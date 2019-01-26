Tiyatro
Ne olup bittiğini göreceğiz. Ama büyük kavganın devam ettiğini, edeceğini, daha da sarıcı gelişmeler olacağını anlıyoruz...
Gelin isterseniz dünyanın konuştuğu Trump'ın başrol aldığı Venezuela'daki tiyatroya gidelim. Dışarıdan müdahalenin nasıl bir şey olduğunu anlatan DARBE'nin üzerinden ilerleyelim... West Point Askeri Akademisi, bir kez daha başrolde... ABD'nin güçlü askerlerini, devlet adamlarını yetiştiren West Point, 'Karanlık Yıl' olarak gösterilen 2019'un ilk günlerinde çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.
Toplantıda Trump'ı Beyaz Saray'da Başkanlık koltuğuna oturtan eski asker Steve Bannon, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in yardımcısı olarak görev yapan ve şimdi de o koltuğa oturan Patrick Shanahan, Arbusto Energy'nin çalışan en güçlü ismi Michael Conaway ve ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Pence'in yeni Venezuela lideri ilan ettiği Juan Guaido... Tabii bu toplantıyı çok az kişi biliyordu. Maduro'nun da bunu bilmesi mümkün değildi. Geri kalanların da...
Bu toplantıda Venezuela'nın gelecekte Washington'ın politikalarını izleyecek ülke olması için atılacak adımlar, öncelikli olarak Juan Guaido'nun Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'e gönderilmesinin detayları konuşuldu. Bu toplantıdan birkaç gün sonra da Mike Pence, Venezuela halkına hitaben yayınladığı bir videoda, Guaido'yu başkan olarak tanıdıklarını açıkladı. Ardından da Trump benzer açıklamayı yaptı. Sonra Kolombiya, Paraguay, Brezilya, Kosta Rika, Peru, Ekvador, Şili, Panama, Arjantin ve Guatemala da ABD'ye destek verdi. KATOLİK GÜCÜ İHMAL ETMEYİN! Peru, Ekvador ve Şili'nin kapitalizm karşıtı olmalarına rağmen Amerikan patentli Juan Guaido'yu desteklemeleri şaşılacak bir durum gibi görünse de öyle değil. Çünkü bu ülkeler de artık Washington politikasına döndü. Toplantıda Venezuela'nın petrol rezervi de detaylandırıldı. Juan Guaido'nun Michael Conaway'in Venezuela petrolüyle ilgili anlattıklarını ilk kez duyduğu da gerçek.
Dünyanın en nitelikli petrolüne sahip olan Venezuela'da Global Firepower'a göre 300 milyar varillik bir rezervin üzerinde petrol var. Michael Conaway, Global Firepower'ın petrol rezervi açıklamasının üzerine yüzde 50'lik bir ilave daha yaptı.
Yani Venezuela'nın bugün 450 milyar varillik nitelikli petrole sahip olduğu o toplantıda ortaya çıktı. Petrolün varilinin 65 dolar civarında olduğunu düşünürsek, Venezuela'nın S. Arabistan kadar değerli olduğunu görürüz.
Eğer Venezuela'da Juan Guaido BAŞKAN ilan edilirse, petrol Arbusto Energy'ye gidecek.
Arbusto Energy'nin sahibi de çok tanıdık bir aile. BUSHLAR...
Yani Beyaz Saray'a 2 başkan gönderen aile, derin Amerika'nın petrol şirketi, anlaşmayla dünyanın en güçlü şirketlerinden biri olacak.
Venezuela operasyonundan sonra Arbusto Energy, Suudi petrol devi ARAMCO ile ortaklığa zorlanacak. Daha doğrusu SUUDLAR masaya getirilecek. Bu gerçekleşirse, dünya petrol ticareti de Derin Amerika tarafından yönetilecek.
O nedenle Venezuela, oyun içindeki en büyük nokta. Derin Amerika, Venezuela'yı asla başka ülkelerle paylaşmak niyetinde değil. HAMLENİN AMACI BU! DARBE bu nedenle istenmekte...
Dünyada hiçbir ayaklanma, hiçbir darbe girişimi ve hiçbir ekonomik kriz kendiliğinden gelmez. Bunu Türkiye'de anlamayan çok kişi var. Bu kesin. Ama gerçek onların düşündükleri gibi değil. Uygun motivasyon bulunur ve adım atılır. Sonuçta DARBENİN arkasındaki YABANCI güç kazanır. Ama insanlar bunu göremez.
Gördüklerinde ise çok geç olur...
Hepsinin altında irili ufaklı planlar vardır.
