Oyun içinde oyun
Bolton'a eski Savunma Bakanları bile veryansın etmekte.
Türkiye'nin önemini bilenler aklı başında çıkışlar yapmakta.
Ama ABD de bize karşı alttan alta kendi oyununu sahneye getirme uğraşı vermekte. Gelin bugün buna bakalım. Çünkü uzun zaman önce söz ettim. Son günlerde ise tekrar hız kazandı...
Açalım biraz daha...
Bugün neler olup bittiğini anlamak için Pompeo'yu izlemek gerekiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la iyi anlaşır.
Pompeo, Kuzey Irak'ta Mesut Barzani'nin oğlu Mansur Barzani ile görüştü. Demek ki, yeni dönemde Kuzey Irak'ta öne çıkacak kişi Mansur Barzani olacak. Dışişleri Bakanı Pompeo bir hafta boyunca ORTADOĞU'da!
Suudi Arabistan, Katar, Mısır, BAE, Kuveyt, Ürdün ve Umman da seyahat edeceği ülkelerden... Peki bu ziyaretlerin amacı ne?
DÜĞÜM BURADA!
Pompeo'nun bu ziyaretteki en önemli planı Arap NATO'su ilanı. Çünkü Kuzey Irak'ın da içinde olacağı bir NATO, dolaylı olarak YPG'nin de NATO'da olmasını sağlayacak. OYUN BU! Günlerdir "ABD bir yere gitmiyor, gidemez" diye yazıyorum. Bu gerçekleşirse ARAP NATO'su hayata geçerse Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini de azaltmak amacı güdülecek. Bu adımla birlikte Akdeniz de Amerika Birleşik Devletleri'nin olacak.
Şimdi Türkiye, YPG'ye karşı operasyon düzenlemek isterse NATO'ya karşı mı bu adımı atacak?
Ankara'nın önüne getirilmek istenen de bu!
YPG'den vazgeçen yok!
Arkasını dönen yok.
Aksine büyük koruma kalkanı oluşturulmakta...
Türkiye'nin buna karşılık PESCO'ya adım atma ihtimali Pentagon'da imkansıza yakın olarak kabul gördü. Arap NATOSU'nun kurulma nedeni, Akdeniz içindi. Ancak şimdi ABD'nin Suriye'den çıkma planıyla birlikte bunun Ortadoğu'yu dizayn ve YPG'ye kimlik adımı olduğunu anlıyoruz.
Oyun içinde oyun yani!
Pompeo, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Arabistan'da istediği her şeyi alacak.
Bunu tahmin etmek hiç zor değil.
ABD'nin çalışma biçimini biraz bilen bunu çok önceden anlar! Bugün Pompeo, Prens Selman'a, "Kaşıkçı için sana 1 trilyon dolar ceza kestik" derse, ertesi gün para hesaba yatar.
Bu kozu dünyada en iyi kullanacak ülke ABD, kişi de Pompeo'dur. Arap NATOSU'nun artık ilanına doğru hızlı adımlarla gidiyoruz...
Pompeo, Türkiye'nin bölgede etkin olmasını istemiyor.
Çünkü bölgede etkin olan Türkiye, ABD'nin Kürt politikası üzerindeki planlarında sapma meydana getirir. Ayrıca İRAN POLİTİKASININ çöpe gitmesine neden olur!
Bu iki nedenden dolayı GÜÇLÜ TÜRKİYE istemez!
ABD, bu nedenlerden dolayı İran operasyonunu Türkiye'nin başka problemlerle uğraştığı dönemde yapmak istiyor.
Ekonomik sıkıntı veya YPG kozunu saklı tutuyor.
Mansur Barzani ile yapılan görüşmelerde, YPG ile Peşmerge'nin Amerikan planlarında 100 bin kişilik güçlü bir ordu olması tasarlanıyor.
Bunun için Barzani ile Ankara'nın arasının açılması gerekiyordu, bu noktada da Pompeo'nun fikri olan 'Kuzey Irak referandumu' hayata geçirilmişti. Birkaç gün içinde de Türkiye ile Barzani'nin yakın ilişkisi tarih olmuştu.
Pompeo, bölgedeki operasyonların başarılı olması için, Türkiye ile Rusya'nın da sorunlu bir dönem yaşaması fikrinde. Bu fikir tüm Pentagon'da da geçerli.
ŞİMDİ DÜN DE YAZDIĞIM GİBİ BURADAN GELMEK İSTEMEKTELER!
Ancak bunun için İngiltere'nin atacağı adımlar bekleniyordu. Bu adımlar gecikmeye başladı.
Çünkü İngiltere, perde arkasından Rusya ile temas kurdu.
Özellikle Karadeniz için bazı anlaşmalara zemin arandığı ve önemli bir yol kat edildiği biliniyor. Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Theresa May'le bir araya geldi.
Çok önemli hamleler yapıldı.
Bu gizli bir görüşmeydi ama Washington'ın görmesini istediği bir adımdı.
Öyle de oldu.
Ajan Skripal konusunda iki ülkeyi karşı karşıya getiren gücün bizzat Pompeo'nun ekibinin olduğu artık Londra ve Moskova tarafından biliniyor.
Rusya ile İngiltere diplomatik personellerini yenilemek için anlaşırken, ajan Skripal konusunda çok önemli gelişmelerin yaşanacağı ve bundan da Washington'ın büyük rahatsızlık duyacağı söyleniyor.
ABD, Rusya ile İngiltere'nin yakınlaşmaması için Kraliçe II. Elizabeth'in ailesini kullanmakta kararlı.
İngiltere'de bir tatbikat planlayan ABD, Rusya'nın Londra'yı işgalini konu alacak.
Rus istilasına karşı yapılacak olan tatbikatta Prens Harry yer alacak.
Bu da Kraliyet ailesinin hala Washington'la birlikte adım attığını gösteriyor.
Ancak Rusya bu konuya takılmayacağını Theresa May'e iletti. Pompeo'nun Kuzey Irak'ta Mansur Barzani ile görüşme yapması ile Theresa May'in 10 Numara'da Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko'yu ayarlaması ülkelerin aynı hedefe koştuğunu gösterirken, dünyanın da büyük bir köy haline getirilmek istendiğinin kanıtı.
Birbirinden bağımsız gibi görünen olayların aslında tamamen aynı plan içinde karşılıklı hamleler olduğunu anlamak da artık zor değil.
Mansur Barzani'nin bundan sonra atacağı adımların da Washington'ın yeni kararlarının ilanı olacağını tahmin etmek zor değil...
NOT: Londra-Moskova yakınlaşması sonuç verdi! Bu hafta sonu 300 bin SARI YELEKLİ LONDRA'da sahne alacak.
Hangi nedenle sokağa çıkacaklar bilmiyorum. Ama Washington'un istediğini kestirmek zor değil...
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