Füze alarmı
Hatırlayalım önce...
"1 milyar 500 milyon kişiye ulaşan Facebook, bugün büyük bir savunma ve saldırı silahı.
Tabii ki Soros da, NATO da, Pentagon da Facebook'a sahip olmak zorunda. Facebook öyle filmlerde anlatıldığı gibi Mark Zuckerberg tarafından kurulmadı.
Tamamen David Rockefeller'ın denetimi altında kuruldu...
FACEBOOK'un işletme Müdürü Sheryl Sandberg, Soros'la yan yana. MACARİSTAN'DA DA DENEME ÇOK YAKINDA
OLACAK. Facebook'tan, özel etkileşimli bir program üzerinden gençlerin dinamik noktaları bulundu ve gizli mesajlarla sayfaları süsleniyor.
Zaten Macaristan'da MACAR DEVLETİNİN BİLMEDİĞİ ÇOK SAYIDA ABD'YE ÇALIŞAN İŞADAMI var!
Ben buradan görüyorum, onlar göremiyor. Garip!" BÜTÜN BUNLARI ve çok daha fazlasını günlerdir yazıyorum. Söylüyorum! Anlayan ANLIYOR, ANLAMAK İSTEMEYEN İÇİNDE BULUNDUĞU KAMPIN GEREĞİNİ YAPIYOR. Burası Türkiye! Şaşırdık mı? Elbette hayır... Peki duralım mı? YOK, DEVAM EDELİM...
Kaldığımız yerden ilerleyelim...
Açık Toplum Vakfı, Rusya, Macaristan ve son olarak Türkiye'den gönderildi... Türkiye- Rusya-Macaristan ilişkilerini izlediğinizde çok güçlü bir ittifak görüyorsunuz... Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakın zamanda ziyaret etti.
Gelelim George Soros'a... Öyle insanlık yararına falan çalışan biri değildi! Hiç olmadı. Öyle tanıtıldı!
Ancak asla ve kat'a çalışmadı.
Çalışmayacak da. Soros üçüncü kez değişime karar verdi...
Gençliğinden itibaren Rothschild ailesi (3. Baron Victor Rothschild) ile çalışan Soros, 11 Eylül saldırılarından sonra tamamen 4. Baron Jacob Rothschild'in emrine geçti. Türkiye'de bunlara pek bakan kimse olmaz.
Bilmezler de zaten...
2012 yılından sonra Jacob Rothschild ile yaşanan anlaşmazlıklar, Soros'u vatandaşı olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaştırdı. Düğüm de bu tarihte gizli. 50 yıllık büyük evlilik bitmişti. Ancak SOROS güç ile yine buluşmuş ve oyuna kaldığı yerden devam ediyordu.
Çok kez yazdım, söyledim.
Benim SOROS ile ya da ADAMLARIYLA bir sorunum yok. Ancak olan biteni görmek gibi bir zorunluluğumuz var! Buna gayret ediyorum. Olay bu... Soros sahne aldı, arkada da NATO vardı. Ve AVRUPA'da etkili oluyordu! Öyle böyle değil hem de... Macaristan ve Türkiye'den gönderilen Açık Toplum Vakfı elemanları NATO'nun Ramstein Hava Üssü ve Berlin'deki Açık Toplum Vakfı'nda çalışıyorlar.
HALA... Soros'un Berlin'deki yeni bölgesel merkezini yöneten Goran Buldioski, "Bize meydan okuyorlar ama asla pes etmeyeceğiz" dedi. Goran Buldioski, Türkiye-Rusya ve Macaristan'ı işaret etti. Çünkü NATO, Türkiye ile Rusya'nın yan yana gelmesini istemiyor!
NET OLARAK KARŞI ÇIKIYORLAR! Goran Buldioski, gizli toplantılarda her Avrupa ülkesinde 3 saat içinde 100'er bin kişiyi sokağa çıkaracaklarını söylüyor. Bu her ülke için de büyük bir risk. Tabii arka planda SOROS'un gücü ve etkisi var!
Almanya'nın merkezinde ve Ramstein Hava Üssü'nde Açık Toplum Vakfı, yeni planlarını yapıyor. RAMSTEIN HAVA ÜSSÜ, 15 TEMMUZ KALKIŞMASI sırasında da çok konu edilmişti. İncirlik- Ramstein hattı yani!
