. Çünkü RİMA Veliaht Prens Selman'ın kara kutusuydu! Attığı her adımı bilen hatta onun gizli gölgesi konumundaki Prenses Rima, Prens Selman'ın ABD dışında hareket etmesini azamiye indirecek. Eğer Prens Selman, Çin'de Amerikan karşıtı adımlar atmasaydı, Prenses Rima'nın Washington büyükelçisi olmasına gerek kalmayacaktı. KAŞIKÇI olayından sonra ikinci HAMLE bu oldu. Satrancı görüyorsunuz değil mi...
Elbette Prenses Rima, babası gibi Amerikan anayasası için yemin etmiştir. Bu bilgi gizli de olsa herkesin bildiği bir sırdır aslında. Prenses Rima, Amerikan bayrağındaki 50 yıldız için yaşar. Prens Selman için gerçekten de zor günler başladı. Prens Selman'ın etrafında bulunan ve görevlerini yerine getiren 9 kişilik özel ekibin seçilmesi, tamamen Prenses Rima'ya aittir. Hani dünyanın günlerce konuştuğu Prenslerin gözaltına alınması olayının arkasındaki güç de Prenses Rima'ydı. Suudi Arabistan İstihbarat Servisi'nin asıl patronu babasından dolayı Prenses Rima'dır.
Türkiye'de infaz edilen Cemal Kaşıkçı gerçeğini, Prens Selman'dan daha iyi bilen kişi de Prenses Rima'dan başkası değildir. George Washington Üniversitesi mezunu Prenses Rima.
Amerikan bayrağıyla uyur ve uyanır.
İngiltere'ye ve ailelere yaklaşan Prens Selman'a karşı atılan bu adım, Kral Selman'da bile rahatsızlığa neden oldu.
ABD'de kalması beklenen Halid bin Selman, babasının emri ile Savunma Bakanı Yardımcılığı'na getirildi. Çünkü ABD onun ipini çekebilir.
Kral Selman'ın büyük panik yaşadığı Riyad'da kimseyle görüşmek istemediği de sesli fısıltılardan biri.
Prenses Rima'nın ARAMCO yönetiminde bir iç karışıklık başlatacağı konuşuluyor. ARAMCO'da yaşanacak bu isyanla birlikte Prens Selman'ın bu şirketteki gücünün azalacağı düşünülüyor. HEDEF ZATEN ARAMCO! Kral Selman, ABD ile de İngiltere ile de sorun yaşamadan 'idare' yönetimini kullanıyordu. Ancak oğlunun tecrübesizlikler sonucu attığı adımların aile içinde de sorunlar yarattığını görüyor.
Çok ciddi şekilde Arabistan'da saray içinde gerilim var. Suud ailesi dünyanın en karışık ailesidir.
Sürekli bir çekişmenin yaşandığı ailenin temelinde, ABD İngiltere savaşı vardır.
Prens Selman, Suud ordusunu yöneten Pentagon'un yerine, Fransız ordusunu getirmek istiyor. Rothschildler'in baskısıyla... Bu hayalin gerçek olması pek mümkün görünmemekte. Çünkü çok gizli yürütülen bu çalışma, Prenses Rima sayesinde ortaya çıkarıldı ve Pentagon'a iletildi.
Fransa'nın Avrupa Birliği'nde güçlü adımlar atması, AVRUPA ORDUSU için fitili ateşlemesi önemliydi. Ancak Sarı Yelekliler'i ortaya çıkaran asıl nedenlerden biri de Suud ordusunu Fransızlar'a emanet etme fikriydi. İzin verilmeyeceği gösterildi.
Hem de Paris'i ateşe vererek!
Yeni dünyanın büyük karışıklığa neden olacağını görmeyen kalmadı. Atılan adımlar, alınan kararlar, olumlu ya da olumsuz ciddi sonuçlar doğuracak. Eğer Prens Selman ABD'den kopuşunu hızlandırırsa, Cemal Kaşıkçı olayının faali olarak idam talebiyle karşı karşıya kalacaktır.
DERİN ABD'nin kafasında bu var! Bundan kimsenin kuşkusu da yok. Kral Selman da bunu biliyor, oğlu Prens Selman da.
Ancak SELMAN yolundan dönmeyecek. Şu an ritim bu! Kavga ve restleşmeler de artacak. Can da yanacak. Çok kişi güvende değil zaten... Bu iklimde TÜRKİYE her şeye herkese rağmen bildiği yoldan ilerliyor. Bundan rahatsız olanlar da çok! İçeride de var.
Garip değil mi! Ankara'nın MİLLİ ÇIKARLAR için adım atması, içimizdekileri neden çok üzer! Hiç anlamadım!
Siz anladınız mı! Şu net! Kim neyi nasıl anlarsa anlasın TÜRKİYE durmayacak.
Göreceksiniz! Durmayacak...
Durdurulamayacak...
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