Tehlike çanları
Yine kendisi olmasa bile İSMİ sahne aldı! Dağıtılan SAHTE (!)
Washington Post'a "Trump aceleyle Beyaz Saray'ı terk etti" manşeti atıldı.
Gazetenin Washington Post'un aynısı olması Trump ile Bezos'u yine karşı karşıya getirdi. Jeff Bezos'u boşanmaya kadar götüren SIZINTININ kaynağı olarak TRUMP görülüyordu.
Bezos ve sevgilisinin medyaya sızması savaşı daha da büyüttü.
Ancak bu bir kadın meselesi ya da boşanma olayı değil. Çok derinlerde elektrik yüklü iki akımın çatışması, kapışması...
Çarşamba günü, başkent Washington DC'de Trump'ı istifa etmiş çekip giderken gösteren sahte Washington Post nüshaları Beyaz Saray yakınlarında elden dağıtıldı.
Sahte gazete manşetindeki başlığı, Trump'ın Kasım 2016 başkanlık seçimlerinin ardından attığı bir tweette "emsalsiz" (unprecedented) yazacağına "başkansız" (unpresidented) yazmasından esinlenildi...
1 Mayıs 2019 tarihli sahte gazetenin "Başkansız" başlıklı haberinde, "Trump'ın aceleyle Beyaz Saray'ı terk etmesiyle kriz sona erdi. Trump dönemi sona ererken dünya çapında kutlamalar patlak verdi" cümlelerine yer verildi. Sahte Washington Post'taki haberde ayrıca "Trump'ın helikopterle Kırım'ın Yalta kentine kaçmış olabileceği" belirtildi.
Dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon'un yanı sıra Washington Post gazetesinin de patronu olan Jeff Bezos ile ABD Başkanı Donald Trump niye savaşıyor?
Neden sahte gazetelerle bir yol aranıyor? Buna bakalım. Önemli olan da burası. Sahte manşetteki tek satır ise her şeyi anlatmakta.
Takıldığım yer de burası zaten...
Sahte Washington Post'un manşetindeki "Trump'ın helikopterle Kırım'ın Yalta kentine kaçmış olabileceği" ifadesi kavgayı açığa vuran yer... Takip edenler bilir.
ROHTSCHILD AİLESİ ile Trump'ın yakınlığını, damadının aile ile içiçe olduğunu hep hatırlattım. Normal. Zaten AİLENİN başına çektiği AKIM kocaman ve çok güçlü, karşı konulamaz bir oluşum.
Bilmiyoruz ama böyle. Ancak karşılarında da VATİKAN'ın önemli bir bölümü ile yürüyen PENTAGON ve bu ağa katkı veren ciddi silah lobisi var.
Kabaca taraflar böyle.
Manşetteki KIRIM VURGUSU olayın özü! Defalarca yazdığım gibi ROTHSCHILDLER KIRIM kökenli bir aile.
Oradan Rusya'ya ve Avrupa'ya yayılıyor.
Para ile temas ediyor, çok önemli ailelerin paralarını yönetiyor ve egemenlik kuruyor.
ABD'den Çin'e kadar. Bu bilinmeyen bir şey de değil.
Buralarda üzerinde durulmuyor o kadar... AİLENİN yani ROTHSCHILDLER'in Rusya anavatanı olsa da İngiltere ve Fransa çok güçlü oldukları yer. SAHTE GAZETE hakiki gazetenin atamayacağı manşeti atıyor ve TRUMP'I AİLENİN YANİ ROTHSCHILDLER'İN ADAMI OLARAK GÖSTERİYOR...
Kaçtığı yerde KIRIM!
KIRIM üzerinden Rothschildler ile ilişkisini anlatıyor.
Ve YENİ DENGEYİ BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ GÜÇLE KURMAYA KALKIYOR diyor...
Sahte manşet hiçbir gazetenin atamadığı manşeti atarak TRUMP'ı BEYAZ SARAY'ın önünde tehdit ediyor.
Trump'ın arkasındaki güç buna pabuç bırakır mı? Pes eder mi? Ya da Trump Mayıs'ta kaçar mı?
ZOR SORULAR.
Ama 2019'da çok ama çok önemli olayları yaşayacağımız belli...
ABD'deki savaş tavan yapmış durumda. Trump tek başına gibi dursa da arkasında kocaman bir AĞ var. Öyle kolay kolay yıkılmaz, yıkılamaz.
Ancak karşıdaki güç de hafife alınacak gibi değil.
PENTAGON ve silah lobisi artık kavgayı büyütmek için hareket ediyor. Silah ve terör de kullanılacaktır...
Dün burada aktardım.
KENYA'daki saldırı milattı. Pentagon'un yönettiği EŞ ŞEBAB örgütü Kenya'daki DusitD2 Oteli'ni bastı. Arkadaki güç PENTAGON'du. Kullanılan yine bir terör örgütüydü.
John Kerry 2016'da burada İNGİLİZ DERİN DEVLETİ İLE OTURUP Rothschild AİLSESİNİN TASFİYESİNE karar verilmişti. Ancak işler masada konuşulduğu gibi gitmedi.
Hatta ROTHSCHİLD, Trump üzerinden hükümeti kapatıp TEK YETKİLİ oldu.
Görev ve isim değişiklikleri ile ABD içindeki tansiyonu yükseltti. Durum böyle olunca İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN AİLENİN yanında yer aldığı ortaya çıktı. Ya da öyle okundu.
Bunun üzerine İNGİLİZ İSTİHBARATI'nın AFRİKA'daki kalbi sayılan DusitD2 Oteli basıldı.
Ok yaydan çıkmıştı.
Belli ki devam edecekti.
Arkasından çok garip bir olay oldu. KRALİÇE Elizabeth'in kararı isteniyordu sanki. Son sözü söylemesi bekleniyor gibiydi. Tam bu arada yine garip bir şey gerçekleşti!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, Norfolk Kontluğu'na bağlı Sandringham kasabasındaki malikanelerinin yakınlarında trafik kazası geçirdi.
97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kazadan aracı takla atmasına rağmen yara almadan kurtuldu. Buckingham Sarayı'ndan CNN'e konuşan bir kaynak, yol kenarında yan yatmış halde görülen cipi Philip'in kullandığını ifade etti. Philip'in yanında yakın koruması da vardı! Philip ucuz atlatmıştı. Atlatmıştı ama kaza üzerindeki sis perdesi aralanmış değildi...
Buckingham bunu normal mi karşıladı? Sıradan mı buldu?
Bilemiyorum.
Ama garip olayların hızla yaşanacağı bir iklimdeyiz. Dün de yazdım.
Kimse güvende değil artık.
Herkes için tehlike çanları çalmakta. Bu sesler en çok ABD içinde, Washington'da duyulmakta...
Washington Post'un sahtesinin yapılması da hiç önemsiz bir olay değil.
Neden Washington Post da başka bir gazete değil!
Etkinliği ve derinliği olduğu için...
Pentagon ile Rothschild kavgası Beyaz Saray'dan Afrika'ya, Londra'dan Pekin'e kadar olan eksende devam ediyor.
Çok önemli gelişmeler yaşanacak.
Artık bu belli... Sahte de olsa "BAŞKANSIZ" manşeti DERİN GIRTLAK'ın sözü...
Önemli isimler hedef!
Bakalım, izleyelim...
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