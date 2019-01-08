İşler kızıştı
Her ne kadar ortak bir yol bulmak için araya girenler olsa da püskürtüldü, püskürtülüyor!
Yeni yıl ilk işareti AFRİKA'da verdi! SARI YELEKLİLER Londra'da fişeği attı. Afrika'da darbe girişimi yaşandı. Gabon'da darbe girişimi başladı. Yazının başına geçtiğim saatlerde DARBE oldu mu önlendi mi belli değildi. Ama hareket var!
Ordu, sabah saatlerinde ulusal radyodan darbe bildirisini okudu, Devlet Başkanı Ali Bongo'nun ise azledildiğini açıkladı. Durum ortada! Mücadele devam ediyor.
Ama olaya "GABON'dan bize ne" diye bakarsak yanılırız!
Benin, Fildişi Sahili, Nijer, Togo, Mali, Gine, Kamerun, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Çad, Gabon, Senegal, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo gibi ülkeler FRANSIZ TOPRAĞI GİBİDİR! Fransa devleti bu ülkelerden yılda 300 milyar dolar gibi bir vergi almakta. Düşünün, elinizi oynatmadan gelen parayı! Bu paraya itirazı olan liderler olmadı mı? Oldu! Ama darbeler bunun için geldi. Son 20 yılda 25 Afrika ülkesinde 60'ın üzerinde darbe gerçekleşti. Bütün hepsi büyük mücadelenin sahneleriydi...
İşte bu kavga dün itibariyle bir kez daha tavan yaptı. Daha da yapacak!
Açalım biraz...
Bizi ilgilendiren bölümlerden girerek yürüyelim... Belki daha anlaşılır ve akılda kalıcı olur!
Bilemem...
Pentagon, son günlerde bazı ülkelerden çekileceğine dair açıklamalar yaptı. Birinci ağızdan, BAŞKAN TRUMP tarafından yapıldı açıklamalar! Sosyal medya üzerinden hem de... Aslında Trump'ın arkasındaki akıl "Yeni çağ SOSYAL medya ile şekillenecek, şekilleniyor" diyordu. Atlıyorduk.
Suriye, Afganistan ve Somali...
Buralardan Amerikan askerleri çekilecekti. Barış her tarafa yayılacaktı. ALGI böyle! Gerçekte ise asla ve kat'a böyle bir şey olmayacak. Olamaz da...
Washington, bu ülkelerden çekilmeyecek. BUNU ANLADIĞIMIZ ZAMAN İKİNCİ BİR ŞIKKA ZİHNİMİZDE YER VERMEDİĞİMİZ ZAMAN OYUNU ANLARIZ. GÖRÜRÜZ!
Bu şıkkı kabul edip üzerinde yoğunlaşınca olacakları görmek çok da zor olmamakta! Pentagon, Afrika kıtasını Fransa'dan değil Rothschild ailesinden almaya kararlı.
Fransa'nın gücünün en önemli detayı olan Afrika, aslında ailenin gücü. GABON'a da böyle bakmakta büyük fayda var! Fransa'nın Afrika'dan aldığı milyarlarca dolar önemli olmakla birlikte arka planda daha da önemli gelişmeler var.
Kavganın asıl nedenlerinden biri de bu! Afrika kıtasındaki 5 önemli maden yatağının yüzde 72'sinin aileye bağlı şirketler tarafından 2050 yılına kadar işletme hakkını alındığını bilen ve bunu kabul etmeyen Pentagon var karşımızda.
RİO TİNTO! Çok yazdım! Devdir.
Dünyada nerede maden varsa ya o ya da uzaktan yönettiği bir kolu oradadır!
Dünyanın geleceği Afrika madenlerinden şekillenirken Ortadoğu, Asya ve Akdeniz'le haritalar tamamlanacak. Bunu Rothschild ailesi de Pentagon da biliyor. Ancak Pentagon bunu kabullenmiyor. Suriye'den çekileceğini söyleyen Washington, Rothschild ailesinin yönetimindeki Fransa'ya mı bırakıyor bölgeyi.
Elbette hayır. İki Körfez harekatı yapan Pentagon Fransa'ya "Al bölgeyi sen yönet" demez, diyemez... Akılla bir uyumu da olmaz... ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi. Amaçlarından biri Fransa'nın nasıl tepki vereceğini görmek istemeleriydi. Gördüler de.
Ardından da yumuşak mesajlar geldi. Pentagon "Çekilme hızlı olmayacak" demeye başladı...
Trump da ısrarlı vurgusunu yapamaz oldu! Savcı Mueller Trump'ın dünürünün peşindeydi. Damadı hedefti. Kızı da mecburen susuyor ve ortalarda görünmüyordu!
