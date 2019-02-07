En kritik maç!
Birbirinden çok farklı gibi görünen ancak aynı kaynaktan beslenen olaylar... Daha neler neler... Bütün bu kavganın arasında en dikkat çekici merkez LONDRA! Sonuçta BRİTANYA... Sonuçta Kraliçe Elizabeth... Londra'nın ne olacağı, kiminle yürüyeceği maçın galibini belirleyecek... Rothschildler ve birlikte yürüdüğü aileler mi yoksa Washington mu Pentagon mu kazanacak! Bilmiyoruz.
Kraliçe II. Elizabeth, tahta çıktıktan sonra Kraliyet Ailesi dünyanın şekillenmesinde çok büyük rol aldı.
Bu gece ve gündüz kadar NET! Washington'la yapılan anlaşmalar, önemli ailelerle kurulan ittifaklar hem Kraliçe II. Elizabeth'i hem de Kraliyet ailesini güçlendirdi. Bu da büyük bir imparatorluğun devamını sağladı. Şimdi bunu kabul etmeyenlerle Kraliyet ailesinin karşı karşıya geldiğini görüyoruz.
KONU DA BU! 5 kıtadaki bu restleşme zaman zaman Londra'da yaşanıyor. Londra'da yaşananlar da iz bırakıyor! Yakın tarihte Kraliyet ailesinin gücünün sorgulandığı olayları yaşadık. Hatırlayalım...
Ocak 2017: Kraliçesi II. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nda korumalarından birinin silahının namlusuyla karşı karşıya geldi. Bunun yanlışlık sonucu olduğu iddia edilse de koruma ekibi ertesi gün değiştirildi.
Bu, 50 yıl sonra Kraliçe'ye ilk uyarı olarak görüldü. Kraliçe bahçede dolaşıyor, koruma silah çekiyor!
Olacak iş mi! Değil elbette...
Aralık 2018: İngiliz Kraliyet ailesinden başta Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Harry, ölüm tehdidi aldı. Sonnenkrieg Division adlı NEO NAZİ bir grup, Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesine karşı çıkıyordu.
Kraliçe II. Elizabeth'in de torununa "DUR" demediği ileri sürülüyor ve ikisi birden ÖLÜM TEHDİDİ alıyordu! İngiliz istihbaratı MI6'ya göre tehditler çok ciddiydi. Operasyonlar yapıldı, ulaşılan bilgiler Buckingham Sarayı'nı daha da tedirgin etti. Açıklanmadı tabii...
Ocak 2019: Elizabeth'in eşi Prens Philip, Norfolk Kontluğu'na bağlı Sandringham yakınlarında otomobiliyle takla attı. Dünyanın en güvenli otomobili düz yolda takla atıyordu. Bu da sıradan bir kaza değildi. Yine ne olduğu gizlendi!
Ama bilen biliyordu! Kim ne amaçla hareket ediyor, BUCKHINGHAM tarafından izleniyordu!
Bütün bunları hafızamızda taze ve canlı tutarken çok ama çok ilginç bir haber sızdı! Duyulması istendi adeta... REUTERS'taki habere göre İngiltere'de bir ayaklanma olursa, ki Sarı Yelekliler Londra için hazırlıklarını tamamladı, Kraliyet ailesi üyeleri gizli bir yere götürülecekti. Bu haber sıradan gibi görünse de ilk kez Kraliyet ailesinin böyle bir planın içinde yer alması şaşılacak bir durumdu.
İngiltere'deki sokak eylemlerinin çok büyük olmasını bekleyen bir istihbarat mı var? Bu istihbarat varsa gizli kalmalıydı, neden açığa çıktı? Bu sorular cevap ararken, MI6 sadece Buckingham Sarayı'ndaki güvenliği arttırdı.
Yani Prens William veya Prens Harry'nin yaşadıkları bölgelerde bir güvenlik artırılması söz konusu değildi.
Sadece Saray'ın etrafı emniyetli hale getiriliyordu! Yani hedef yine Kraliçe II. Elizabeth'ti. İngiltere de dünyanın birçok bölgesi gibi karışık, endişeli. Kraliçe II. Elizabeth'in birçok organizasyonu iptal etmesi, sadece çok önemli ve ritüellerin içinde olan organizasyonlarda boy göstermesi kendisinin de tehlikeyi gördüğünü ortaya koymakta! Kraliçe II. Elizabeth'in güvende olmadığı bir dünya, kimse için güvenli değildir. DURUM BU! ŞAKA GİBİ AMA BÖYLE!
Gelen istihbarata göre AYAKLANMA nedeni BREXIT olacak...
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması anlamına gelen Brexit, İngilizce Br (Britanya) ve Exit (çıkış) kelimelerinin kısaltılmış birleşiminden oluşuyor.
