Kurşun asker!
DENGE bu çünkü...
Erdoğan'la görüştükten kısa bir süre sonra ABD Başkanı Trump bizleri de heyecanlandıran bir çıkış yaparak "Suriye'den çekiliyoruz. Tek askerimiz bile kalmayacak. Eve dönme vakti geldi" dedi...
Hatta Pentagon kaynakları, her kimse bilmiyorum, onlar da ÇEKİLME işine destek verdiklerini belirtti. İşler iyi gidiyordu.
İstediğimiz şekildeydi. Sanırım tek ben aynı gün olanları farklı değerlendirip "ASLA VE KAT'A ABD BÖLGEDEN GİDEMEZ.
ARKASINA DÖNEMEZ. DEĞİL TRUMP YAŞAYAN BÜTÜN ABD BAŞKANLARI BEYAZ SARAY'DA YAN
YANA ODALARDA OTURSA HEPSİ 'ÇEKİLME' KARARINA İMZA ATSA TEK ASKER ÇEKEMEZLER" diye yazdım...
Çünkü ABD BAŞKANLARI figürden öteye geçemezler. Bunu da Ronald Reagan örneği ile açıklamaya çalıştım. "Reagan aktördü, o zaman dünyayı o yönetiyordu.
Buna inanmamız mı gerekir" diye sorarak anlatmaya çalışmıştım. Durum böyledir.
Donald Trump, BAŞKAN olan ve olmak isteyen biri, kesin... Ancak BAŞKANLIK YAPMASINI isteyen kendisinden çok ilişkide bulunduğu AİLE. Trump'ın kabinedeki en iyi dostu, eski iş arkadaşı ortağı, sır küpü WILBUR ROSS'tur. Eskileri karıştırın, göreceksiniz. Trump'ın ilerlemesinde, yıkılmamasında, büyümesinde ROSS'un imzası vardır. Ross da AİLENİN yani ROTHSCHILDLER'in has adamıdır.
Bu trafiği bilmeden gittiğiniz zaman duvara toslamak kaçınılmazdır. Trump, PENTAGON ile de ROTHSCHILDLER ile de yan yana yürümek istedi. Belki de EVLİLİĞİN BİTMESİNİ istemedi. ANCAK BİTTİ! Durum bu. Gelinen nokta bu.
İçinde masonik derin dehlizlere kadar uzayan bir yırtığın olduğu çekiştirmeden söz ediyoruz. MASA DAĞILDI. Masanın kurucu ortakları yol ayrımında. 100 yıldır Rockefeller ile Rothschild aynı masanın büyük oyuncularıydı. Bitti artık. Opus Dei, yani KATOLİKLER'in Rothschild tarafından yürütülen kolu da masadaydı. Operasyonları ve gücü de... Şimdi büyük ayrılık yaşandığı için büyük kavga var. Kraliçe ve ailesi tam olarak yön belirlemiş değil. Kavga edenler içinde, kendi içinde çekişme olsa da, PENTAGON en kararlısı. SAVAŞMAK İSTİYORLAR!
John Bolton, Pompeo ya da Gina Haspel önemlidir. Ancak sadece ve sadece büyük kavganın anlaşılmasına yardım ederler. O da iyi izlersek bu figürleri. Orada da DERİN ABD'nin yapmak istedikleri vardır. Yaparyapamaz bilemem. Ama istediklerinin bilinmesi gerekmekte... YPG'nin kurulması, PKK'nın kabuk ve tabela değiştirmesi kimin işi? Silahları vermek? Eğitim ve akıl hizmeti sunmak? Hepsi ABD'nin... NET! 40 yıldır...
İşte burada 'Neden' sorusu önemli... Bunun içine girip adamların kafalarındakine bakmak gerekmekte...
YALTA KONFERANSI'na gidelim...
Cevap orada...
Roosevelt, Stalin ve Churchill dünyayı ikiye böldü. SOL ve SAĞ diye. Masadaki temsilci Churchill de ABD'nin içine gücünü taşıdı.