Çok net olarak görülen bir gerçek var ki, dünya yeni çizgisine gelene kadar sokak eylemleri artarak devam edecek. SOSYAL FÜZE BUNLAR ÇÜNKÜ!
Yıllardır duyduğumuz DEAŞ terör örgütünü gören var mı? Avrupa'yı kan gölüne çevirecek olan DEAŞ'la ilgili haber görüyor musunuz?
DEAŞ rolündeki binlerce kişi şimdi Sarı Yeleğini giyerek sokaklarda.
3 ay sonra plan değişikliğiyle tekrar DEAŞ'ın yeni savaş merkezine doğru yola çıkabilirler. Mümkün mü? Elbette!
Amerika Birleşik Devletleri birçok ülkede kaybettiği gücü kazanmak için sokak eylemlerini destekliyor. ABD Başkanı Trump bunu gizlemiyor. ABD Savunma Bakanı Mattis de Cumartesi gecesi şampanyasını yudumlarken Fransa'daki eylemleri uydudan izledi.
Fransa geri adım atarsa, Sarı Yelekliler birçok ülkede daha da şiddetli eylemlere başlayacak.
Umarım MACRON bunu görecek çaptadır. Geri adım atıldığı anda her yerde olacaklar ve hep kazanacaklar! Bugün için 10 milyar euro'yu aşan bir zarar var. Sadece Fransa için. Şimdi bu gösteriler Fransa'nın kurtuluşu için mi yapılıyor sizce?
Eylemlere katılanlara çok ciddi destek veriliyor. Açık Toplum Vakfı, birçok göstericiye özel sağlık sigortası hediye etti. Hem de ailelerine. Bu, Avrupa'da sokağa çıkmak için bir neden.
Özel sağlık sigortası çok ama çok önemlidir. Her Avrupalı için reddedilemez tekliftir.
Son 3 ay içinde Fransa'da birçok dernekle yakın çalışan Açık Toplum Vakfı'nın ilk gün harcadığı rakamın 300 milyon euro civarında olduğu biliniyor.
Soros bunun karşılığında milyarlarca euro kazanmadan bu işte geri adım atmaz. Fransa'daki işçi dernekleri de şu anda Soros tarafından yönetiliyor.
O derneklerin başkanlarının 3 ay içinde en az 5'er kez Berlin'e gitme nedenlerini kim açıklayabilir? Aylardır planlanan sokak gösterileri hala yüzde 100 odaklı yapılmadı. Çünkü yavaş yavaş şiddetlendiriliyor. Gelelim İSPANYA'ya. Önemli çünkü...
İspanya'da 2016 yılında çok ilginç bir olay yaşandı.
Eldiario.es isimli internet gazetesi Kral Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia'nın işadamı Javier Lopez Madrid ile birlikte olduğunu iddia etti. Bu gazete 2012 yılında kuruldu. Sol eğilimli olarak kurulan gazetenin Washington'la yakın olması ilginçti. Ancak kuruluş sermayesinin de Washington'dan gelmesi bu haberi yapabilecek gücü olduğunu gösteriyordu. O günlerde Rothschild ailesiyle yakın ilişkiler kuran Kral 6. Felipe'nin bu saldırı karşısında geri adım attığını da biliyoruz. Eldiario.es da SOROS ile çok yakın çalışmaktadır!
Soros'la ilgili gün aşırı haberler çıkar. Hepsi de Soros'un toplum yararına çalışan bir kişi olduğunu yazar. Elbette perde arkasındaki bu birliktelik çok daha etkin bir güç veriyor. Soros her ülkede güçlülerle çalışmak yerine sıradanları güçlü hale getiriyor. Bu da yeni güçlülerle yola çıkmanın daha büyük bir güç devşirmesini sağlıyor. Soros bunu hep yaptı, yapmaya da devam edecek.
Orta Avrupa Üniversitesi ve etkisi Macaristan'da çok önemli yer tutuyordu! Orban ve arkasındaki güç bunun son bulmasını istedi. Orta Avrupa Üniversitesi, Viyana'ya taşındı. Şimdi binlerce öğrenci de Macaristan'ın geleceği için yetiştirilirken, oyun dışı kaldı. Bu Soros'a vurulan en önemli darbeydi.
Çünkü Soros'un desteklediği tüm üniversiteler, devlet kademeleri için eğitim verir.
Macaristan için sıkıntılı günlerin başlaması bilenler için hiç sürpriz değildi. Öyle de oldu!
Devam edecekler...
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