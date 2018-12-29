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Irak'a gelişi ise "ORTADOĞU'da her yere elimiz yeter. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" iletisiydi!
Bunları kim üzerine aldı, almadı bilemiyorum. Ama ABD BAŞKANI Pentagon'la karşı karşıya gelmeyi bırakmış ve askerin hoşuna gidecek işler yapmaya başlamıştı.
Biraz daha derinlere inince garip şeyler görüyorsunuz. İnanılmaz bir trafik var. ABD içinde kavga da var, yeni ittifaklar da... Mesela yakında CIA BAŞKANI GINA HASPEL'in de görevden alınacağı fısıldanıyor.
Neden? Şimdilik bilinmiyor. Ama arka planda derinlerde yapılan hamleler var. Gazetelere, televizyonlara yansımayan bu adımlar önemli.
Karışık mı karışık. Ama yine de küçük adımlarla üzerinde dolaşmakta fayda var. Suudi Arabistan yine karıştı.
Yeni atamalar, görevden almalar var.
Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra taşlar hala yerine oturmadı. Yakın zamanda oturur mu göreceğiz... Ama garip işler olmakta!
Açalım biraz...
Sadeleştirip gidelim...
Rothschild ailesi dünya enerji merkezini yönetmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Özellikle Avrupa'da ve Fransa'da ABD kendini hissettirince onlar da bu yönde adım attı, atmak istedi.
ABD Paris'i ateşe verirken AİLE de ARAMCO'yu dünyanın en güçlü enerji şirketi yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Jacob Rothschild'in yönetiminde adının kullanılmasına izin verdiği Genie Energy'de ABD eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney değişik çıkışlar yaptı. Özellikle AİLE ile PENTAGON arasındaki bağı tekrar canlı kılmak için yürüdü. Ancak sonuç alınamadı... Pentagon ile AİLE arasındaki savaş tırmanmadan kurulan Genie Energy ilginç şirketti...
Özellikle STRATEJİK DANIŞMA KURULU ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİYDİ... ABD BAŞKAN ESKİ YARDIMCISI DICK CHENEY, RUPERT MURDOCH, CIA ESKİ BAŞKANI JAMES WOOLSEY, ABD HAZİNE ESKİ BAKANI LARRY SUMMERS VE JACOB ROTHSCHILD GİBİ İNANILMAZ ÖNEMDE İSİMLER VARDI... ARAMCO yönetimi incelediğinde ise ailenin ağır bastığını görmek hiç de zor değil. Aileye destek veren önemli isimler vardı. Genie'de SOROS'a bile akıl verdiği söylenen, asıl büyük akıl olduğu ileri sürülen Larry Summers var. CIA'nın eski patronu da tabi... Bu isimler ne yaptı? Kimselerin bilmediği bir yerde çok az davetlinin katıldığı bir törenle Genie Energy ile ARAMCO'yu evlendirdiler...
ARAMCO bu evlilikle elbette çok değerli bir hale gelecek.
Dünya enerji kaynaklarının bir anda yüzde 70'ini yönetmeye başlayacak olan bu büyük evliliğin hedefinde Afrika, Körfez, Karadeniz ve Akdeniz var. Savaş başladıktan sonra bu proje için çalışan iki isim vardı. Jacob Rothschild ve Dick Cheney. Önlerinde de büyük ve etkili bir kadro bulunmakta. Ama karşılarında ise çok yıkıcı bir rakip var: PENTAGON! Dick Cheney ile James Woolsey, bu büyük projede önemli ortaklardan biri olması için Pentagon'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Anlaşma olmadı.
Her ikisi de ORTAK gibi görünüp PENTAGON'a çalışıyor olabilir mi?
Mümkün...
Peki ne olacak şimdi?
İşte burası muamma! Başkan Trump İSRAİL'e bile laf attı. Kimseyi korumak zorunda olmadıklarını açıkladı. "Para veriyoruz, kendi başlarının çaresine baksınlar" dedi... Arkada bir şeyler olmalıydı o zaman! Ama neydi?
