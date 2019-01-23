Eller tetikte
Daha önce çok kez yazdım.
PESCO yani AVRUPA ORDUSU...
Bu ABD'nin dağılmasına kadar gidecek yolu açardı.
ABD'yi içine kapanık bir devlet haline getirirdi. Büyüklük iddiasından vazgeçirecek bir hamle olurdu. Ve dün Macron ile Merkel AVRUPA Ordusu'nun KURULACAĞINI KUCAKLAŞARAK İLAN ETTİLER. Bu karar, zaten öncesinde ABD tarafından biliniyordu... Atacakları adımların renklerini de ilan etmişlerdi...
Açalım biraz... Artık yepyeni bir sayfa açıldı. Kim nasıl doldurur göreceğiz. Ama garip çok garip işler olacak...
Katolik İrlandalılar, İngiltere'den ayrılıp birleşik bir İrlanda devleti kurmak için IRA'yı tekrar ortaya çıkardı. Birkaç gün önce Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki patlama bunun işaretiydi. Avrupa'da IRKÇI partilerden gizli bir 'Avrupa Birliği' kurmayı başaran Stephen Bannon, Pentagon'un gücüyle etkinliğini daha da arttıracak gibi. İrlanda'lı Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bannon, Kuzey İrlanda ile İrlanda'nın birleşme sözünü verdi. İşte IRA, şimdi İngiltere'nin yeni baş belası olacak. Nedeni de Buckingham'ın Rothschildler'e yanaşması daha doğrusu araya mesafe koyamaması...
MI6'nın Katolik birimi, Bannon'ın IRA fitilini ateşlediğini gördü. Şimdi yeni dönemde İngiltere iç sorunlarla uğraşmak zorunda kalacak. Göçmenlerin aşırılıkları, terör saldırıları ve IRA sorunuyla birlikte İngiltere, BREXIT sorununu arar hale gelecek. Çünkü Pentagon, artık İngiltere'nin çekingen davranışından yoruldu. Pentagon, Roman Abramovich'in özel adamının İngiltere'ye girmesinin sağlanması sonucu, Londra ile ilişkileri kopardı. Daha önce RUS OLİGARK GİREMEDİ, ALINMADI. Ama adamın sağ kolu, ortağı girdi ilişkileri düzenledi! Pentagon bu noktada koptu!
Nat Rothschild'in Moskova'daki yolsuzluk iddiaları nedeniyle kaçmak zorunda kalan Vladimir Chernukhin'le ortaklık yaptığını açıkladı. Chernukhin, Abramovich'in gizli ortağıdır.
Şimdi Abramovich'in İngiltere'ye girmesine gerek kalmadı. Çünkü en güvendiği isim Chernukhin, İngiltere'de ve Rothschild ailesinin korumasında. O nedenle IRA ortaya çıktı ve daha da adını duyacağız. Avrupa'daki karışıklık sürekli artacak, bunu görmek için gazeteci olmaya gerek yok!
Siyasetçi olmaya, devlet adamı olmaya gerek yok.
Çünkü sistem gereği karışıklığın artması gerekiyor.
Global bir köy hayalinden global bir şehir hayaline evrilen dünya, şimdi de global bir ülke olarak yoluna devam edecek.
Büyük güçlerin birlikte olduğu dönemden, ayrılan güçlerin, ülkelerle yaptığı ittifaklara geçiyoruz. Bannon o nedenle çok önemliydi. Trump'a seçim kazandıran adam bir anda gözden düşemezdi. Trump'ı Beyaz Saray'a gönderen Bannon, Avrupa'yı dizayn ederken arkasındaki gücü de hissettiriyor.
Dünyanın en cesur isimlerinden biri olan Bannon'ın agresifleşmesi, Avrupa'daki ırkçıların kendisine beklediğinden daha fazla destek vermesiyle oldu. Gittiği her ülkede büyük ilgi gören Bannon'ın hedefinde elbette Fransa olacak, İngiltere olacak. Bu Bannon'ın siyasi fikri değil, Pentagon'un ideolojisi.
Tam bu arada FRANSA ile BANNON'un çok güçlü olduğu İTALYA arasında kriz çıktı...
Fransa ile İtalya arasındaki gerginlik daha da artacak. Bunu artık net olarak görebiliyoruz.
