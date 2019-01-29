Niçin!
Ve neler olacağı konusunda fikir sahibi olalım...
Haydi...
2016'daki ABD Başkanlık seçimi, dünyanın kaderi için çok önemliydi.
Eğer Hillary Clinton başkan seçilseydi, bugün Çin dünyanın en güçlü devleti olacaktı. Ancak Hillary'nin en yakın arkadaşı, neredeyse her hafta ziyaret ettiği Trump seçildi. Donald Trump'ın seçilmesi Pentagon'un büyük bir projesiydi. Trump'ın damadı Jared Kushner'le birlikte Rothschild ailesiyle yakınlaştığı, bu da onun birçok anlamda güçlendiğinin göstergesiydi.
Ancak Beyaz Saray'a gönderilen Trump, ne Pentagon'un ne de Rothschild ailesinin planlarını uygulamayı düşünüyordu.
Herkesle yakın ama kendi yolundan gitmek istiyordu.
Kafasında bu vardı.
Kimi zaman Pentagon'un kimi zaman da Rothschild ailesinin taleplerini de gören ve bunu kabul eden Trump, aslında kendi planlarıyla ülkeyi yönetmek istiyordu.
Tabii bu mümkün değildi, ABD bunu kabul edemezdi.
Pentagon bu durumu erken fark edince herkesin bildiği Özel Savcı Robert Mueller'e görev verildi. Mueller, Trump'ı gerekirse ailesini çevrelemekle sorumluydu. Mueller de bunu başarılı şekilde yaptı. Ancak Rothschild ailesinin baskısıyla, Trump Pentagon'u zor durumda bırakacak açıklamalar da yaptı.
Hala da bu cesaretini görüyoruz.
Son Suriye'den çekilme açıklaması, Trump'ın Pentagon'a güç gösterisiydi. Hatırlayın, defalarca "ÇEKİLEMEZLER" diye yazdım. Nedeni buydu...
Pentagon ve DERİN ABD izin vermezdi...
Bu adım üzerine Pentagon fitili daha da ateşledi, FBI ve Mueller üzerinden Trump'ı neredeyse 'Rus ajanı' ilan etti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde belki de halkın yüzde 35-40'ı, Trump'ın 'Rus ajanı' olduğunu düşünüyor. Bu algı bile Pentagon'un gücünü gösteriyordu. Pentagon, dünyayı yönetmek için kendisini destekleyen derin Amerika'nın her kararını uygulamak zorunda. Çünkü Pentagon'da aksi bir durum düşünülemez.
Pentagon'un gücü Çin'i hedef seçti. Yakın geçmişe bir yolculuk yaparsak, bugünü daha iyi anlayabiliriz. Olay bu çünkü...
Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) İran'la anlaşmalar yaptı, sokak ayaklanmaları ve ambargolar başladı... Ülke zor durumda...
Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Sudan Petrol Bakanlığı ile anlaşmalar imzalayacağını açıklandı. Sudan ikiye bölündü.
PetroChina ile Libya, anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.
Birlikte yürüyeceklerini ilan ettiler. Libya artık yaşanmaz ülke oldu.
Çin'in devlet kontrolündeki üçüncü büyük petrol üreticisi CNOOC, Nijerya'da 14 petrol anlaşması imzaladı. Ayrıca Çin, Nijerya'da demiryolu ağları konusunda tek ülke olarak çalışmaya başlayacaktı. Bu açıklamalardan sonra Nijerya karıştı. Amerikan destekli terör örgütü Boko Haram ortaya çıktı. Hortladı!
Çin'in, Ukrayna'da 50 yıllığına kullanım hakkını almak istediği arazi Belçika büyüklüğündeydi. Anlaşmalar tamamlandı. Adım atıldı. Ülkede ayaklanmalar başladı. Devrim oldu.
Çin, Venezuela ile finans ve petrol anlaşmaları yaptı.
Gelenek bozulmadı ve Venezuela da karıştı. Ülke sallanıyor.
Çin'in Rusya ve Türkiye ile yaptığı anlaşmalar, özellikle Ankara ile Pekin arasındaki Yeni İpek Yolu anlaşmaları da Washington'da büyük tepkilere neden oldu. ABD'nin Rusya ve Türkiye ekonomisine saldırısına da bu perspektifle bakmak gerekiyor. Çin bize elini uzattı, DOLAR'la geldiler...
O nedenle Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski gücünü koruması ve baskın güç olması için Çin'in olduğu her yerde olacak. Suudi Arabistan'da eski veliaht Prens Nayef'in Çin'le yakınlaşması, ardından başka önemli prenslerin Çin'le ortaklık yapmasının sonuçlarını da gördük.
Bir otelde tutuklanan prensler, işkence ile servetlerini vermek zorunda kaldı. Washington, artık açık şekilde operasyon yapıyor.
Geçmişte Irak işgali öncesi yaptığı gibi, "Kimyasal silah var" demeye bile gerek duymadan hem de... Venezuela'da birini Başkan ilan ediyor ve 19 ülke buna uyuyor. Garip ama tablo bu...
Buna karşı çıkanlar hangi ülkeler? Rusya, Türkiye, İran, Çin, Sudan, Libya ve birkaç ülke daha.
Yani, Çin'le ilişkilerini güçlendirdikten sonra büyük bir saldırı altında kalan ülkeler.
ABD, Akdeniz'i de Afrika'yı da Ortadoğu'yu da Latin Amerika ülkelerini de Çin'e bırakma niyetinde değil. Savaş bu... Bu mercekle bakılmazsa hiçbir şey anlaşılmaz...
Pentagon, Çin'e askeri konuda da bir ders verme niyetinde. Bu ihtimal hiç de az değil. Çünkü Çin'in askeri gücü bilinmiyor ama ABD, baskın bir operasyonla Çin'i askeri anlamda da köşeye sıkıştıracak bir hamle planlıyor. Ne zaman?
Çok büyük ihtimalle bu yıl. Steve Bannon ve ekibi bunu uzun zamandır dillendiriyor...
Çin'i büyüten ülke ABD, şimdi Çin'i bitirme peşinde.
Çünkü Çin'de başta Rothschild ailesi olmak üzere Washington'ı çevrelemek isteyen güçler buluşuyor. Bu yıl çok hareketli, çok etkin olacak. Aileler ile derin yapılar çarpışacak... Her yerde...
Kıyasıya... Bir yanda PARA, diğer yanda SİLAH ve PARA...
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