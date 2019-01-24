Süpermarket
Dengeleri alt üst edecek hamleler peş peşe geliyor.
Bu nedenle 2019 çok ama çok sancılı geçecek. 100 yıllık ortaklıkların bittiği BÜYÜK SAVAŞ olmadan pastanın bölüşülmesi masada.
Ancak masa bir türlü anlaşamıyor.
Durum böyle olunca da SAHNE ALAN AKTÖRLERİ YAZMAK BİZE KALIYOR. ÇÜNKÜ BU MASANIN DIŞINDA DÜNYA ÜZERİNDE KİMSE ADIM
ATAMAZ, kimse ciddi karar veremez, kimse oyun kuramaz...
Daha önce de yazdım. Dünyayı bir süpermarket gibi düşünün.
Yüzlerce raf ve ürün var. Bölüm bölüm... Her yerde görevli de var, çıkışta kasiyer de. Günün sonunda parayı toplayan tanımadığımız MÜDÜR de. Ancak hiç bilmediğimiz patron arkada... Güç de onda! Durum bu... Açalım...
Kavganın aktörlerine gidelim.
Steve Bannon, Trump'a seçim kazandıran adam olarak öne çıksa da uzun yıllardır Amerikan derin devletinin en önemli merkezlerinde görev yaptı.
Beyaz Saray'da Trump'la birlikte başarılı adımlar atarken, damat Jared Kushner'e çarptı. Bannon KATOLİK, damat Yahudi'ydi! T rump hem Rothschild ailesini hem de Pentagon'u ortak bir noktada buluşturmayı başaracak tek kişiydi. Belki bu nedenle getirildi. Ancak bunu başaramadı. Anlaşma olmayınca KAVGA BEYAZ SARAY koridorlarına indi! Kushner ile Bannon, defalarca Beyaz Saray koridorlarında birbirlerine hakaret yağdırdı. Yumruk yumruğa girme noktasına geldiler... İleride yazılır...
Bannon da artık bir değişikliğine gitmek zorunda olduğunu düşünürken Trump'ın NRA yani dünyanın en güçlü silah lobisi National Rifle Association'la ilgili bir toplantısına şahit oldu.
Trump, Pentagon'da görevli 3 generalle yaptığı görüşmede, NRA'nın ödeneklerinin arttırılmasını istedi. Ancak buna karşılık kurumun Başkanı Oliver North'un ise kendisinden habersiz adım atmamasını talep etti...
Bu, Bannon ve Pentagon'a göre sinsice bir adımdı.
Çünkü ülkenin en güçlü silah lobisine karşı atılacak bu adım, Washington'daki dengeleri de değiştirebilirdi. O hafta Bannon, görevi bırakmak üzereyken Trump'tan bir hamle daha geldi.
Trump, Bannon'ı görevden aldı. Bannon da Pentagon da dolayısıyla Amerikan derin devleti de bu hamlenin Rothschild ailesi tarafından atıldığını biliyorlardı.
Bannon, bu olaydan birkaç gün sonra Fransa'ya uçtu.
Rothschild'in aslında gizli vatanı olan Fransa'da Macron'ı hedef aldı. Fransa lideri Macron'un danışmanlarının da bulunduğu toplantıda, "Sizin lideriniz çok küçük bir adam. İplerle konuşur ve hareket eder. O ipler Londra'daki Rothschild ailesinin elindedir.
Kukla olmak önemlidir onun için.
Kukla olduğu sürece yaşayacağını bilir. O Fransa'yı Rothschild ailesine teslim etmek için seçildi" dedi. Yani BANNON doğrudan Macron'u hedef alıyordu. Ve planlarını da bu doğrultuda yapıyordu! Bannon'un Fransa'dan Rothschild ailesine mesaj vermesi önemliydi. Tabi bunlarla buralarda kimse ilgilenmiyordu.
Garip... Tabi bu mesajı veren aslında AMERİKAN DERİN DEVLETİYDİ. Yolladığı adreste ise aile yani ROTHSCHILDLER vardı! Dikkatle incelenirse, Bannon'ın görevden alınmasıyla birlikte Fransa üzerindeki baskılar artmaya başladı. Çünkü Fransa, Avrupa için çok önemli bir ülke. Yıllarca NATO üzerinden çevrelenen Fransa'nın aileyle birlikte Avrupa'nın patronu olmasına izin verilemezdi. Bunun anlamı Avrupa'nın patronunun Rothschild ailesi olmasıydı. Bu durumda ABD ve NATO oralarda olamazdı, tutunamazdı, barınamazdı!
