Darbe
2019 çok ama çok farklı bir yıl olacak. Akan zaman ne getirecek bilmiyoruz.
Kimse bilmiyor.
Ama sürprizi çok olan bir sahnedeyiz.
Öyle gelişmeler olacak ki "Bu kadar da değil" diyerek tepki vereceğiz. Günlük hayatımızın içinde yok ama MASA kuruluncaya kadar bu kavga sürecek. Trump belki ANLAŞMAYI TESİS ETMEK İÇİN GETİRİLDİ AMA O DA BUNU BAŞARAMAYINCA İPLER KOPTU! Şu an sahne önünde Rockefeller ve Rothschild ailesinin kavgası gibi dursa da iki KÖKLÜ aile kendileri gibi diğer etkili HANEDANLARI yanlarına almış durumdalar. Tabi bunlar bizim hayatımızın içinde değiller.
Görmediğimiz için, bilmediğimiz için YOK sanıyoruz. Ama gerçek böyle değil...
AİLELER ARASINDA ANLAŞMA zemini kalmadığı için SAVAŞ büyüyecek. Bakın aileler arasındaki anlaşmazlık savaşlara, büyük anlaşmazlık ise DÜNYA SAVAŞLARINA yol açtı. Bunun böyle bilinmesinde fayda var...
Gördünüz! En son VENEZUELA karıştı. Şaka gibi ama karıştı. Yakın tarihte oradaydık. Zengin bir ülke fakirlik içinde kıvranıyordu.
Bereketli ülke, tek bir şey üretmiyordu. İzin verilmiyordu.
Petrol vardı, halk teneke evlerde suyun elektriğin olmadığı mahallelerde yaşıyordu. Akıl alacak gibi değildi. Sefalet dayanılmazdı. Ama değerli madenlere baktığınızda işin rengi farklıydı. Herkes EMPERYALİZMLE MÜCADELE ediyordu ama bütün her şey BATI'nın elindeydi. Venezuelalılar da bunu görmüyordu. Gösterilmiyordu.
Zaten güvenlik yoktu, kimse güvende değildi.
Peki ne oldu?
Gelin bakalım isterseniz.
Kavgayı anlamaya ve anlatmaya uygun çok detay var...
Venezuela halkının dahi adını yalnızca birkaç haftadır duymaya başladığı muhalif siyasetçi Juan Guaido, kendisine destek verenleri meydanlara döktü. Ve haykırarak "Ülkenin geçici devlet başkanı benim" dedi. Kendisini LİDER olarak ilan etti! Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini belirterek, Guaido'yu ülkenin fiilen devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu. Devlet başkanı koltuğunda oturuyor ancak Trump yeni lideri işaret ediyordu... Maduro da bu karara sert tepki gösterip ABD ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. ABDli diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da "Maduro diye biri yok. Tanımıyoruz.
Bu nedenle kimseyi geri çekmiyoruz. Herkes işinin başında kalacak" açıklamasıyla cevap verdi.
Bütün insanlar sokakta.
Meydanlar dolu.
Tansiyon yüksek.
Ne olacağı belli değil...
Aslında Avrupa'da da Ortadoğu'da da Afrika'da da ve ABD'de de belli değil...
Venezuela'da DARBEYİ tetikleyen Trump'ın kendi geleceği belirsiz. Çevresi sarılmış durumda. Ama çatışmaktan da vazgeçmiş değil. Kiminle?
ABD DERİN DEVLETİYLE...
Trump kendisini destekleyince, dünya da ikiye bölününce hemen kim bu MADURO'nun karşısına dikilen isim diye merek ettim. Baktım.
Bildiklerimi tekrar karşımda görünce gülümsedim...
Gerçekten kimdi bu muhalif lider? Daha doğrusu kime yakındı? Kimin için çalışıyordu?
Masanın ne tarafına hizmet ediyordu? ZOR OLMADI ANLAMAK...
35 yaşındaki Juan Guaido, askeri bir aileden geliyor. Babası ve dedesi Venezuela ordusunda görev yaptı. Ancak o farklı bir yol seçti.
İyi derecede Katolik olduğunu söyleyen Juan Guaido'nun eğitiminde de çok ilginç noktalar var. Andres Bello Katolik Üniversitesi'nden endüstri mühendisi olarak mezun olan Juan Guaido, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki George Washington Üniversitesi'ne davet edildi.
Öğrencilik hayatı pek parlak olmasa da aldığı bu davet onun için çok önemliydi. Gittiği yer de davet eden de önemliydi...
Belki de hayatının virajıydı.
Çünkü genç adam, yani Juan Guaido, Lockheed Martin bursu ile George Washington Üniversitesi'nden mezun oldu.
Şimdi bu burs herkese verilir mi? Neden bu isme verildi?
Katolik olmasının burada nasıl bir önemi var? Arkasındaki isim kim? Bunun gibi yüzlerce soru aklımıza gelebilir.
Doğaldır da... Ama MASANIN hakimleri hayata müdahale eder. Kendi akışlarının yaşanmasını ister. Lockheed Martin'in yani EN BÜYÜK SİLAH DEVİNİN okuttuğu İSME BOŞUNA YATIRIM YAPILMAZ. Niye yapsınlar zaten! Dünyanın hakimi olmak için hareket edenler günü geldiği zaman yatırım yaptıkları isimlerden GERİ DÖNÜŞ beklerler...
George Washington Üniversitesi, Yale gibi Princeton gibi öne çıkmasa da ABD'nin en önemli okullarından biridir.
Burada da seçilmişler eğitim görür. George Washington Üniversitesi, neredeyse Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin sahip olduğu araziler kadar emlak zenginidir.
IMF ile Dünya Bankası'nın üniversitenin komşusu olması da tesadüf değildir.
O nedenle Juan Guaido'nun şans eseri bu okuldan davet alması, Lockheed Martin bursu ile ödüllendirilmesi oldukça önemlidir. George Washington Üniversitesi'nde eğitim alan ve CIA'nın kurucu başkanlığını yapan Allen Dulles Nişanı ile de ödüllendirilen Juan Guaido'nun diplomasını veren kişi de ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'dır. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman Juan Guaido'nun özel biri olduğu ortaya çıkmakta... Trump'ın GUAIDO'yu desteklemesi dünyayı da böldü! Rusya, İran, Çin ve Türkiye net olarak MADURO'NUN YANINDA YER ALDI... Bolivya dışındaki tüm LATİN AMERİKA ülkeleri ise GUAIDO'yu destekledi... Size garip gelecek ama Maduro'nun SOSYAL MEDYA hesaplarındaki MAVİ TİK'ler de kaldırıldı! Wikipedia ise Maduro'yu devirip Guaido'yu BAŞKAN ilan etti bile... Darbe var, karışıklık var, sanırım sadece SARI YELEK eksik!
Trump'ın burada PENTAGON'a yakın tavır alması işin ilginç tarafıydı...
Rothschildler'in güçlü olduğu Rusya ve Çin'in "Maduro" demesi de çok ama çok önemliydi...
Kavga bilinen CEPHELERDE sürmekte...
Sürecek de...
Geçtiğimiz ay New York'ta buluşan Lockheed Martin ve Rothschild üyeleri anlaşamadan masadan ayrılmıştı.
Masa dağılmıştı!
Kavga ve ayrılık giderek büyüyor...
KATOLİKLER'in güçlü olduğu yerlerde bunu daha şiddetli göreceğiz...
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