Yumruklar konuştu!
Konferansın içeriğine bakıldığında hedef İRAN! Bunu görmek çok zor değil. İsrail, Başbakan düzeyinde katılırken, Filistin'e davet gitmedi, Rusya ise "Katılmayacağını" açıkladı.
Uzmanlara göre konferans, sadece İran'a değil Rusya'ya da mesaj anlamı taşıyor. Ancak başka mesajlar da var! Gelin o mesajlar üzerinden kavgayı net olarak ortaya koyalım... Ki ucu bize dokunacak...
Bir süre önce Kushner ile ilgili haber gözüme takıldı. Önemliydi.
Not aldım. Şöyleydi.
Başkan Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Şubat ayının sonlarında 5 Arap ülkesine ziyarette bulunacak. Bu ziyaret kapsamında Kushner, uzun süredir beklenen Amerika'nın Ortadoğu barış planının ekonomik ayağı konusunda bilgi verecek ve destek isteyecek.
Kushner'in, ziyaret kapsamında Ortadoğu Temsilcisi Jason Greenblatt'la birlikte Amman, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor...
Haber bu! Ama bu metinle sınırlı olması mümkün değildi.
Arka planda bambaşka işler vardı...
Açalım biraz... Net olarak fotoğrafı görelim...
ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'in Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi, "Yüzyılın Anlaşması" ile ilgili görünse de hiç ilgisi yok! KONU İRAN! Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt Körfez turu ve Varşova'daki Ortadoğu konferansı ABD içindeki çatışmayı bize gösterecek. Göreceğiz...
Görmek istemeyenler bile görecek.
Şundan emin olalım ki Jared Kushner ile Jason Greenblatt'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden tek isteği var. İRAN'A KARŞI YAPILACAK OPERASYONA PARA VERMEYİN!
Bu madalyonun bir yönü!
Bir de diğer tarafı var...
Bir süre önce Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Suudi Arabistan ve Umman'a giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İran'a yapılacak askeri operasyonun ve sonrasının tüm bütçesini istedi.
Yani DIŞİŞLERİ BAKANI ile damat Kushner farklı amaçlar için çalışıyordu! Birbirine iki zıt kutbun önemli oyuncularıydı! Çok kişi anlamıyor, görmüyordu!
Birleşik Arap Emirlikleri POMPEO'nun şartlarını kabul etti... Zaten bir süre sonra da IMF BAŞKANI LAGARDE oralarda görüldü! Tesadüf ya! Şu bir gerçek ki Pompeo, Mattis, Dunford'un düşman olarak gördüğü kişilerin bulunduğu kırmızı listenin ilk sıralarında Jared Kushner ile Jason Greenblatt var. Şimdi Pompeo'nun gittiği aynı ülkelere, aynı kişilere Kushner ve Greenblatt'ın gitmesi gerilimi gösteriyor.
Bu iki tarafın Varşova'da ciddi bir gerilim yaşayacağını öngörmek de zor değil. Medyaya yansımayacak ama tansiyon tavan yapacak! Çünkü Ortadoğu, hatta Filistin ve İsrail geriliminin çözülmesi için yapılan toplantıya katılımda da gariplikler var. Filistin bu konferansa davet edilmedi.
Konferansın güçlü olması için katılması beklenen Rusya da iptal etti. Çünkü Rusya, toplantının Filistin ve İsrail gerilimini sonlandırmayı amaçlamadığını, hedefin İran olduğunu gördü.
Jared Kushner ile Jason Greenblatt, Rothschild ailesiyle yakın temastadır. NORMAL...
ANLAŞILIR BİR ŞEY! Zaten Kushner çok etkili, akıllı ve geri vitesi olmayan biri... İran'ın ambargo nedeniyle batmasını engelleyen finans gücü de Rothschild ailesiydi. Varşova'da İran, Rusya ve Çin'i bitirecek detaylar görüşülecek. Bilinen bir SIR bu! Bu toplantıda gizli kararların bir bölümü strateji gereği ilan edilecek.
Eğer Amerika Birleşik Devletleri, İran operasyonunu başlatır ve başarı ile tamamlarsa önce Rusya, ardından da Çin'i kritik günler bekler. Çünkü İran petrolünü de kontrol altına alan ABD, Rusya'ya enerji ambargosunun startını verecek. Hiç düşünmeden hem de!