Fransa'daki Sarı Yelekliler'e tam destek veren İtalyan hükümeti, daha da sertleşti.
İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun, Fransa'yı Afrika'yı sömürmek ve göçü tetiklemekle suçlaması çok ciddi bir savaşın habercisiydi.
Luigi Di Maio, "Fransa'nın Afrika'yı sömürdüğü yeter. Afrika'nın kalkanını kullanarak dünyaya şekil vermeye kalkmasının bedelleri olur. Fransa bu bedeli ödememişti. Şimdi bedel ödemek zorunda kalacak" dedi. Nerede? Çok önemli Fransız işadamlarını kabul ettiği evinde. Bu toplantının tarihi hakkında farklı yorumlar olsa da, Luigi Di Maio güçlü biridir ve sözüne dikkat edilmesidir.
Şimdi kimse "İtalya ile Fransa'nın neden karşı karşıya geldiğini anlamıyoruz" dememeli.
İtalya'da hükümet kurduran Washington'ın Fransa'nın gücüne Afrika'daki etkinliğine sessiz kalması beklenemezdi.
İtalya, kişisel olarak bu fikirde olmayabilir. Ancak Washington'a bir teşekkür borcu var. O teşekkür de dün itibariyle yapıldı.
İtalya ile Fransa, Washington ile Rothschild ailesinin savaşı olarak görülmeli. Bunu çok önemli kişiler bildiği için Avrupa'yı sıkıntılı süreç bekliyor. Avrupa'nın her yerinde çıkan Sarı Yelekliler, neden İtalya'da sokağa çıkmıyor.
Çünkü İtalya, Sarı Yelekliler'i yönetenler tarafından kullanılıyor.
Sarı Yelekliler'in hedef saptırmak için İtalya'da da çıkması planlanıyor. Ancak bu göreceksiniz ki etkisiz olacak, korkutmayacak.
İtalya'nın Washington'a karşı direnememesinin altında yatan gerçeklerden biri de Vatikan'ın Londra ile yakınlaşması. Flörtü!
Bu yakınlaşmanın Roma'da büyük rahatsızlık yarattığı ve Katolik dünyasında büyük sıkıntılara yol açtığı, İtalyan medyasında da görülüyor.
Fransa, ailenin kararlarını uygulayacak, İtalya da Washington'ın. Geçmişte küçük ülkeler seçilirdi. Küçük gruplar bu savaşın tarafı olurdu. Ancak yeni bir dönem için büyük çatışmalar gerekiyor. O nedenle İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Avrupa'da birçok ülke daha karşı karşıya gelecek. Çok yakında ITALEXIT referandumu için de karar alınacak. Avrupa'yı en güçlü terk eden İtalya olacak, olmak zorunda. Çünkü Washington, Avrupa Birliği'ne karşı çok ciddi bir savaş veriyor ve büyük taarruz başlattı.
Bundan hız kesmek istemiyor!
Ancak şunu da unutmamalıyız ki ne Fransa ne de İtalya bu konuda geri adım atacak gibi.
Ancak Macron'un gittiği bir Fransa'da eğer Le Pen göreve gelirse ki planlar bunun üzerine yapılıyor. O zaman bir anda Fransa ile İtalya dostluk maçına çıkar.
Kasım 2015'te Fransa- Almanya hazırlık karşılaşmasının oynandığı Stade de France yakınlarında bombalar patlamıştı. İtalya-Fransa bir dostluk maçı yaparsa, o bombaları bir kez daha patlatacak bir güç olmayacak.
OLAYLARA BÖYLE BAKMAKTA BÜYÜK FAYDA VAR! Pentagon AVRUPA'daki işlerini tamamlayıp RUSYA ile hesaplaşacak. Türkiye de hedeflerinde ancak bizimle sert mücadele istemezler. Avrupa ile Rusya geri adım atarsa bizimle ortak bir yol bulacaklarını biliyorlar... Ama bilinmesi gereken herkesin her yerin tehdit altında olduğudur.
Rothschildler de kullandıkları güçler de Pentagon da çok zorlu rakipler. Avrupa da Afrika da Ortadoğu da Akdeniz de bunu yaşayacak. GERİLİM HERKESİ İÇİNE ALACAK KADAR BÜYÜK...
BÜYÜYECEK DE...
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