Rothschild de araya kolunu uzattı. Yani bir yanda Stalin diğer yanda ise ABD görünümlü İngiltere, Rothschild ve sonrasında İsrail vardı... ABD tarafı bir koalisyondu. Putin gelince Rusya da koalisyon oldu. AİLE çok güçlüydü. Rothschildler orayı da kontrol ediyordu. Aradaki bağ inanılmaz gizemli ve güçlüydü... Trump belki de damadı üzerinden bu büyük kopuşu önleyeceğini sandı. Ivanka'nın da etkisi ve gücüyle kavga büyümeden önlenebilir diye düşündü. Bilinmez. Ama Kushner çok akıllı, çok önemli bir isimdir. Büyük bir AĞ'ın merkezindedir. Bilinmez ama öyledir.
Dolayısıyla Ivanka da... Putin'i koltuğundan kaldırıp fotoğraf çektirecek kadar...
Trump bunu istediyse de yapamadı.
Yaptırmadılar. En başından beri de RUSYA'NIN SEÇİMLERDE ETKİSİ
VAR mottosuyla hareket ettiler. Amaç Trump'ı kaptırmamak, sıkıştırmaktı. Trump Pentagon'a ve Pentagon'un adamlarına direndi. Savcı Mueller gibi... EN son gelinen noktada Trump'ın dünürü radara alındı.
Damadı ve kızı dolaylı da olsa takipteydi.
Tehdit altındaydı. Trump için zordu bu! FBI da arka planda gizli RUSYA soruşturması başlattı. Bir DELİL, BAŞKANLIĞI bitirirdi!
Kolay değildi ama gidişat kötüydü...
Dönün bir süre önceye...
Trump'ın damadı, kızı ve Mnuchin Sheldon Adelson ile birlikte İSRAİL'e gitti "KUDÜS BAŞKENT
OLMALI" tezine destek için.
Trump da destek attı. Ancak RUSYA SORUŞTURMASI
BÜYÜYÜNCE "İsrail de artık kendini korumayı öğrenmeli.
Bize güvenmesinler. Jandarma değiliz" dedi... Başkan Trump, Suriye için de aynı çizgideydi. "Çekileceğiz" çıkışı yaptı. Sonra "Bu yavaş yavaş olacak" noktasına geldi. Dün de "Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" sapmasına kadar gelmişti...
DERİN ABD bastırdıkça Trump özlediği başkanlığı yapamıyordu. Yaptırmıyorlardı.
Silah lobisi, Pentagon'daki KATOLİK güç, hem OPUS DEİ ile hem YAHUDİLER'le çatışıyordu. Savaşıyordu. Ve bundan vazgeçmeye niyetleri yoktu. PKK ve YPG operasyonu da 40 yıllıktı. Nasıl Roma, Osmanlı, Büyük Britanya gibi büyük güçler anlık plan yapmıyordu ise ABD de günlük fikirlerle yürümez. Bu nedenle BAŞKANLAR politikaları uygulamak için gelir. Politika üretmek için değil... YALTA'ya dönelim... ABD kimdi? İçinde İngiltere'yi, Rothschildler'i ve İsrail'i barındıran bir güç, bir koalisyon. Bu koalisyon çatladığı için kavga çıktı. Her yerde de görülen kavga aldı başını gidiyor. Londra'da, Paris'te, Roma'da, Moskova'da, Tel Aviv'de... ABD DERİN DEVLETİ tek başına yürümek istedi. Masayı dağıttı. Para da silah da enerji de bende olsun istedi. Haliyle itiraz edenler vardı. Kimin isteklerinin yerine geldiğini göreceğiz. Maç ortada. Ancak ABD DERİN DEVLETİ, II. Dünya Savaşı sırasında gelen pek çok YAHUDİ'yi teknelerde gemilerde tutup geri göndermişti. İngiltere ve Rothschild, OSMANLI bakiyesine İSRAİL'i kurdu.