Trump, damadı Kushner'le yakın olmasa da beraber çalışmak zorunda. Onun bazı kararlarını sorgulamadan uygulamak zorunda olan bir ABD Başkanı bugün görev başında. Damat sanılandan çok daha büyük bir güce sahip.
İlişkileri öyle sıradan bir AĞ içinde değil. Küresel bir AĞ'ın ortasında yer alan akıllı, yetenekli ve işbilen biri. Ve çok önemli... Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, Trump bugüne kadar gelmiş geçmiş en cesur ABD başkanlarından biridir.
Yaptıklarıyla herkese meydan okuyan bir yapıya sahip! Bu durumu bilenler, Beyaz Saray'ı iyi tanıyanlar gidişatı KENNEDY olayına benzetmekten artık kaçınmıyorlar... Bu iş böyle gitmez, gidemez diyen çok önemli isimler var. Ne olacak göreceğiz...
Sanki Trump da bunu biliyor! Hissediyor! Trump Gizli Servis ajanlarına güvenmiyor.
Bu nedenle, işadamı olduğu günlerdeki koruma ekibini yanına aldırdı. Bu Amerikan derin devleti ile çatışmasını gösteriyor. Bu adımın onun hayatını güvenli duruma getirdiğini göstermiyor elbette. Ancak bugün, 1960'lardaki suikast yönteminin kullanılmayacağını biliyoruz. Tabii Trump burada her türlü önlemini almak zorunda ve alıyor.
Amerikan Federal Hükümeti'ni kapatan Trump'ın güç gösterilerine devam edeceği, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa Birliği konularındaki açıklamalarının da Pentagon karşıtı olacağını görüyoruz. Pentagon, ABD başkanlarıyla sözlü çatışmaya girmek istemiyordu. Ancak Trump'la 11 kez söz düellosuna girdi. Bu da Trump'ın Pentagon veya Amerikan derin devletinde bazı duvarları yıktığını gösteriyor.
O nedenle Amerikan içindeki siyasi çekişmenin yankılarının daha da ciddi olacağını görüyoruz.
Bir ilginç detay da National Rifle Association'la ilgili Beyaz Saray'da Başkan Trump'la toplantıya katılan generallerin görevden alınmış olması. O generallerin görevden alınmış olması bile Amerikan iç dengelerindeki sıkıntılı süreci gösteren bir ayrıntı. Amerika Birleşik Devletleri içindeki huzursuzluğun birçok sektöre yansıması, ekonomik kriz uyarılarının daha da ciddiye alınmasına neden oldu. Birçok önemli şirket ekonomik kriz göstergelerinin oluşmaya başladığını düşünüyor. Belki de Trump'ın elindeki kozlardan biri de derin devletin adımlarının ekonomik kriz getireceğini halka ilan etmesi. Çünkü Trump devlet gizliliğini de tanımayan bir tarz ile başkanlık görevine devam ediyor.
Trump'ın seçimi kazanmasında Bannon'ın emri ile Hillary Clinton'la ilgili birçok suç mailini ortaya çıkartan FBI Başkanı Comey'di! Comey ile Trump'ın çatışması hala hafızalarda.
Comey, Bannon'ın emri ile olsa da Trump'ın Beyaz Saray yolunu açan birkaç isimden biri.
Bu böyle. Net! Ancak çatışma büyük ve sancılı... Fransa ve Almanya Rothschildler'in isteğiyle AVRUPA ORDUSU için adım attı. Bannon ve ekibi zaten Avrupa'da. Öte yandan birkaç bin DEAŞ'LI TERÖRİST de ABD UÇAKLARIYLA BİLİNMEYEN YERLERE GÖNDERİLDİ... Tatile gitmedikleri kesin...
NOT: Savcı Mueller ve John Kerry, Trump'ı hedef alarak açıklama yaptılar. Kerry "Silah lobisi üzerindeki hedeflerini biliyoruz. Gördüğüm zaman yüzüne söyleyeceğim. En kısa zamanda istifa etmesi doğru karar olur. Yoksa kendisi için çok sıkıntılı günler kapıda..." dedi.
Mueller, Bannon ve Kerry'yi Pentagon'la birlikte düşünün!
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