Açık ofis!
Koca SOVYETLER'i 180 milyar dolara aldılar. Sonra AİLENİN etkisiyle PUTİN getirildi. Kalması için PETROL fiyatlarının uçması gerekiyordu. Öyle de oldu. Başarı Putin'indi! Arkadaki güç AİLE yani ROTSCHILDLER'di!
Sovyetlerin yıkılması aslında eski masayı sallıyordu. 2001 İKİZ KULE saldırıları masanın ayaklarını da gövdesini de kırdı attı. ORTAKLIK 2010'a kadar ite kaka geldi. 2012'de gitmiyordu.
2013'te fiilen bitti!
VE SAVAŞ BAŞLADI...
Alman otomobil firmalarına kesilen cezalar, Wikileaks, PanamaLeaks, suikastlar, ajanların öldürülmesi, casusların takası, Ukrayna savaşı, Türkiye'deki 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanan gerilimler, çok sayıdaki ülkede terör olayları aslında bize bir şeyi gösteriyordu.
AMA GÖRMÜYORDUK.
Anlamıyorduk. Bu nedenle her olaya TEK bir gözlükle bakıyorduk. Oysa hepsi AYNI MASANIN KAVGASIYDI...
Son günlerde SOROS'u yazıyorum. Önceden, yani masa dağılmadan burada kendisiyle çok yakın olan isimler vardı. Yazsam olmaz şimdi! Zaten ansiklopedi hazırlamak gerekir bunun için köşeye sığmaz!
Neyse... Devam...
Tüm Amerikan kırmızı kitaplarında Ukrayna'nın asla Rusya'nın olmaması gerektiği yazar. Amerika Birleşik Devletleri de tarih boyunca Ukrayna için Rusya ile karşı karşıya geldi.
Rusya, tarihi bir kararla George Soros'un Açık Toplum Vakıfları'nı ülkeden gönderirken, karşı bir atak bekleniyordu. Dünyanın birçok ülkesinde tek bir ofis kuran bazı Avrupa ülkelerinde ofis dahi açmayan Açık Toplum Vakfı, Rusya'dan gönderilince Ukrayna'yı merkez seçti.
Soros, çok hızlı bir şekilde Ukrayna'nın Kiev, Lviv, Kharkiv, Odesa ve Dnipro kentlerinde, Açık Toplum Vakfı ofisleri açtı.
Birçok ayaklanmayı organize eden Soros, Ukrayna'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağladı.
Kimileri bu savaşta Ukrayna'nın Rothschild ailesine yakınlaştığını düşünürken, Soros aslında Pentagon'a çalışıyordu. GÖZDEN KAÇIRILAN BUYDU! ÇÜNKÜ ESKİ MASA DAĞILMIŞTI!
Soros, Ukrayna'yı Washington'a bağlarken, kendisinin yaşam alanını da genişletiyordu. Türkiye'den de gönderilen Soros, Balkan ülkelerinde ofis açmaya karar verdi. Ardından Ermenistan'daki tek ofisini 3'e çıkartma kararı aldı. Yunanistan'da da 2 ofis için pazarlıklarını tamamlayan Soros, Rusya'nın sınırı Ukrayna'yı merkez seçerken, Türkiye'nin de komşularında olmaya karar verdi. Soros, birçok ülkede benzer adımlar atmıştı. Ayaklanma için Soros'un bir ülkede olması önemli.
Ancak çalıştığı yapılar da önemli!
Pentagon'un güdümündeki Soros Körfez ülkelerinde olmak zorunda. Bugün onlara en yakın ülkeler Tunus ve Ürdün'de ofisi bulunan Soros, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, İran ve Umman'da da Açık Toplum Vakfı açmak istiyor.
İran'da bunun hayalini kurmak dahi zordu ama bugün çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. PEKİ AİLE YANİ ROTHSCHILDLER ne yapıyor?