Fısıltıyla konuşulanlara göre Pentagon, Genie Energy'nin en büyük adımı olan Golan Tepeleri'ne karşı bir hamle hazırlığında.
Yani ARAMCO evliliği PENTAGON'u kızdırmış durumda.
Bu nedenle Pentagon, İSRAİL ile de karşı karşıya gelebilir. Hatta hiç düşünmezler bile! Muhtemelen bu Suriye politikalarıyla başlayan bir süreç olacak. Golan Tepeleri eğer Genie Energy ile yola devam edecekse, ki öyle görünüyor, Pentagon buna izin vermeyecek. erin altındaki zenginliğin kullanılmasına seyirci kalmayacak!
Çünkü Genie Energy ile ARAMCO'nun evliliğinin resmi olarak açıklanması, Golan Tepeleri sonrasında olacak. Tabii burada ABD'nin daha doğrusu Pentagon'un Arabistan planı çok önemli. Kral Selman 2019 yılı sonuna kadar görevden ayrılacak. Bu onun sağlık sorunlarıyla da olabilir, başka bir formülle de. Washington mutlak surette Kral Selman sonrasının hazırlığını yaptı. Bu isim Veliaht Prens Selman olmayacak. Bu da operasyonun diğer ayağı...
Çünkü Veliaht Prens'i birkaç ay önce Arabistan'da ziyaret eden kişilerden biri de Dick Cheney'di.
Cheney hala çok güçlü bir isimdir.
Pentagon'da da özellikle önemli bir akımın temsilcisi hala Dick Cheney'dir. Bu ziyaret Veliaht Prens Selman'ın en yüksek düzeyde görüştüğü Amerikalı olarak algılandı.
Eylül ayının ortalarında yapılan Dick Cheney-Prens Selman görüşmesinin Washington'da birçok noktada büyük rahatsızlığa neden olduğu bir gerçek.
Bu görüşmeden 10-15 gün sonra Washington için değerli bir yazarın İstanbul'da kaybolması, suçun merkezinde de Prens Selman'ın olması sıradan bir olay değildi.
Cemal Kaşıkçı, Dick Cheney'in evine randevu almadan giden birkaç kişiden biriydi. KAŞIKÇI olayının Prens Selman-Dick Cheney görüşmesiyle bir bağlantısı var mı? Buna akıllı pek çok kişi düşünmeden "EVET" diyor...
Trump'ın gizlice gelip askeri üste fotoğraf vermesi çok ama çok değişik haberlerin öncüsü olabilir... AVRUPA-ORTADOĞU ekseninde kendilerinin olduğunu ilan ettiler.
Ramstein-Aynul Esed trafiği gelişigüzel seçilmiş bir rota değildi!
Önümüzdeki dönemde Pentagon ile Rothschild ailesi Akdeniz ve Karadeniz'de ciddi şekilde karşı karşıya gelecektir... Çünkü Genie Energy ile ARAMCO'nun evliliği bu restleşmenin aile tarafından atılan ilk adımıydı. Pentagon buna sessiz kalmaz, kalamaz.
Bu adıma karşılık Pentagon'un Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde ciddi adımlar attığını da görüyoruz. Enerji ile başlayan, silahla son bulan bir süreç öngörülüyor.
Bu süreç elbette büyük kan döküleceğinin de işareti. İnşallah kimsenin burnu bile kanamaz ama YENİ MASA için hamleler hızlandı.
Biliyoruz ki YENİ MASALAR hiçbir zaman acı olmadan kurulmadı...
Trump, birkaç hafta önce KUDÜS'ü BAŞKENT yapmak için adım atıyordu! Şimdi ise İsrail'i üstü kapalı tehdit ediyor! DÖNÜŞÜM BU!
ANLAŞMA olmayınca sinirler de bozulur VE yıkıcı sonuçlar gelir.
BAKALIM NE YAPACAKLAR...
Maç yine ORTADOĞU'da!
Neler olacak izleyelim!
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