Birleşik Krallık, 1973'te üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden 2016'da yapılan referandumla 'boşanma' kararı aldı.
İngiliz halkının yüzde 52 oranında ayrılmadan yana oy kullandığı referandumun ardından Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesi hayata geçirildi.
BOŞANMA SÜRECİ resmen başladı. Ancak İngiltere içinde kavga bitmedi. Bakanlar BREXIT yüzünden istifa etti. Hükümet güvenoyunu son anda alabildi. Pazarlıklara itiraz eden derin bir İngiltere vardı yani...
İşler yolunda gider de BOŞANMA gerçekleşecek olursa imzalar 29 Mart'ta atılacak... Bizim seçimlerden hemen önce! Yok derin bir güç devreye girer, hesapta olmayan ataklar yaparsa REFERANDUM tekrar edilir!
BİLİNMEZ! Devam... Eğer Kraliçe, BREXIT'te kararlıysa, güvenliğini almış demektir. Çünkü BREXIT gerçekleştiği anda, sadece Londra değil Birleşik Krallık'ın birçok kenti Suriye veya Irak gibi olabilir. Mümkün mü?
Elbette! Çünkü BREXIT, Birleşik Krallık için kaos anlamına geliyor.
Kraliçe II. Elizabeth'in danışmanları da BREXIT'e karşı olduklarını artık gizlemiyor. Çünkü İngiltere'nin savunmasız kalacağına inanan danışmanlar, Kraliçe II. Elizabeth'i bu konuda iknaya çalışıyor. Kraliçe II. Elizabeth hala çok güçlü bir zekaya sahip. O da BREXIT'in getireceği kaosu görmezden gelmez. Gelemez! Ancak Kraliçe II. Elizabeth'i BREXIT iptali sonrası yaşanacaklar düşündürüyor olabilir mi? Bu da mümkün! Hatta İPTAL sonrası yaşanacak olanları düşünmek bile istemediği dillendiriliyor! Endişesi çok büyük!
İç sorunlarla uğraşan İngiltere'nin ülke dışında etkinliğinin azalması da doğal. Ortadoğu ve Afrika karışırken İngiltere'nin bu kadar sessiz kalması açıklanamıyor. İngiltere sadece Rusya ile karşı karşıya gelerek ne kazanabilir? Rus oligarklara karşı alınan kararlarda zararı gören tek ülke İngiltere. Sonuçları İngiltere için ağır olan kararları alan Kraliçe II. Elizabeth, ölüm tehditlerinden mi korktu? Bu ihtimali göz önünde bulundursak da çok milliyetçi olan Kraliçe II. Elizabeth kendi hayatını düşünmez. Demek ki bir güç, Elizabeth'e, "Eğer BREXIT'e uyulmazsa, geri adım atılırsa tarihin en büyük savaşının içinde olacaksınız" dedi. O güç elbette Washington'dan başkası değil. O da Britanya için BREXIT seçeneğini kabul etti.
Tarihin en büyük gizli ekonomik krizini yaşayan ve BREXIT'le birlikte belki de tarihi açlığın yaşanacağı İngiltere'de Kraliçe'nin geri adım atmamasının başka açıklaması olamaz. İngiltere'nin alacağı ROL herkes için çok ama çok önemlidir!
Eğer Pentagon-Washington ile yürür, Rothschildler ve birlikte yürüdüğü ailelere yüz çevirirse maçın gidişatı değişir! Tümden değişir hem de! Türkiye de bu kavganın içinde kalır! Kraliçe'nin ve İngiltere'nin tutumu ÇİN'in de geleceğini belirler...
Petrol ile değerli madenlere saldıran ve kontrolünü almak için savaşan DERİN AMERİKA Kraliçe'yi yanına alırsa Çin'in üretim kalıpları tamamen berhava olur! Kontrol edilir bir ülke haline gelir.
Venezuela bunun göstergesi olacaktır... Maduro belki dünyanın kaderini değiştirecek kadar önemli bir lider değil. Ama savaşın yaşandığı, canlı görüntülerle aktarıldığı bir ülkenin lideri.
Buradaki maçın galibi gelecek için ışık verecektir... Bugün yarın sonucu alacağız... Arkasından BREXIT kararı ile Türkiye'deki seçimler peş peşe gelecek... Önemli...
Bakalım savaşın gidişatını değiştirecek sonuçlar çıkacak mı?
Çıkma ihtimali çok yüksek!
NOT: Yerel siyasete girmiyorum.
Ancak izliyorum tabii ki. Dikkatlice hem de... Hazırlıklar var. Ama önce DIŞARIDA ne olup bittiğini anlamak şart! Dışarısı dizayn edilmeden burada kimse öne çıkmaz. Ama çıkmayacağı anlamına da gelmez... Garip şeyler oluyor.
Bekleyelim bakalım... Biraz daha...
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