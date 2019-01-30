Yeni görev
Ancak sadece ve sadece tek rakibi vardır.
O da ÇİN'dir!
Her anlamda...
Ve derin Amerika buna son vermek istemektedir...
Savaş da budur. Çin'e güç veren, ruh veren aileler ile derin Amerika kıyasıya çatışmaktadır...
Dün kaldığımız yerden devam edelim... Açalım... Savaşı aktaralım...
Amerika Birleşik Devletleri, haftalardır Taliban'la masada...
CIA'nın çok önemli isimleri, Taliban'ın liderleriyle pazarlık yaptı. Şaka olduğunu düşünmeyin. Yaptı! ABD ile Taliban sözcüleri, ateşkes ve barış için bir araya geldiklerini söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri, barış istediği ülkeye on binlerce asker göndermez.
Özellikle son 25 yılda Amerikan askerlerinin demokrasi için girdiği hiçbir yerde barış olmadı. Peki Taliban'la yapılan toplantıda ABD'nin planı ne?
Amacı ne?
Pentagon, Çin'de büyük bir planı hayata geçirmek üzere.
Hedefleri var. Dünyanın her ülkesinde istediği anda iç karışıklığı başaran ABD, Çin'de başarısız oldu. Şimdi Çin'in başına bela olacak terör örgütü DEAŞ. Rakka'dan tahliye edilen DEAŞ teröristleri ile Suriye'den özel bir merkeze götürülen binlerce DEAŞ teröristinin yeni hedefi Çin olacak. Görev yeri ÇİN!
DEAŞ'ın lideri Bağdadi olarak bilinse de gerçek lideri Aminullah...
Bağdadi, ABD'nin her an harcayabileceği bir lider olarak öne çıkartıldı, benimsendi.
Taliban'la haftalardır yapılan görüşmelerde, Afganistan'daki Panjboz köyünün yakınlarındaki hapishanede tutuklu olan DEAŞ lideri Aminullah'ın bırakılması için Taliban'a 200 milyon dolar ödendi. Taliban için bu çok önemli bir rakam.
ABD'nin dünyada yüzde 100 kontrol altına alamadığı tek terör örgütü Taliban'dır. Önemli kısmını yönettiler, ancak kontrol tamamen onlarda değildi...
Taliban'ın 200 milyon dolar karşılığında güvenlik önlemlerini azalttığı hapishaneden Aminullah ve 10 DEAŞ takım lideri kaçırıldı! Helikopterlerin görev aldığı söylenmekte...
Doğal olarak... Çin planı için artık rötuşlar kaldı. Çin, DEAŞ'a hazırlıklı olmalı. Çünkü Afganistan'dan Çin'e geçecek olan DEAŞ teröristleri, birçok bölgede katliam yapacak.
Bugün DEAŞ, Amerikan çıkarları için çalışan CIA kadar önemli bir örgüt. Suriye ve Irak'ta Amerikan planları için işgal ettikleri toprakları, tek bir çatışma hali olmadan YPG veya PYD'ye bırakan DEAŞ, Çin'de iç karışıklık için hazır.
Vahan Koridoru yani Afganistan'nın Çin'e kadar uzanan yol için tüm hazırlıklar yapıldı. Blackwater yani Academi de bu konuda hazırlıklarını tamamladı.
Academi'nin sahibi Eric Prince, Suriye'deki ABD askerlerinin, özel güvenlik şirketine bağlı savaşçılarla değiştirilmesi için teklif yaptı. Medya aracılığıyla yapılan bu teklif tam bir aldatmaca. ABD, Academi'yi de DEAŞ'la birlikte Çin için hazırlıyor. Eğer Çin, kendi içinde savaş yaşamaya başlarsa, ki bunun planları artık bitti gibi, işte o zaman dünyanın geleceği için tekrar bir masa kurulmak zorunda.
Vahan Koridoru şu anda Academi tarafından korunuyor ve yönetiliyor. Eric Prince, Academi'nin North Carolina'daki askeri kampında, Çin'lileri de eğitmeye başladı.
Ülkeden kaçan binlerce Çinli genç, bugün DEAŞ örgütüyle birlikte tekrar ülkelerine giderek bir özgürlük planında yer alacaklarını sanıyor.
Aminullah'ın da Çinliler'e benzemesi ABD'nin ne kadar özenli bir plan yaptığını da gösteriyor.
Çin de artık ABD ile ilişkileri koparmakta kararlı. Çin hükümeti, ABD Adalet Bakanlığı'nın Çinli telekom devi Huawei'nin varisi Meng Wanzhou'yu tutuklatmasını da bir savaş olarak gördüğünü açıkladı.