Çekilme sürecinin birkaç yıl süreceğini açıklayan PENTAGON oyununu devam ettiriyordu. Bu da Pentagon'un Suriye'den çekilmeyeceğinin göstergesiydi.
Fransa'da sokağa çıkan Sarı Yelekliler, Afrika'nın Fransa'dan kurtuluşunun ilk kıvılcımını ateşledi.
O Sarı Yelekliler Londra'da da ortaya çıktı, birkaç gün içinde Almanya'da da sokaklarda olacak.
Şimdi daha derin ayrıntılara inelim... İlginizi çekeceğini düşünüyorum.
Steve Bannon ile George Soros'un oğlu Alexander Soros'un Aralık ayının son günlerinde aynı uçakla Berlin'e gitmesi, orada çok önemli toplantılara katılması ve aynı gece Washington'a dönmesi sıradan görünemeyecek kadar önemliydi.
Bu iki aktör aynı anda aynı yerde bulunuyorsa dikkat etmek şarttı...
Zaten bu görülsün diye de bilerek AYNI KULVARDA bulundular!
Güç gösterisi... Rothschlid ailesinin Fransa üzerinden Afrika'da güçlenmesini, Almanya'ya da pastanın altın tozlu bölümünü verecek olması Pentagon'un Berlin operasyonunu başlattı.
Bannon ile Soros'un bizzat gitmesi operasyonu ne kadar istediklerini göstermekte... Pentagon, Fransa ve Almanya blokunu bozarak Afrika'da büyük bir kalkanla karşılaşmanın önüne geçmeye çalışıyor. Bu mümkün mü? Alman hükümeti Fransız hükümetine göre halk gösterilerinden daha fazla çekinir. Şimdi Merkel, Mayıs ayında başbakanlığı bırakmadan önce gösterilerin şiddetlenmesi önemli. Çünkü Pentagon, Merkel'in başbakanlığı hemen bırakmasını istiyor. Bu sayede Rothschild ailesinin Afrika planlarının bir anlamda ateşte yanmasına neden olacak.
Tabii bu planların başarıya ulaşması için Sarı Yelekliler'in Almanya'da ciddi bir protesto başlatmaları önemli. Ancak Alman ekonomisinin çok güçlü olması, Sarı Yelekliler'in sokağa çıkmasını engelleyebilir. Bu nedenle SARI YELEKLİLER demokrasinin ülkede yeterince işlememesini bahane edecek, emeklilik yaşının da öne çekilmesini isteyerek sokakları karıştıracak...
PLAN BU!
Bannon ve Soros, Alman İşçi Sendikaları Federasyonu'nun önemli isimleriyle görüşürken, sokakların Berlin'i yönetmesini istedi. Alman işçilerin yüzde 80'ini temsil eden Alman İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Reiner Hoffman'ın Yahudi olmasına rağmen söz hakkının hep Katolikler'de olduğu bilinir.
Sarı Yelekliler'in sokağa çıkmasından daha fazla etki yaptığı doğrudur. Fransa'da halk, Sarı Yelekliler'den çekiniyor. Onları bir tarikat gibi görmeye başladılar.
Bu da Sarı Yelekliler'in sürekli güç kazanmasını sağlıyor. Benzeri bir durumun da Almanya'da olması muhtemel görünüyor. Sarı Yelekliler'e bazı Alman vakıfların da ciddi destek vermeleri, Berlin'deki endişeyi daha da arttırıyor. Tabii Alman medyası da ikiye bölünmüş durumda. Sarı Yelekliler'e karşı olması beklenen Axel Springer'in de Sarı Yelekliler'e destek vereceği iddiaları, Merkel tarafında korkuyu daha da arttırdı.
Çünkü Yahudiler için bir sinagog gibi kabul edilen Axel Springer binasının bu kararı hala resmiyet kazanmasa da güçlü olarak gösteriliyor. Bild'in, Fransa'daki Sarı Yelekliler haberlerini yorumsuz vermesi, bu ihtimalin ciddi olduğunu hissettiriyor.
Avrupa'da güç savaşı yaşanırken, Washington'ın Suriye'den, Afganistan'dan veya Afrika ülkelerinin herhangi birinden çekilmesinin mümkün olmadığını anlamak da zor değil.
Pentagon AİLEYİ yani ROTHSCHILDLER'i Fransa üzerinden bitirir, Almanya'da da vurursa savaşı kazanır. Sonrası onlar için kolay. Ailenin de eli boş durmuyor, durmaz da...
Bu cephe kesinlikle Rusya'yı da Türkiye'yi de Çin'i de etkileyecek.
Ortalık karışacak...
NOT: Axel Springer sokaklar karışınca PENTAGON'a destek verirse, işler iyice karıştı anlamına gelir! Çok ama çok önemlidir!
Bu grubun yönü Avrupa'da ses getirir!
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