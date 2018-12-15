Taraf
Yukarıdan devam edelim.
Etmeye çalışalım...
Bizim de içinde bulunduğumuz merkezde nelerin yaşanabileceğini böylece anlayabiliriz.
AKTÖRLER ÖNEMLİ. HEPSİ BİRDEN ÖNEMLİ...
Devam...
Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındaki anlaşmazlığın merkezinde Rothschild ailesinin olduğunu bilmekte büyük fayda var! Bu durum artık günümüz için şaşırtıcı değil. Eğer Prens Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in yerine geçip Kral olursa ABDİngiltere ilişkileri tamamen sona erer. Bu ihtimali sağlık sorunları olan Kraliçe Elizabeth güçlendiriyor. Ama Charles'in gelişi de çok garanti değil!
ABD'de yaşanan ilginç gelişmeler de Washington ile Rothschild ailesinin derin savaşını açığa çıkardı.
Mesela ABD'nin DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINI YAPAN Rex Tillerson, dün de bugün de yarın da ailenin yanında yer almak zorunda. Bazı isimler vardır ki evini terk ettiği anda nefes alamaz. Rex Tillerson da böyle biri. Washington ile Rothschild'in savaşının şiddetlendiği dönemde Rex Tillerson, George Soros'un can damarını kesti. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı üzerinden milyonlarca dolar Soros'un Açık Toplum Vakfı'na gönderilmişti. Soros da bu milyon dolarları Rothschild ailesine karşı kullanmaya başladı. Rex Tillerson da yine aileyle çalışan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'la birlikte ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Açık Toplum Vakfı'na soruşturma açtı. Bu adım ya Soros'u bitirecekti ya da Rex Tillerson ile Jeff Sessions'ı...
İkinci ihtimal ağır bastı ve Pentagon'un hamleleriyle Tillerson ile Sessions görevden alındı. Tillerson, görevden alınmadan bir süre önce yaptığı Türkiye ziyaretinde Pentagon'u bir hayli kızdırdı.
Tillerson, TÜRKİYE'nin çok güçlü bir müttefik olduğunu, Washington'ın baskılarının haddini aşan adımlar olduğunu Türk yetkililere ima etmişti.
Haklıydı ama haklı olmak yetmiyordu bazen! Tillerson'un durumu Pentagon'un Suriye'nin kuzeyindeki planlarının önündeki engeli daha da büyütüyordu.
Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo, Jeff Sessions'ın yerine de William Barr geldi. Barr gölgeydi ama çok şeydi! William Barr'ın özelliği, CIA'in tüm kirli dosyalarını Bush döneminde yok eden en önemli kişiydi.
O gün de Adalet Bakanı olarak görev yapıyordu.
Ayrıca Rothschild ailesine karşı kişisel bir düşmanlığı da vardı. Bu iki durum onun tekrar Adalet Bakanı olması için yeterliydi.Bir gerçek daha vardı ki, Türkiye ve İran konusunda çok ağır yaptırımları savunan kişiydi.
Şimdi önümüzdeki günlerde William Barr'ın Adalet Bakanı olarak Türkiye'yi ilgilendiren birçok davada, geçmişte olduğu gibi Derin Amerika'nın kararlarını alacağından kimsenin kuşkusu yok.
Aynı şekilde İran konusundaki yaptırım ve cezalarla ilgili Barr'ın aylardır bir çalışma yaptığı da gerçek.
Burada ilginç olan BAŞKAN TRUMP, PENTAGON'a direnemiyor.
Adamları tek tek gidiyor. Güç gösteremiyor. Çok çıkış yapsa da PENTAGON hızla ilerliyor...
William Barr'ın, Hillary Clinton'ın tutuklanmasını istediği de biliniyor. Bu hamleyle Pentagon, Rothschild ailesine karşı çok daha güçlendi. Çünkü Hillary Clinton için de sıcak saatler başladı.
Washington'da bir kural vardır.
Mutlaka Amerikan çıkarlarına bağlı kalacaksın. Evet bu doğru ama hangi Amerikan çıkarlarına...
Hillary Clinton da Amerikan çıkarları için Rothschild ailesinin Başkan adayıydı.
CIA Direktörü Gina Haspel de, derin Amerika'nın çıkarları için çabalıyor.
Bu iki gücün karşı karşıya gelmesi dünya için bir kriz nedeni. KAVGA DA BU ZATEN! Ekonomik kriz riski her geçen gün artarken, bunun aşılması için tek gereken iki tarafın ateşkes imzalaması. Ancak bu ihtimal şimdilik zor. Çünkü iki taraf da ciddi bir ekonomik kriz için hazırlığını yaptı. Bu da 2019 için kritik olayların çok hızlı yaşanacağının kanıtı. Ekonomik kriz ülkelerdeki dengeleri değiştirirken, tüm planları da alt-üst eder. Geçmişte birçok ülke ekonomik krizle yeni sistemin parçası olmuştu.
Avrupa da ekonomik krizin en ciddi hissedileceği merkezlerden biri. İngiltere Kraliyet ailesi ilk kez ciddi bir sınavla karşı karşıya.
Rothschild ailesi ülkeyi krize sokabilecek güce sahip.
Aynı şekilde Washington da bu konuda güçlü. Kraliçe II. Elizabeth, hangisinin ağır olacağını bilmek istiyor ama henüz bunu öğrenemedi.
İngiltere bugün açıklanamayan ciddi bir ekonomik krizin pençesinde. Kapanan şirket sayısı İngiltere tarihinde hiç bu kadar çok olmamıştı.
İngiltere'de işsizlik oranı 2008'dekini aştı. Açıklanan işsizlik oranı yüzde 5 civarında.
Ancak gerçek yüzde 15'i aştı.
İngiliz Rolls-Royce yüzde 25 küçülmeye gitti. Rolls-Royce, Kraliyet ailesinin yüzüdür.
İngiliz ekonomisini anlamak istiyorsanız, Rolls-Royce'u izlemeniz yeterli. İspanya'da yüzde 15'i, İtalya'da yüzde 14'ü bulan işsizlik rakamlarının gerçek boyutları çok daha fazla.
İspanya'da genç işsiz oranı yüzde 40. İtalya'da da yüzde 37. Krizlerin şekillendireceği bir Avrupa bizi bekliyor. İşsizlikte aşırı sağ hep güçlenir. Yeni Avrupa'da Washington'un istediği ise yönetilebilir aşırı sağ! Bunu da başarıyor gibi.
SARI YELEK olayı bunu gösterdi. Bu arada Rolls-Royce bize MOTOR yapma imkanı verecekti. Bildiğim kadarıyla anlaşmadan hep kaçtılar!
Onlar da tarafımızı görmek istiyor. Türkiye ise kazananı görüp tarafını seçecek gibi...
Akıllıca... Doğrusu da bu...
Kraliçe'nin tarafını seçmesinden sonra savaş son halini alacak.
Şimdi peşrev vakti!
Sonra felaket!
NOT: BÜYÜK HAFLERLE YAZALIM. İSRAİL'DE BİNLERCE "SARI YELEKLİ" ÜLKENİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRİYOR. SİZCE BUNU KİM
YAPTI? NASIL BAŞARDI? SOROS ÖNEMLİ BİRİ. ARKASINDAKİ GÜÇLE VURA VURA GİDİYOR... GARİP! ÇOK GARİP!
Trump'ın da SOROS karşıtı olmasını bir düşünün! Adam buna rağmen tam gaz gidiyor... The Economist ne dedi... Erdoğan-SOROS karşı karşıya... Olay bu!
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