Pekin, bu durumu "Açılmaması gereken kutunun ABD tarafından açılması" olarak yorumluyor. Yani açılan kutunun büyük bir savaşın habercisi olduğu iddia ediliyor.
Birkaç gün içinde Akdeniz'de olması beklenen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook'un da Çin'in deniz yolu ticaretini engellemek için bölgeye gönderildiği sır değil.
'USS Donald Cook' bir uçak gemisi değil ama ABD'nin en önemli konularda mesaj vermek için kullandığı bir gemi.
Daha önce Gürcistan'da, Baltık Denizi'nde, Beyazdeniz'de, Kuzey Denizi'nde çok önemli mesajlar veren 'USS Donald Cook' Çin'de de rahatsızlık yarattı.
Baltık Denizi aylardır ABD ile Rusya gerginliğine neden olurken, 'USS Donald Cook' defalarca Rus uçakları tarafından taciz edildi. 'USS Donald Cook'un Akdeniz'e gelmesi, buranın da ısınacağını gösteriyor. Kıbrıs adası etrafında görev yapacak olan 'USS Donald Cook', İngiltere'yi de kızdırdı. Ancak İngilizler, ABD ile açıktan karşı karşıya gelmek yerine gizli görüşmelerde şikayetlerini iletme yolunu seçiyorlar... Tercihleri bu oldu. İpek Yolu projesinde en kazançlı ülke olarak tüm dünya iki ülkeyi işaret ediyor. Türkiye ve İngiltere... İngiltere'nin, Akdeniz'de ABD ile karşı karşıya geleceği zaman çok uzak değil. Bundan kaçış yok.
Adamlar kararlı... Gelecekler, kimseye de söz hakkı vermek istemiyorlar. Bizim bu konuda hem uyanık hem de hazırlıklı olmamız gerekmekte... Kim ne yapar bilinmez ama bizim kararlı tutumumuzu sürdürmemiz şart...
CIA çalışanlarının yüzde 70'i ABD içinde görev yapar.
Yapardı! Ancak bugün bu rakam yüzde 40. Yani CIA artık çok ciddi şekilde dünyanın dört bir yanında agresif bir çaba içinde. Taliban'la görüşmeler yapan CIA, Venezuela'da da görevini yerine getiriyor!
Fransa'da sokak olayları içinde yer alan CIA, Tayvan'da da önemli işler başarıyor.
Akdeniz ve Karadeniz'e sınırı olan kentlerdeki CIA ajanının sayısı ise çok ama çok fazla. Birkaç ay önce CIA Başkanı Gina Haspel, canlı yayında, "Türkçe, Çince, Farsça ve Arapça bilen yeni ajanlar arıyoruz" dedi. Yani savaşın bölgelerini ilan etti.
Gina Haspel'in da bu dilleri iyi derece de konuşması, onun neden bu göreve getirildiğini de gösteriyor. Dünyanın en hareketli dönemine girdiğini görmek artık zor değil. Şimdi her ülkenin bu bilinçle hareket ettiğini düşünürsek, gerilimin daha da artacağı zaman diliminin içindeyiz artık. Hiç Çin'e kadar gitmemişlerdi.
Anlaşma olur ümidiyle paylaşım tamamlanır beklentisiyle...
Şimdi Çin'e kadar ulaşacaklarsa dünyayı sıkıntılı dönem bekliyor demektir... Çok sıkıntılı dönem hem de... Bizim dengemiz de çok ama çok önemli... Ama karşılaşma çok büyük... Telafisi de yok... Doğru hamle 100 yıl kazandırır...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Niçin! 29 Ocak 2019, Salı YENİ hafta... Toparlayıp gidelim. Kavgayı görelim... Ve neler olacağı konusunda fikir sahibi olalım... Haydi... 2016'daki...
- Tiyatro 26 Ocak 2019, Cumartesi VENEZEULA sarsıldı. Ne olup bittiğini göreceğiz. Ama büyük kavganın devam ettiğini, edeceğini, daha da sarıcı...
- Darbe 25 Ocak 2019, Cuma KAÇ kez altını çizdim... 2019 çok ama çok farklı bir yıl olacak. Akan zaman ne getirecek bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Ama...
- Süpermarket 24 Ocak 2019, Perşembe AVRUPA kaynaklı BAŞKALDIRI Washington'da merakla izleniyor. Dengeleri alt üst edecek hamleler peş peşe geliyor. Bu...
- Eller tetikte 23 Ocak 2019, Çarşamba EVET... İşler iyice karışacak belli oldu. Daha önce çok kez yazdım. PESCO yani AVRUPA ORDUSU... Bu ABD'nin dağılmasına...
ERGÜN DİLER Tweetleri