1917'de ilan ettiler, 1948'de kurdular. İşte DERİN ABD, İran ile Rusya ile mücadele ederken İSRAİL'i de hedefine aldı. İsrail'in güçlü hali onların, yani PENTAGON'un gönülden istekli olduğu bir durum değil.
ORTAKLIK SONUCU katlandılar. İran ile karşı karşıya gelen PENTAGON aynı zamanda RUSYA, aynı zamanda İSRAİL ile de karşı karşıyaydı. Düşünün; Suudlar'la İsrail kavgalı. Ama Prens Selman sık sık İsrail'de tatilde! TİYATRO! Kağıt üzerinde İRANİSRAİL düşmanlığı olsa da gerçekte bu da yok. Pentagon İRAN'ı hedefe koyarak aslında Londra'nın İsrail üzerinden ORTADOĞU'da ürettiği politikalara ateş ediyor. Durum bu!
Bunun için de Pentagon bölgede KURŞUN ASKERE ihtiyaç duyuyor! Kim bu? Elbette PKK'nın değişen hali YPG! Haliyle YPG masaya gelince bizim BEKAA sorunumuz başlıyor. Bizim dışımızda gelişen kavganın tam ortasında buluyoruz kendimizi. İşin garip tarafı bu! ABD, YPG dışında bir başka güç bulsa dengelerini ona göre kuracak belki de bilinmez. Ama kullandığı terör örgütü bu!
Tabela bu! Adı da YPG! Bizim de kapımız doğal olarak çalınıyor. Türkiye de buna sesiz kalamaz, kalamıyor...
YALTA'da kurulan masa dağılınca, ortaklar köşelerine çekilince savaş başladı.
İKİNCİ BÜYÜK SAVAŞ sonrası kurulmuştu, şimdi ÜÇÜNCÜSÜNE gidiliyor... ABD DERİN DEVLETİ Trump'ı ve ailesini köşeye sıkıştırmakla işe başladı. İran arkasından gelecektir.
Pompeo, geçenlerde de yazdığım gibi, ARAP NATO'su için harıl harıl çalışmakta... Kurulursa YPG de içinde yer alacak. Eğittikleri teröristler de MÜSLÜMAN ARAPLAR'la karşımızda olacak... TABLO bu! Pentagon bölgedeki bütün KÜRTLER'i yanında görmek istiyor.
Kullanmak için! Stratejik ortağı Türkiye'nin kırılıp kırılmayacağına bakmıyor bile.
Ankara da "Bi dakka!" diyerek kapıyı gösteriyor. Bu noktadan sonra işler ABD için karmakarışık hal alıyor! Türkiye kendi gücüyle kapısına dayanan belayı defedecektir.
Ama ABD görünen o ki YPG kartından vazgeçmeyecektir. Masa MÜSLÜMAN TOPRAKLARIN ZENGİNLİĞİNE göre kuruldu. Şimdi dağılsa da yenisi de aynı coğrafyada kurulmak istenmekte. Herkes burada yani. Çarşı karıştı, daha da karışacak.
Türkiye kendi gücüyle gidişata imzasını atacaktır. NET! Ama herkesin sancı çektiği yerde kim ne kadar huzurlu, mutlu olur bilinmez. Dönelim başa... Başkan Turmp "Türkiye'yi finansal operasyonla yıkarız" derken bu söz onun değil PENTAGON'un.
DERİN ABD'nin. Trump asla Türkiye'den ayrı bir kurgu istemez. Ama zorluyorlar.
Zorlayacaklar da. Olaylara böyle bakmakta fayda var!
NOT: Biliyorsunuz Sarı Yelekliler Fransa'da ortaya çıktı. Şimdi ikinci dalga geliyor. LYON'dan... Toplanma noktası neresi biliyor musunuz? ROTHSCHILD BANKASI'nın önü...
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