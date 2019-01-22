Son karar bizim
Gelin birlikte bugün bunlara odaklanalım.
Anlamaya çalışalım.
Oradan buralara, YPG'ye kadar uzanalım...
Haydi...
2 yıl önce dünya yeni bir para merkezinde uzlaşma sağlamıştı. Yer Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki Nevada Reno olarak seçildi.
Detaylarıyla yazdım.
Hatırlayın...
Önemliydi çünkü... Ancak yönetim Rothschild ailesinde olacaktı. Bu iki taraf için de dünya için de aslında önemli bir buluşmaydı. Bu anlaşmanın büyüklüğü, Yeni Dünya Düzeni'nin el sıkışmasıydı.
Ancak Pentagon içindeki derin yapı, bunun Washington için bir yenilgi olacağını gördü.
Haksız da sayılmazlardı.
Karşı çıktılar ve o andan itibaren Washington'ın derin yapısıyla Rothschildler her alanda karşı karşıya geldi.
KAVGA BÖYLE TIRMANDI yani...
Durum böyle olunca İpek Yolu, Akdeniz, Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye, Almanya, Fransa ve İtalya'da Pentagon ve Rothschild ailesinin savaşını izlemeye başladık.
Avrupa'nın göbeğindeki terör saldırıları, değişen liderler, kurulamayan hükümetler, siyasi itibarsızlaştırmalar, darbe girişimleri, Avrupa Birliği'nin çöküşü için BREXIT gibi onlarca olay yaşandı. Hepsinin merkezinde Rothschild ailesiyle, Pentagon'un savaş hali vardı.
2019 çok önemli bir yıl.
Nevada Reno, Rothschild ailesinin de çok önemli bir planıydı. Evet, Nevada Reno ile Rothschild, Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal edecekti. Pentagon bunu anladı! Bu işgalin sonunda ABD'de eyaletlerin başkaldırısı gerçekleşecekti. Teksas ve Kaliforniya'nın ayrılık için kamu binalarında Amerikan bayraklarını indirip, sadece eyalet bayraklarına izin verecekti. Olaylar Rothschild ailesinin istediği yöne doğru ilerleyecekti.
Ardından 19 eyalet daha aynı adımı atacaktı. ABD'nin parçalanması için Nevada Reno müthiş bir projeydi ama gerçekleşmedi.
Şimdi Rothschild ailesinin Nevada Reno projesinin birebir aynısı için seçtiği yer Kıbrıs. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Güney Kıbrıs, ailenin artık yeni Nevada Reno'su olma yolunda.
Şirketlerin küreselleşen dünyada ticari faaliyetleri kolaylaştırması için kurulduğu söylenen ama Rothschild ailesinin olmayan parayı resmi olarak göstermek için bulduğu offshore sisteminin merkezi artık Kıbrıs adası olacak.
NET!
Bahamalar, Jersey, Isle of Man, Delaware, Hong Kong ve İrlanda, İsviçre, Liechtenstein, Cayman, Mauritius, Bermuda gibi offshore merkezlerinin hepsi birkaç yıl içinde Kıbrıs'a taşınacak. ABD'yi bölmek için Nevada Reno projesini hazırlayan Rothschild ailesi, hangi ülkeleri bölmek için Kıbrıs'ı seçti?
Dünyanın yeni merkezi artık Akdeniz...
Pentagon yok olsa, Rothschild ailesinin tüm üyeleri bir gecede hayatını kaybetse de Kıbrıs Yeni Dünya Düzeni'nin para merkezi olacak.
Bu planı yapan Rothschild ailesi, Akdeniz'den yönetilen bir dünyayı kabul etti. İlginç olan, Pentagon da aynı planı yapmıştı ama onların finans gücü büyük olmadığı için Kıbrıs'ı finans bölgelerinden biri olarak kullanmayı planlıyordu.
Şimdi çatışmanın artacağı bölge, uzun süredir olduğu gibi, Akdeniz olacak.