Rusya, bugün Avrupa Birliği için çok önemli.
ABD'nin Avrupa'yı zor durumda bırakmak istemesinin nedeni, Rusya ile perde arkasında yaptıkları anlaşmalar. Eğer ABD, İran-Rusya ve Çin'i zayıflatmayı başarırsa, Ortadoğu'da İsrail için yeni bir kapı açılacak.
Yaklaşık 3 hafta önce Kushner'in çalışma ekibiyle, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un ekibi Beyaz Saray koridorlarında yumruklaştı. Beyaz Saray'da buna benzer bir arbede, 1922 yılında yaşanmıştı. ABD Başkanı Warren G. Harding'in danışmanları koridorda yumruklaşmıştı.
Şimdi yaşanan bu durum, ABD için de risk. Çünkü konuşmanın bittiği yerde fiziksel temas başlar. Beyaz Saray'da bu iki tarafın yumruklaşması da artık savaşın başladığını gösteriyor.
ABD, Rothschild ailesiyle karşı karşıya gelirken Afrika, Ortadoğu, Akdeniz, Manş Denizi, Avrupa Birliği, İran veya Çin'de de karşı karşıya gelmek zorunda. Çünkü bu savaş yerel olmayacak, global olmak zorunda. İki tarafın bu kadar şiddetli şekilde karşı karşıya gelmesini anlamak mümkün değil aslında. Çünkü büyük anlaşmalar yapan, küçük anlaşmazlıkları bitiren bu iki gücün bugün çatışma halini anlamak aklın sınırlarını zorluyor. Kazanan kim olursa olsun kaybedecekleri fazla çünkü!
Kavganın nedeni olarak çok kişi, çok şey söylüyor. Ancak genel kanı Rothschild ailesinin doların gücünü bitirmek istemesi...
Bunu gören Washington sessiz kalamazdı, kalmadı.
Atağa kalktı. Savaş yayıldı!
Washington'a göre savaşı başlatan ROTHSCHILDLER!
Elbette nedenlerden biri bu olabilir ama Beyaz Saray koridorlarında yumruklaşmaya neden olan bu kopuş iki taraf için de sonuçlar doğuracak...
Kızgın Amerika Birleşik Devletleri, hep etrafına da zarar verdi. Bugün de çok kızgın ve agresif bir ABD görüyoruz.
Sonuçlarının ne kadar ağır olacağını hesap etmeyen bir ABD tablosu var. Venezuela'daki gerilimi de bu iki tarafın karşı karşıya gelmesi olarak almak gerekmekte.
Çünkü Venezuela da Çin ve Rusya ile yakın. Dolayısıyla ABD'nin karşısında olan Venezuela'ya da bir yaptırım bekleniyordu. Maduro kartı açıldı. Baskı başlatıldı...
Öte yandan Jared Kushner ile Jason Greenblatt'ın Birleşik Arap Emirlikleri konusunda rahat olmaları ABD için endişe verici.
İran konusundaki gerilimin artması Avrupa'nın istemediği bir durum. Çünkü Avrupa ülkeleri, İran'la ticareti kesmedi, kesmeyecek. Bazı şirketler ABD ambargosuna uymayı kabul etse de kendi içlerinden çıkan yeni şirketler bu ticareti devam ettirdi. O nedenle İran konusu Venezuela'dan sonra dünyanın yeni gündemi olacak. Çin Venezuela'ya hızlı giriş yapmasaydı İRAN operasyonu daha önce gelecekti... ABD çok şey istiyor ama her şey yapabilme kabiliyeti ile sınırlı! Venezuela da İran da ÇİN ile AİLE yakınlığı dolayısıyla hedefte... Amaç Çin'i kontrol edip durdurmak, belki de öldürmek.
Mümkün mü? Hiç kolay değil...
Ama kavga bu. Savaş bu! İran'dan dolayı, Venezuela'dan dolayı, Çin'den dolayı bizim kapımızı da çalarlar mı? Güçleri zamanları olsa hemen! Hiç şüpheniz olmasın...
Ama her yerde kavga ettikleri için bizimle sürtüşmeye sıra gelmiyor. Ama gelmeyeceğini de düşünmeyelim.
Hazırlıklı olalım...
GERİLİM ÇOK YÜKSELDİ! Bugün yumruklar yarın silahlar konuşacaktır...
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