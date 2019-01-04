Para gücü
Rothschildler'in altında çalışan çok ama çok sayıda aile daha var. En tepedeki aile Rothschildler olduğu için OYUNU KURANLAR da onlar.
Para üzerinden giderek ABD'yi tuş etmek ve çarkları döndürmek isteyen AİLE! Her ülkede kendilerine bağlı çok varlıklı, güçlü aileler oluşturdular ve görünmeyen bağ ile bunlar birbirlerine bağlı.
Dünyanın çeşitli noktalarında aynı anda hedefe yönelik hareketleri yapabilmelerinin nedeni de bu bağ! Uzun hikaye...
Günümüze gelip savaşa bakalım. İki gündür PENTAGONROTHSCHILD kavgasındaki masaya gelen isimleri yazıyoruz.
PENTAGON özellikle Rothschild & Co üst düzey temsilcileri Eric de Rothschild, Klaus Mangold ve Giovanni Salvetti'nin finanstan el çektirilmesini istiyor. Steve Bannon bunun peşinde...
PARA ile ailenin ilişkisini en aza indirip operasyonları durdurmak niyetindeler...
Bu denklemde bizlerin az tanıdığı bir isim olan Eric de Rothschild, AİLE için çok önemlidir!
Rothschild & Co'nun patronu Eric de Rothschild, aile içinde çok öne çıkmayan derin figürlerden biridir. Rothschild ailesinde görevler net olarak dağıtılır ve çizgi aşımı asla olmaz. Doğal olarak Eric de Rothschild, parayla ilgili en önemli konumda bulunan bir isim.
Ailenin çok önemli bireyleri para ile yakın ilişkiler kursa da, Eric de Rothschild daha farklıdır. Çok daha farklıdır!
Çünkü Eric de Rothschild, Rusya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, Fas, Tunus, Mısır, İran, Kazakistan, Türkmenistan, Güney Afrika gibi 70 ülkenin merkez bankasının gizli danışmanıdır.
Gizli danışman dedikleri aslında merkez bankalarını yöneten kişidir.
PATRON olduğunu söyleyen çok kişi vardır.
DANIŞMAN olduğu kesin olmakla birlikte bu dedikodular da az değildir. Sık sık fısıltılarla konuşulur!
Mesela Eric de Rothschild, 2006'da Türkiye'de, 2007'de Güney Afrika'da, 2008'de Türkmenistan ve Kazakistan'da yaklaşık 3 ay ikamet etti.
O dönem kaldığı bu ülkelerin finans sistemindeki güçlü entegrasyon çok önemliydi. O tarihlerde 70 yaşına gelmiş birinin evinden uzak yaşaması ailenin ne kadar özel bir çalışma prensibi olduğunun da göstergesi.
Dolayısıyla Eric de Rothschild çok güçlüdür.
Öyle böyle değil yani!
George Soros'u dünyaya tanıtan, büyüten de Eric de Rothschild'di. Şimdi karşı karşıya gelseler de, bugün Soros, Eric de Rothschild ile aynı ortamda bulunmaktan çekinir. Eric de Rothschild'in önemli bir özelliği de ailenin Müslümanlar'a en yakın olan üyesidir.
Birçok ülkede önemli Müslümanlar'la dostluk kuran Eric de Rothschild'in parayla oyun oynaması sıradan bir olaydır.
Birçok ülkeden kişisel alacağı olan Eric de Rothschild, bir süre önce Kazakistan'da merkez bankasını tamamıyla kendine bağladı.
Bu medyaya da sızdırıldı.
Belki güç gösterisiydi belki de yeni sistemin şeffaf olan detayıydı.
Bilemiyoruz ama bu detay sızdı, masa fotoğrafı verildi.
İlginç olan Klaus Mangold ve Giovanni Salvetti'nin de Eric de Rothschild ile masada bulunmasıydı!
TAKIM OYUNU
YANİ!Eric de Rothschild, İran'da da çok güçlüdür. İran'daki en zengin 10 aile, Eric de Rothschild'e bağlıdır. Bu aileler, ülkedeki finans sisteminin başındaki kişilerdir. İran'da atılacak her finans adımı ailelerin ortak kararı dolayısıyla Eric de Rothschild'in onayı ile olur. Kimse ondan bağımsız iş yapamaz! Yaptırmaz da... Şimdi Washington'ın İran'a karşı başlattığı ekonomik operasyonun merkezinde Eric de Rothschild yani Rothschild ailesi var.
ABD askerlerinin Suriye'den KUZEY IRAK'a çekilmesinin arkasında da yine ROTHSCHILDLER var.
Pentagon "Gerekirse İran'ı Suriye'nin kuzeyindeki askerle ile vururuz. İran'daki oyununuzu bitiririz" diyerek aileye gözdağı veriyor.
Orada hedef İRAN değil AİLEYE bağlı AİLELER!
İran'ın ciddi bir ekonomik gücü vardır. Bu güç de aileden gelir. Şimdi Washington bu gücü bitirmek için İran'ı hedef aldı.
Ciddi şekilde de zarar verdiği doğru. Ancak 10 aile henüz zarar görmedi. Çünkü Londra'dan çıkan kararla 10 ailenin sektörleri Afganistan ve Çin üzerinden dünyaya açılmaya devam ediyor.
Fransa da bu konuda ailelerin yanında. Şimdi önümüzdeki dönemde eğer İran ekonomik olarak çöküş yaşarsa, 10 ailenin yönetimi tamamen devralması konuşulacak.
Bu da Rothschild ailesinin önemli plan-larından biridir.
Dünyanın en güçlü bankaları üzerinde büyük şirket evliliklerini aile için yöneten Eric de Rothschild'di. Paris Büyük Sinagogu Onursal Başkanı olmak, bugün dünya üzerinde en etkili kişilerden biri olması anlamını taşır. Eric de Rothschild, dolara karşı dijital parayı ortaya atan ilk kişidir. Dijital para onun bulduğu bir yöntemdir ve ne kadar engellenirse engellensin, çok yakında dijital para ile yaşamımızı sürdüreceğiz. Dolarla doları yıkabilecek güce erişen Rothschild ailesinin, bugün yeni para ile ilgili attığı çok önemli adımlar var.
Ortada!
Birçok merkez bankası ailenin emri ile dijital paraya geçecek.
Bunun alt yapısı sağlandı.
Sadece Eric de Rothschild ve ailenin diğer üyelerinin start vermesi bekleniyor.
Ülkelerin ordusunu yönetmek çok büyük bir güç.
Bu da Washington'ın elindeki en büyük koz. Ancak merkez bankalarını yönetmek de en az orduları yönetmek kadar önemli ki bu da ailenin elindeki en büyük güç.
Washington'ın sızdığı merkez bankaları, Rothschild ailesinin de sızmayı başardığı ordular yok değil.
Ancak tam kontrol her iki taraf için de olmadı, bundan sonraki süreçte de olma ihtimali zayıf. Bu, iki tarafın bir anlaşma yolu bulma ihtimalini güçlendirse de o ihtimal pek yakın görülmüyor.
İran da Suriye de Rusya da Avrasya da Ortadoğu da PENTAGON ile AİLE arasındaki kavgadan dolayı gergin.
Bu dinecek gibi görünmüyor.
Kıbrıs da böyle.
Yeni masa buraya hakim olanlar tarafından kurulacak.
Eşiğindeyiz. Para üzerinden bir fırtına kapıda gibi...
Silahta da durum aynı...
Bakalım...
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