Darbelerden sonra ABD'nin kazandığı da sır değil.
Çok uzak değil Mısır'daki darbe sonrası ABD'nin eyaletlerinden biri olan Mısır, bugün İsrail'in en büyük güvenlik şeridi oldu. Sadece askeri darbeler değil, bugün İran'daki ekonomik darbe de Çin'deki ekonomik sıkıntılar da büyük bir planın rötuşları.
Derin Amerika'nın hedef aldığı bir diğer ülke de Rusya...
Rusya, İran ve Çin'in Venezuela'ya destek vermesi, asıl savaşın nereleri kapsadığını göstermekte.
Ekvador'un solcu Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun Trump veya Pence ile aynı çizgide olmasını anlamakta zorlananlar için bir eğitim detayı verebiliriz. Bütçesinin önemli bir bölümü Derin Amerika tarafından karşılanan Ekvador Merkez Üniversitesi'nden tarihin en başarılı öğrencisi olarak mezun olan kişi kim? Solcu Lenin Moreno...
University of the Americas (Ecuador) en özel fahri doktora ödülünü kime verdi? Solcu Lenin Moreno'ya. Bugün dünya üzerinde kendini solcu olarak tanımlayan 10 siyasetçiden 8'inin Amerikan çıkarları için kararlar aldığı artık kimseyi de şaşırtmıyor.
Çünkü sol eğilim artık Washington'dan yönetiliyor. Peki sağ eğilim nereden yönetiliyor? Bu konuya en güzel cevabı STEVE BANNON vermekte... Zor gibi görünen soruyu yanıtlamakta...
Solcu lider Juan Guaido'nun da Washington siyasetinde yer aldığını görmek zor olmayınca.
ABD'nin darbeleri sadece askerlerle ve silahlarla yapmadığını anlıyoruz. İtalya, Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve SARI YELEK olayları ortada! Amerika Birleşik Devletleri, bugün derin Amerika'nın kontrolünde yeni bir çizgiye girdi. Ortaklıkları, anlaşmaları kenara bırakan Derin Amerika, yeni bir dünya için kendi kararlarını uyguluyor. Bu kararlara karşı çıkan kim olursa olsun ona karşı tepki vermekte gecikmiyor. Süper Güç refleksi maalesef böyle bir durum. Bu hamleler püskürtülmediği sürece de süper güç olarak kalacaklar.
Dünyanın bunu düşünmesi gerekmekte... Yoksa herkes orada yazılan senaryoya uygun yaşayacak... NET! Roller oradan dağıtılacak! NET!
Kendi içinde ciddi sorunları olsa da atak kararlar almakta çekinmeyen bir Washington görüyoruz. Trump'ın "HAYIR" diyeceği bir darbeyi onun ağzından duyurdular.
Destek attırdılar resmen...
Trump buna gönüllü olmaz. Hiç istemez! Ancak yaptı! Ailesi ve kendi sarıldı çünkü! "İKİ AYI BULAMAZ" DİYENLERİN SAYISI AZ DEĞİL! Seçilen ve elenen her kişi, Derin Amerika'nın planlarının bir sonucu. Maduro zor günler geçirirken, Maduro'ya karşı Derin Amerika'nın kararlarını alan Trump da çok rahat değil yani.
Trump'ın Amerika içinde savaştığı o kadar çok nokta var ki, bu da Derin Amerika'nın kontrol gücünü gösteriyor. Bu nedenle BEYAZ SARAY'ın önünde sahte de olsa "TRUMP KIRIM'A KAÇTI" manşeti atılıp dağıtılıyor. Washington Post adıyla... Damadı da kızı da dünürü de kuşatılmış durumda.
BAŞKAN NEFES ALIRKEN BİLE ZORLANIYOR!
Trump da bağlı olduğu İKLİM de saldırı altında. Trump, indirilirse maç PENTAGON'un olur!
Dünyaya ayar verirler! Kalırsa ABD bambaşka bir devlet olarak devam eder! Edebilirse! Etse de küçük ve iddiadan uzak olur. Savaş bu! Gerisi laf! DERİN ABD bunu bildiği için saldırıyor. Sonuç alabilir mi? Göreceğiz. Karşısındaki AİLELER BİRLİĞİ hiç ama hiç zayıf değil. Rothschildler büyük çaba harcıyor... Rusya, İran, Çin, Fransa ve Almanya gibi büyük ülkelerle başa çıkmak kolay mı?
Hiç değil. Ama saldırmaktan geri durmuyorlar... Testilerden biri bu yıl kırılacak.
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