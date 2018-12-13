Facebaak!
Çünkü kavga büyük. Bunu bildiğim ve gördüğüm için 'Yeni MASA kuruluncaya kadar türbülans devam edecek' notu düşüyorum. Açalım biraz. Örnek sayısını çoğaltarak gidelim. Belki anlatmaya ve anlaşılmaya yardım eder. Bilemem. Ama gözüme takılanlarla yürüyelim.
Fransa günlerdir SARI YELEK operasyonu ile çalkalandı. Hala bitmiş de değil.
Macron geleceğini karartsa da bitmiş değil.
Ancak Fransa "Mesajı aldım" dedi. Geri adım attılar.
Atmak zorunda kaldılar. Çünkü sokaklar alev topuna döndü.
Milyarlarca EURO zarar meydana geldi. İç çatışmayı durdurmak için fren yaptılar. Oyunu kuran ABD istediğini aldı gibi. Şimdilik...
Devam edelim...
Peş peşe neler yaşandı? Bir alt alta getirelim. Küçük bir dünya turu yapalım. Böylece kavganın boyutu hakkında bir fikrimiz olur!
SARI YELEKLİLER'in operasyonundan sonra önceki gün Fransa'nın doğusundaki Strasbourg kentinde Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Polis olayda 3 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirildi.
Sao Paulo yakınlarındaki Campinas kentinde, silahlı bir kişi katedralde ayine katılan kalabalığa ateş açtı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Brezilya nedir? KATOLİK nüfusun yoğun yaşadığı koca bir ülkedir. Demek ki KATOLİKLER'e bir mesaj verilmek isteniyordu! Olabilir mi?
Elbette... Geçelim İngiltere'ye...
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakereleri için çıktığı Avrupa turunda Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Berlin'de buluştu. May'i taşıyan aracın arka kapısı açılmadı.
45 saniye boyunca çabalayan May'in korumaları kapıyı güçlükle açtı. Merkel de olayı şaşkın yüz ifadesiyle izledi. İlginç mi? Elbette ilginç... Bir güç "Siz bir araya gelemezsiniz!" diyor olabilir mi?
Pek tabii... Aracının içinden çıkamayan May için diğer tehlike de GÜVEN OYLAMASI...
Düşürülmese de korku salınıyor!
Devam... Meng Wanzhou
2017'den bu yana İngiltere'nin Kuzeydoğu Asya danışmanı olan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig Çin'de tutuklandı. Peki neden? Ne oldu da gözaltına alındı acaba? Şu olabilir mi? Huawei'nin varisi Meng Wanzhou'nun alıkonulmasına misilleme olarak yapılma ihtimali var mı? Elbette var. Zaten WANZHOU 10 milyon dolara ev hapsine gönderildi... Savaşa bakın!
Çin'den Kanada'ya kadar!
Fransa'yı karıştıran Sarı Yelekliler'i yazdık. Şimdi de yenisi yolda! Hollanda'da "Sarı Yelekliler"den sonra "Kırmızı Yelekliler" sokağa çıkacak. 17 noktada Pazar günü gerçekleşecek eylemler Facebook üzerinden yönlendiriliyor. Maya hazırlanıyor.
Peki Facebook üzerinden çalışmalar sürerken ne oldu? Ne yaşandı? Facebook ve Instagram'ın California'daki ana kampüsünde iki bina, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi. Kampüste büyük panik yaşandı. Gerginlik bu kez Facebook'a geldi. Onlar da bu duygu ile tanıştı! Bu kadar mı?
Değil elbette. Çin'de Google'ın merkezinin de bulunduğu Raycom Infotech Park'taki B Kulesi'nde yangın çıktı. Sabotaj ihtimalinden şüpheleniliyor. Bir el bunu yapmış olsa şaşırır mıyız? Kesinlikle hayır!
Devam... Şimdi önemli bir konuya gelelim. Savaşın düğüm noktalarından bir isme.
Trump'ın damadı Kushner'e...
Damat Kushner önceki gün Fox TV'deydi. BU SIRADAN BİR OLAY DEĞİLDİ. Trump için çok önemli olan damadı Kushner neden yayına katıldı. Bir amacı, bir mesajı olmalıydı. Büyük savaşta büyük oyunculardan biriydi çünkü. Gelişigüzel olacak bir iş değildi. Fırsat bulamadım.
Yazamadım. Üzerinde durmamız gereken çok önemli bir parantez...
Açalım biraz... Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, yıl sonunda görevinden ayrılıyor. Vietnam Şavaşı'nda da görev yapan ve Amerikan ordusunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Kelly, Steve Bannon akımının önemli bir parçası. Son derece güçlü bir Katolik olarak bilinen John Kelly, Ivanka Trump ve Jared Kushner'le sürekli karşı karşıya geldi.