Mike Pompeo'nun 'Ortadoğu Stratejik İttifakı' (MESA) kurgusu için ziyaret ettiği Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Umman, Rothschild ailesinin Kıbrıs üzerinden Akdeniz'i yönetme planına karşı atılmış bir adımdır. Aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dillendirdiği PESCO da, NATO ve 'Ortadoğu Stratejik İttifakı'na karşı atılmış karşı bir adımdır.
Pentagon çok ciddi bir kumar oynuyor. Bu, ülkenin bölünmesini ya da geçmişte olduğu gibi askeri yöntemlerle yönetilen bir dünyayı Washington'dan kumanda etmesini sağlayacak. İlk ihtimalin de hiç az olmadığını Pentagon biliyor.
Ancak bu ihtimal ABD yaşadığı sürece var olacak. O nedenle bu ihtimali azaltmak için riskleri korkmadan alan bir ABD görüyoruz. Pentagon'un tarihte hiç bu kadar agresif olduğunu hatırlamıyoruz.
Şimdi her ülke ile karşı karşıya gelmekten hiç çekinmeyen agresif bir Pentagon, dolayısıyla dünyayı hep savaş halinde tutuyor.
Çok önemli savunma strateji dergileri, ABD'nin bu gizli operasyonel savaşı kaybetme ihtimalinin yükselmesi halinde, Çin'e askeri operasyon düzenleyeceğini söylüyor. Bugüne kadar hiçbir tahmininde yanılmayan bu stratejistlerin sözlerini dikkate almakta yarar var.
Sessiz süren çatışma hali, şimdi herkesin göreceği ve her ülkenin de mutlaka taraf seçmek zorunda olacağı seviyeye geçti. 2019 için bu öngörülen bir durumdu.
Her ülkedeki seçime karışan ABD, şimdi de Avrupa'daki seçimlere el attı. Birçok Avrupa ülkesinde seçimin yönünü değiştirmek için milliyetçi kavramı öne çıkartan bir Pentagon var.
Milliyetçi kavram dünyanın kaos günlerinde hep iş yapmıştır. Bugün de kaos günlerine doğru gittiğimizi kabul edersek milliyetçi akım elbette yükselecek.
Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Macaristan gibi ülkelerdeki aşırı sağın güçlenmesi, yıllarca buna karşı olan Pentagon'la olması garip gibi görünse de değil.
Çünkü Amerikan düşüncesi, her akımı kullanır. Bugün için de bu geçerli. Aşırı sağın güçlendiği ülkelerde Rothschild ailesi hep zorluk yaşamıştır.
Bunu anlamak da zor olmasa gerek.
KAVGA BU!
Etkilenmeyecek olan yok.
Türkiye de YPG üzerinden sürdürülen bu kavgayı sınırları dışında tasfiye edip rahat etmek istiyor. Haklı olarak.
Bu kez de karşımıza PARA ile çıkılıyor... Herkes bir taraf olacak. Türkiye'nin durumu çok özel olduğu için iki güç de bizi ısrarla yanında görmek dileğinde...
Ankara'nın kararı önemli.
Bunun taraflar adına değişmesi için baskıyı yaşıyoruz.
Konu bu...
Gerisi masal...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tehlike çanları 19 Ocak 2019, Cumartesi BURADA dün de altını çizdiğim gibi garip şeyler olmaya devam ediyor. Olacak da... Anlatalım... Washington Post......
- Dusitd2 18 Ocak 2019, Cuma KENYA ve Suriye'deki patlamalara dün kenarından köşesinden değindik. Buralarda olaylar televizyon ve gazetelerde...
- Yakın tehlike 17 Ocak 2019, Perşembe KLAVYENİN başına geçmeden dakikalarca önce MÜNBİÇ'te patlama oldu. Bir çırpıda ne olduğu belliydi. DEAŞ'ın üsleneceğini...
- Taht kavgası 16 Ocak 2019, Çarşamba MASA yıkıldığı ve yenisi kurulamadığı için sancı büyük. Savaş da. Kim kazanacak göreceğiz. İşimiz gördüğümüzü aktarmak....
- Kurşun asker! 15 Ocak 2019, Salı 2019'UN çok şeyi beraberinde getireceğini daha önce yazdım. Şimdi tansiyon yükselmeye başladı. Yükselecek de. Ama...
ERGÜN DİLER Tweetleri