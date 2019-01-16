Taht kavgası
Birlikte...
Aktörleri sıralıyorum.
Oyunları yazıyorum.
Sahnelerden söz ediyorum.
Çünkü büyük bir kırılmanın içinden geçiyoruz.
Tarihi doğru öğrenemediğimiz için de zorlanıyoruz... Çünkü eski masanın kuruluşunu da yazan yoktu buralarda. Kimse bir şey bilmeden gidiyordu.
Kör uçuşu yani... Neyse... İşimize bakalım... Daha önce de sık sık yazdım. Steve Bannon...
Pentagon, Steve Bannon ile Avrupa'yı dizayn ediyor.
ROTHSCHILD AİLESİNİN egemenliğinin altında yatan büyük güç, AVRUPA KRALİYET BİRLİĞİ'dir! Bannon, PENTAGON ile bu yapıya saldırıyor. Bu yapı büyük yara aldı. Yıkılmak üzere. Bannon, silah lobisinin desteğiyle 2018'de Avrupa turuna çıktı. İtalya, İspanya, Almanya, Belçika, Macaristan gibi ülkelere giden Bannon'ın etkinliğini izledik.
Çok olayda gördük. Açıkçası bazıları olayları anlamakta zorlandı. Ama ortada! Bannon İtalya'da kurulamayan hükümetin kurulmasını sağladı. Ardından İspanya'da Rajoy hükümetini düşüren, sadece bir hafta içinde yeni hükümeti de kuran Steve Bannon'dı. Bu hükümet Bannon'ın ilk tercihi değildi ama kurulması gerekiyordu.
Almanya'da da kurulamayan hükümet, Bannon'ın sihirli asasıyla kuruluyordu. Rothschild ailesinin 100 YILDIR hükmettiği düzen, Avrupa'da yıkılıyordu.
Koltuktan kalkarken bile nefes nefese kalan Bannon, Rothschild ailesini yıkmaya kararlıydı. Çünkü aşırılık yani sağcı veya solcu önemli isimler hep Rothschild ailesi tarafından yönetiliyordu.
10 bin dolarlık takım elbise giyen solcu olamazdı. Ancak Rothschild ailesi bu kavramı da yıkıyor, kapitalizmle solculuğu buluşturuyordu. Kapitalizme karşı çıkanlar da 10 bin dolarlık takım elbise giyiyordu. Belçika ve Macaristan'da da yeni bir düzen gerekiyordu. Yakında Belçika'da hükümet değişikliği olacak. Aynı şekilde İspanya'da da bir hükümet değişikliği için Bannon düğmeye bastı. Steve Bannon, Belçika'nın liberal liderliğindeki hükümetin yok olacağını söyledi. 18 Aralık tarihinde de Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti. 3 gün sonra da Belçika Kralı Philippe istifayı kabul etti. Ancak Belçika'da bir süre daha Charles Michel görevde kalmak zorunda.
İspanya'da da aşırı sağcı Vox, yeni dönemde ülkenin yönetiminde yer alacak. Avrupa'da birçok ülkenin milliyetçi akımları Pentagon'dan yönetiliyor. Fransa mı? Yeni dönemde Fransa da aşırı sağ ile yönetilecek. Çünkü Rothschild ailesinin İngiltere'den sonra en güçlü olduğu ülke Fransa.
Bannon, Fransa'da da aşırı sağın yeni dönemde ülkeyi yöneteceği sistemi kurdu. Birkaç hafta önce yapılan ankette Bannon'ın güçlendirdiği Le Pen liderliğindeki Ulusal Birleşme Hareketi, en güçlü parti oldu. Bannon, "Popülist- Milliyetçi isyan, dünyanın yeni fenomeni olacak" dedi. Burada işaret ettiği isyan, 'Sarı Yelekliler'di.
Bannon'ın Avrupa'daki Açık Toplum Vakfı'nı kullanarak sokağa çağırdığı Sarı Yelekliler'i göklere çıkardı.
Rothschild ailesinin çok önemli isimlerinden biri Macron'dur!
Fransa lideri Macron'dan sonra gelen ve gelecek gördükleri en önemli siyasetçi ise Fransız Bakan Marlene Schiappa'dır! Peki Schiappa ne dedi: "Sarı Yelekliler'i destekleyen dış güçleri biliyoruz.