Bu gücü elinden kaybeden ailenin de elbette farklı yapılanmaları var. Dünyadaki her 10 vakıf okulundan 8'i Rothschild ailesiyle temas halindedir. Bu Angola için de geçerli, Fransa için de... Aile bu gücü hep Soros'un Açık Toplum Vakfı ile birleştiriyordu. Şimdi hala aile üniversite kozunu kullanabilir. Üniversiteler her ayaklanmanın merkezinde yer alır.
Çünkü öğrencilerin örgütlenmesi, daima hızlı olur ve sonuç verir. Güçlü bir yapılanma ile ayaklanmalar hep başarılı olur. Aile şimdi bu olay için adı gizli tutulan bir İngiliz işadamıyla çalışmaya karar verdi.
İngiltere'de okullara en önemli bağışı yapan bu kişinin eğitim sistemi içindeki etkileri hep fazla oldu.
Daha önce İngiltere eski Başbakanı David Cameron'ın eğitim danışmanı olan bu kişi, Soros'un beyni olarak biliniyordu. Açık Toplum Vakfı projesinin arkasında da hep o vardı. Şimdi bu güç tekrar sahaya iniyor. Belki Soros, ailenin güçlü olduğu ülkede başlatacağı ayaklanmaya karşı üniversitelerle karşılık verecek. Bu sadece bir ihtimal.
Ancak ihtimallerin çok fazla olmadığı bir dönemdeyiz.
Rothschild ailesinin NATO'da görevli eski generallerle önemli toplantılar yaptığı da Pentagon tarafından biliniyor. Bu toplantılara katılan emekli generallerin geçmişi de aileyle bağlantılıydı. Şimdi onlar da farklı bir oluşumun içinde olmaktan büyük heyecan duyuyor.
Brüksel hep Washington'ın küçük bir yavrusu olarak bilinirdi.
Aile de geçmişteki gizli ortaklığı nedeniyle buna itiraz etmezdi.
Şimdi itiraz ettiği dönemi yaşıyoruz. Brüksel'de ailenin etkisi hiçbir zaman Pentagon kadar olamadı, olamayacak da. AMA İTİRAZLARI VAR!
Ancak generaller üzerinden yapılan hamlelerin hep karşılığı olur. Aile de bu umutla, şimdi askeri operasyonlara karşı önlemler için bu kararı aldı. Aile adına generallerle toplantı yapan kişi Nat Rothschild. Brüksel'de çok önemli bir Rothschild otelinde yapılan toplantıya, emekli MI6 ajanları da katıldı. Nat Rothschild, MI6 tarafından sevilen en önemli aile üyesidir. Bu yakınlığın nasıl olduğuna dair kimse bilgi sahibi değil. Ancak bu gerçek, istihbarat çevrelerinde bilinir.
MI6 hiçbir zaman CIA ve MOSAD gibi reklam yapmaz ama hep güçlüdür ve her olayın içinde mutlaka olmasıyla ünlüdür.
Gelelim kavganın sonucuna...
Pentagon-Rockefeller-Soros- DuPont gibi aileler YAHUDİ- KATOLİK ittifakıyla gidiyor.
Kimseye ihtiyaçları var gibi de durmuyorlar. Ancak neticede İNGİLTERE'nin tavrı belirleyici olacaktır. Onlar da BREXIT ile meşguller... Çıksalar karşılarında ABD, tekrar AB'ye girseler AİLE var. Bu karar alınsın gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Her şey çok hızlı değişiyor ve yaşanıyor.
Gidişat sarsıcı olayları getirecek.
NET! Bakalım... İşin garibi bu yazdıklarım BATI'da A'dan Z'ye konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor.
Ekranlara geliyor. Burada "TIK" yok. Garip değil mi
NOT: "SARI YELEK OPERASYONU TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Haklılar!
Merak edenler için altını çizeyim. Soros'un merkezi neresi? UKRAYNA. TÜRK AKIMI kimi devre dışı bıraktı?
UKRAYNA'yı. Peki gaz ile kim buluştu? Türkiye ve Rusya... NATO buna karşı mı? Elbette. Galiba Türkiye'yi AÇIK TOPLUM VAKFI çevrelemekte... Pentagon'un gittiği yerlere bunlar da gitmekte... Dikkatli olmakta fayda var!
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