Beyaz Saray'daki tartışma sesleri gün aşırı duyulurken, çok ilginç bir gelişme yaşandı.
FOX TV'de canlı yayına çıkan Jared Kushner, Kelly'yi göklere çıkardı, onun çok özel biri olduğunu söyledi.
Garipti! Çünkü Kushner asla John Kelly'yi sevmez, sevemez.
Çünkü Katolik biriyle yan yana durmaktan dahi hoşlanmayan Kushner'in bu sözleri, Yahudi sermayesinde de şaşkınlığa neden oldu. Kushner, yeni bir oyun peşinde olduğu için mi John Kelly'yi övdü? Bu ihtimali göz önünde bulunduranlar var! Ancak "Robert Mueller'in kıskacında iyice sıkışan Kushner, John Kelly ile nefes almak istedi" yorumu yapanlar da bulunmakta... Robert Mueller, yakın arkadaşı John Kelly'yi bile geçmişte sorgulamıştı.
O nedenle Kushner'in bu hamlesinin Mueller tarafından karşılık bulmayacağı ortada. En ağırlıklı ihtimal ise Kushner'in Pentagon'a bir görüşme için "John Kelly" ile mesaj göndermesi. Bu ihtimal çok güçlü. Akıllı isimler bunu anlamaya çalışıyor. Üzerinde yoğunlaştıkları seçenek bu...
Pentagon, Kushner'le daha önce de görüştü. 2018'in ilk günlerindeki görüşmede Kushner, çok güçlü bir oturuşla Pentagon'dan taleplerini arka arkaya sıraladı. Bugün ise böyle bir gücü yok. Fox TV, bugün Yahudi Murdoch'la birlikte yürümeye devam etse de Pentagon'un siyasi çizgisinde ilerliyor. Steve Bannon'ın arkasındaki para gücü Robert Mercer, bir süredir karşı karşıya geldiği Murdoch ile aynı tarafta yer alıyor artık. Murdoch ile Robert Mercer, yeni yılın ilk günlerinde birbirlerini öldürmek için medya hamleleri yapıyordu.
Murdoch o tarihlerde henüz tam olarak Pentagon yörüngesine girmemişti. Kushner o tarihlerde Fox TV'ye çıksa bunda şaşılacak bir durum yoktu. Şimdi ise bir nedeni var. Bu da hala karşı karşıya gibi görünse de Ruperth Murdoch ile Robert Mercer'ın Pentagon çizgisinde yürümesi.
Ivanka Trump'ı hala ciddi şekilde eleştiren bir FOX TV'nin eşi Kushner'i güçlü gibi göstermeye başlaması da önümüzdeki günlerde hiç beklenmeyen gelişmelerin olabileceğinin bir göstergesi. Çünkü Kushner çok zeki biridir. FOX TV'ye çıkarken sonra yaşanacakları defalarca test etmiştir.
Trump'a 'Aptal' diyen John Kelly, ilginç bir detayı medyaya sızdırdı. Sızıntılara bakılırsa BAŞKAN TRUMP, Kushner ve Ivanka'nın kendisine karşı bir plan içinde olduğunu düşünmeye başladı. Bu eksene çekildi yani.
Ivanka'ya karşı Beyaz Saray'da çok daha sert tavırlar sergileyen Donald Trump'ın bu yeni yüzünü KUSHNER'den de esirgemediği görülüyor. Kushner de bu nedenle FOX'a gidip Pentagon'a yanaşmak istemiş olabilir mi? Mümkün.
Ama Kushner AİLE için önemli bir isimdir. Bu da AİLE arasında paniği gösterir ki çok önemlidir.
Panik var mıdır? Gidişat aile için kötü müdür? Şimdilik cevabı zor. Ancak Kushner'in FOX'a gitmesi aile için iyi bir haber değil.
Kushner için ise neler getireceğini yakında göreceğiz... Kushner ilişki anlamında TRUMP'tan daha zengin biridir. Kushner'in içinde bulunduğu AĞ eğer PENTAGON'la masaya oturmak için Kushner üzerinden yürüyorsa işler AİLE için asla ve kat'a iyi gitmiyor demektir. Benim bildiğim aile bu kadar kolay pes etmez. Ama Kushner ILIMLI MESAJ vermek niyetindeyse PENTAGON daha da ısrarlı bir şekilde saldırır. Bu net!
Göreceğiz. Bu tablo dünyayı etkiler. Bütün dengeleri sarsar.
Çok önemlidir! Eğer Kushner de aileden kopuyorsa AVRUPA yandı demektir... Bekleyelim bakalım...
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