Sarı Yelekliler tamamen dış güçlerin Avrupa'yı işgal etmek için çıkardığı bir isyan hareketidir" Marlene Schiappa, Pentagon'u, Steve Bannon'ı, Soros ailesini işaret etti. Marlene Schiappa'nın suçladığı Bannon'ın, İtalyan siyasetine hazırladığı Başbakan Yardımcısı ve 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, "Sarı Yelekliler, bizim 5 Yıldız Hareketi ile aynı ruhla sokağa çıkıyor.
Yeni bir Avrupa doğuyor. Yeni Düzen geliyor.
Sarı Yelekliler, demokrasinin Avrupası için haykırıyor" dedi. Avrupa Birliği'nin 28 üyesinin 13'ünün yönetimi bugün Pentagon'da.
Yani Steve Bannon'da. Steve Bannon'ın, 5 AB üyesi ülkeyi daha sistemin içine alacağı yıl 2019.
Planları bu!
Peki Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler Bannon'ın ilgi alanı dışında mı? Elbette hayır. Özellikle Türkiye... Steve Bannon, Brüksel'de çok önemli Türkler'le görüştü. Neler konuşuldu yakında yazarız.
Kimlerle konuşulduğunu da... Bannon'un Türkiye karşıtlığını bilmeyen yok.
ANKARA'nın RESMEN DÜŞMANI. Bannon "Türkiye, İran'dan daha tehlikeli" diyecek kadar ileri giden biri. Ama resmi sıfatı yok. Etkisi ve yetkisi ise büyük. Bannon, "Türkiye'de çok önemli siyasetçiler hala perde gerisinde. Yakında onların sahne zamanı gelecek" dediği kişi Beyaz Saray eski Genel Sekreteri Reince Priebus. Bu isim bir Yunan kökeni olan ve birçok önemli Türk arkadaşı bulunan güçlü bir kişi. Gerçekten son günlerde buralarda BİZANS fırtınası var!
Yunanca sloganlar var. Ne ilginç değil mi? Neden acaba! Düşünün bakalım...
Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk gibi AB üyesi olmak isteyen ülkeler de aynı Türkiye gibi Bannon'ın hedefinde.
Bu ülkeler için de özel aşırı sağ isimlerle yol alan Bannon'ın bu gücü elbette Pentagon'dan geliyor. Bannon'ın taleplerine karşı çıkan her ülke, Sarı Yelekliler'le tanışacak. Sarı Yelekliler, Bannon'ın dünya siyasetine yön vermek için hazırlığını yaptığı en önemli projedir.
Tabii Bannon bu kadar güçlü adımlar atarken, Rothschild ailesi de Avrupa Birliği'ni güçlü tutmak istiyor.
Avrupa Birliği güçlü kaldığı sürece Rothschild ailesi de güçlü kalır.
AİLE de yani Rothschildler DE ÖYLE PABUÇ IRAKACAK
BİRG ÜÇ DEĞİL. Akıl dolu hamlelerle cevap verecek birikime sahip. O güç onlarda fazlasıyla var.
O nedenle Avrupa'nın geleceği BREXIT'le de ilgili. İngiltere BREXIT'le ilgili çok önemli imzalar atacak. O imzaları atması için Cumartesi günü Sarı Yelekliler sokakta ilk isyanı başlattı. Bunu daha önce söylemiş ve yazmıştım.
DENGE ORTADA çünkü!
Görmek için gazeteci olmaya gerek yok... İngiltere her tereddüdünde Sarı Yelekliler'in tepkisi ile karşılaşacak. Geri durdukları an büyük karışıklık yaşayacaklar...
İngiltere, İran kadar çıkmazda.
Rothschild ailesi, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırsa tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşatacak. Kraliçe çok zor durumda. İngiliz derin devleti de... İngiltere'deki bütün bankalar KARARI beklemekte... İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığı an trilyonlarca dolar ve altın Çin'e akacak. BRİTANYA sarsılacak...
Madalyonun diğer tarafında PENTAGON ile anlaşır ve yürürse Rothschildler AVRUPA'dan atılacak. Çin'e gidecek... Başka yer kalmayacak. Bulamayacaklar...
BREXIT ile İngiltere, SARI YELEKLİLER ile FRANSA çok önemli... AİLE kazanırsa, ABD buralardan gelmemek üzere gider...
Çöker! Maç ortada... İzleyin keyif alın... Ancak rüzgarın buraya gelmeyeceğini de düşünmeyelim...
Karşıda pozisyon alanlar belli...
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