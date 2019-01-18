Dusitd2
Çok kişinin de sahnenin arkasına geçme gibi bir niyeti yoktur. Hal böyle olunca gerçekler bizden çok uzaklara düşer. Gidip bulamayız, alıp göremeyiz!
Neyse...
Patlamalardan ilerleyelim.
Bakalım karşımıza ne çıkacak?
Nasıl bir TRAFİK var da ıskalıyoruz. Yazılanlara, çizilenlere, fısıltılara bir bakalım isterseniz...
Dünyanın yönünü daha iyi anlamak için Amerika'daki iç kargaşayı dikkatlice incelemek günümüz için yeterli. ABD'de ne olduğunu anladığınız an tüm politikaları çözmek gayet kolay bir hal alır... Neticede SON İMPARATORLUK ABD!
ABD'de en son gelişme neydi? HÜKÜMETİN KAPATILMASI...
KAPATMA işlemi için ABD Başkanı Donald Trump ile DEMOKRATLAR birbirine girdi. Büyük tartışma kavga yaşandı. Kongre resmen sallandı! Konu neydi? Meksika duvarı ödeneği... Trump, 5 milyar dolarlık ek bütçe istiyor.
Demokratlar da yaklaşık 1.3 milyar dolar için onay vereceklerini söylüyorlar.
Maksimum 2 milyar dolar olsun diyorlar. Yani 1 trilyon dolar dış borcu olan ABD, sadece 3 milyar dolar için federal hükümeti kapatıyor.
Bunu okuyanlar da inanıyor.
Amerikan medyasının önemli kalemleri, "Hükümet kapandı, neler olacak?
Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız" yorumlarını yapıyor. OYSA yazılanların dışında kocaman bir gerçek var! Kimse ona dönüp bakmıyor! MEKSİKA olayında Rothschild ailesinin, çok önemli bir planının başarıyla tamamlandığını görmeliyiz.
Ailenin çocukları olarak görülen Senato'daki Demokratlar'ın lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi azınlık lideri Nancy Pelosi, aslında Trump'ın gücünü kullanması için hükümetin kapatılmasını sağladı. Çünkü ABD'de hükümet kapatıldığı anda BAŞKAN savaş hali yetkisini alıyor. Bu çok açıklanmayan ve kullanılmayan bir güçtür.
Trump, kişisel olarak çok sevdiği Chuck Schumer ve Nancy Pelosi sayesinde gücü eline aldı.
ABD'nin çok önemli kurumlarında çok önemli değişiklikler yapıldı. Çünkü Başkan Trump şu anda tek yetkili. 49 kişinin değiştirildiği ve yerine Trump'ın çok güvendiği isimlerin atandığı gizli bir gerçek. Pentagon'da da özel birimlerde 7 isim, Trump tarafından bu süreçte değiştirildi.
Şimdi Pentagon bu hamle karşısında çaresiz gibi görünse de Ortadoğu'dan başlayan bir rüzgar ile damat Jared Kushner ve Ivanka Trump'ı hedef alacak. Çünkü Trump, açılmaması gereken kutuyu açtı. Artık Amerikan iç dengesindeki savaş, bir tarafın zafer kazanmasıyla sonuçlanacak. Trump, tarihi bir karar alarak Pentagon'a savaş açtı. Amerikan yönetiminde hiç kimse bu güce karşı savaş açma cesaretinde bulunamazdı.
Trump daha önce de benzer adımlar atsa da Savcı Robert Mueller sayesinde sessizleşti.
Şimdi de Pentagon'un elindeki en büyük koz yine Mueller. Ve elbette Mueller'in yakın arkadaşı John Kerry.
Daha önce yazmıştım.
İki isim kolejden arkadaş.
KATOLİK DÜNYASININ iki önemli siyasetçisi...
2016 yılında John Kerry, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitti.
DusitD2 Otel'de İngiliz derin devletiyle bir toplantı yaptı.
Karşısındaki isimler çok ama çok önemliydi. Kerry çok netti!
Rothschild ailesinin, Amerika üzerindeki etkisinin artık son bulmasını istedi.
İngiltere de söz verdi. DusitD2 Otel, İngiliz derin devletinin karargahıdır.
Buradaki her toplantı, MI6'nın Afrika ve Ortadoğu'da atacağı adımlar için çok önemlidir.
Peki bu otel son günlerde ne ile tekrar karşımıza çıktı.
SALDIRI İLE!
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Westland (Burası uluslararası istihbarat literatüründe İngiliz toprağı olarak bilinir) bölgesindeki DusitD2 Otel'i Eş Şebab hedef seçti.
Ölüm saçtı! 21 kişinin öldüğü saldırıda İngiliz derin devletine çok net bir mesaj verildi: Amerikan hükümetinin kapatılmasına neden olan Rothschild ailesine sessiz kalmayın. İngiliz derin devleti verdiği sözü tutsun. Bu ilk ciddi uyarımız... Devamının geleceğini biliyorsunuz...
Kenya'daki "MI6 merkezine saldırı yapıldı" sözü net gerçek olarak kabul görür. Burada hedef doğrudan İngiliz derin devletiydi. Bu da KRALİYET AİLESİNİN bir bölümüydü! Pentagon, bu saldırının daha şiddetlisini İngiliz toprağında da yapabilecek güce sahip, ki defalarca da yaptı.
Eğer İngiliz derin devleti, 2016 yılında Kerry'nin anlaşmasına sadık kalmamakta direnirse Pentagon, İngiltere topraklarını kan gölüne çevirir.
İşte o zaman Rothschild ailesinin hükümeti kapatması da bir sonuç vermez. Belki de herkesin kaybedeceği kapı aralanır! Bilinmez.
Eş Şebab, AFRİKA BOYNUZU'nda açlığın, kıtlığın, hastalığın cirit attığı bölgede görev yapan, içerisinde çokça ABD ASKERİ barındıran kanlı bir örgüttür! 7 ülkede çok etkili organizasyonları vardır! Belki de 2 yıldır hiç sesi çıkmayan Eş Şebab ve DEAŞ'ın birer gün arayla iki büyük saldırı gerçekleştirmesi de bir tesadüf değil. Fransa'daki doğalgaz patlamasının da bir tesadüf olmadığı gibi.
2019'da birçok ülkede saldırı olacak. O nedenle Eş Şebab ve DEAŞ ismi tekrar gündeme geldi. Şimdi birçok ülke dikkatli olmalı. Ya Pentagon'un Washington'daki binası ya da NATO'nun Brüksel'deki merkezindeki planlar, birer terör saldırısı olarak 2019'da birçok kez yaşanacak. Bunu anlamak için kahin olmaya da gerek yok. Amerikan iç dengesindeki yön arayışını izlemek yeterli.
Orada sular durulmadığı sürece kimseye rahat yok. Zaten dün "FALANCA ÜLKELERE GİTMEYİN" UYARILARI BAŞLADI...
RESMEN... Kavga ya da savaş tırmandı. İyice tavan yaptı. Bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz. Çalkantı büyük olacak... Kimse de güvende değil... Garip şeyler olacak gibi...
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