Sokak savaşı
Yazılanların, söylenenlerin üzerine neden çalışanlar yok?
'İşin sonu nereye varır' diye neden çaba harcayanlar yok?
BİLEMİYORUM. Kısır, anlamsız ve bize bir şey katmayacak kavgalarda üzerimize yok. Oysa kaybedenlerin 100 yıl susmak zorunda kalacağı bir dönemdeyiz.
İnanılmaz işler oluyor. Bizim medyada tek satır yok.
Anlaşılması kolay bir durum değil. Ama gerçek bu! Geleceğe bakarak yürüyen adamları izlemek zorundayız.
Aksi yıkım olur.
Hayal kırıklığı olur.
Gelin bugün detayları paylaşalım...
Çünkü sırtınızı dönemeyeceğiniz kadar önemli noktalar... Anlattığımız kavganın aktörlerinin üzerine basarak ilerleyelim... Belki daha kolay anlaşılır...
Büyük ortaklıkların çöktüğü, hiçbir zaman bir araya gelemeyeceği düşünülen kişilerin, grupların, orduların ve ülkelerin aynı kampta toplandığı bir dönemdeyiz...
KÜRESEL bir bakışla YENİ DÜZENİN KAPININ HEMEN ARKASINDA OLDUĞUNU GÖRMEK ZOR DEĞİL! Hiç değil. Geçmişte dev şirketler birbirlerinin sektörlerine dahi girmezdi. Bilinmeyen gizli bir anlaşma vardı. Sonra büyük şirket evlilikleriyle ikinci frekansa geçildi.
Şimdi ise 3. FREKANS için büyük bir savaş var. O nedenle bir araya gelmeyeceklerin ortaklık yaptığını görüyoruz. Ama sahne alanlar dünyanın en büyük güçleri...
Açalım biraz daha...
Suudi petrol şirketi ARAMCO'nun gerçek değerinin ne olduğunu hesaplayabilen yok.
2 trilyon da 5 trilyon da diyen var! Ancak 15 trilyon dolarlık bir değere ulaşacağını iddia eden çok önemli ekonomistler de bunmakta. O nedenle yeni dünya düzeni için savaşın önemli merkezlerinden biri ARAMCO.
KAŞIKÇI'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ortadan kaybolması bu hesabın satır başlarından sadece biri. Amaç Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı köşeye sıkıştırmak.
Hem de Jim Mattis'in vatandaşlık verdiği KAŞIKÇI üzerinden...
Garip değil mi!
Şimdi ARAMCO'nun halka arzı 2. kez ertelendi. Veliaht Prens Selman, şirketin halka arzı için JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve HSBC ile anlaştı. Olamaz mı? Olabilir!
Ancak bu üç şirketin temel bir ortak noktası vardı. Üçü de AİLENİN SÜVARİLERİYDİ.
Yani bu şirketler, bu güç ROTHSCHILD ailesinindi! Bu üç şirkete baktığımız zaman Prens Selman'ın Rothschild ailesiyle el sıkıştığını görüyoruz. Bunlarla yola çıktı çünkü...
Ancak arkadaki imzalara bakmak için adımlarınızı sıklaştırdığınız zaman bambaşka bir tablo ile karşılaşıyorsunuz.
Perde arkasına seyahat ettiğiniz de garip bir bulgu ile yüzleşiyorsunuz! DuPont ailesinin yatırım ve danışmanlık şirketi Evercore Partners'la da bir anlaşmanın yapıldığı görülüyor!
Bu, gerçekten tüm yaşananları anlamsız hale getiriyor! Daha doğrusu anlattığım savaş formatını sonuna kadar doğruluyor. Aksi de mümkün değil zaten! Prens Selman'ın sesi çok az çıkan babası Kral Selman, ARAMCO'nun halka arzı için Evercore Partners'la anlaştı. Bunu Suudi Hanedanlığı'nda bile az kişi biliyordu. Prens Selman da daha sonra öğrendi.
Rothschild ailesi, DuPont ailesinin bu adımını bekliyordu.
Daha önce yazdım. DuPont'lar ABD SİLAH SANAYİNİN OLMAZSA OLMAZLARIDIR!
Paranın karşısındaki silah bunlardır... ARAMCO'nun gizli ofisine girildiğinde Evercore Partners'ın çok güçlü bir anlaşma yaptığını ve bunun güncelliğini koruduğunu görmek şaşırtıcı değil. Yahudi ile Katolik dünyasının en büyük evliliği Agnelli ailesiydi.
Yahudi olmasına rağmen İtalya'nın en güçlü ailesi olan Agnelli'de, 10'a yakın Katolik ile yapılan evlilik vardır.
Agnelli'nin buradaki dostları KOÇ ailesidir. Hafızam beni yanıltmıyorsa Kıraçlar ile tanışıklık başlamıştır. Koç ailesine Agnelli'yi götürenler Kıraçlar'dı diye hatırlıyorum.
Şimdi Katolik ve Yahudi gerilimi nedeniyle aile İtalya'da bir karar vermek zorunda. 2 yıl önce George Soros'un Katolikler için Ferrari'ye ortak olması, aslında taraf değiştirenlerin bunu ilan etmesiydi! Başka bir anlamı yoktu. Çünkü Yahudi olan Soros, Yahudi patronların ağır bastığı Ferrari'yi Evercore Partners üzerinden Katolikler'e bağlamak için adım attı. Aldığı hisse elbette büyük değildi ama bir Yahudi olarak hisseyi Katolikler için alıyordu.
Aynı George Soros'un Evercore Partners'la ikinci kez bir araya gelmesinin nedeni ise ARAMCO... JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve HSBC'nin tüm zayıf noktalarını bilen ve onlara karşı en güçlü silahları ortaya çıkartabilecek tek kişi olması nedeniyle Evercore Partners'la Soros buluştu.
SOROS, SARI YELEKLİLER ile AVRUPA'yı sarsarken arka planda PARA ile buluşuyor ve yürüyordu. AİLENİN de böyle bir silahı vardı. ARAMCO'ya atanan ve Rothschild ailesinin çıkarları için karar alacak olan Lynn Laverty Elsenhans da SOROS düşmanıdır! Birbirlerinden öldüresiye nefret ederler!
Geçmişten gelen büyük hesapları vardır.
Teksas'ın çok büyük şirketlerinden olan Rowan Companies konusunda karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak o günlerde ne yaşandı bilinmiyor ama aslında ikilinin arasındaki savaşın, ARAMCO için olduğunu bugün anlıyoruz. ARAMCO ve Rowan Companies, çok önemli anlaşmalar yaptı. Petrol çıkarma konusunda çok büyük olan Rowan Companies de Rothschild ailesinden koptu.
AİLE ile bağlarını bir anda kesip attı! ExxonMobil, büyük ihtimalle 2018 sonuna kadar Rowan Companies'in tüm haklarını alacak. Ardından da Rowan Companies'in ARAMCO ile yaptığı tüm anlaşmalar bir anda ExxonMobil'in olacak.
Evercore Partners, ExxonMobil, Soros, Rockefeller- DuPont ailesinin buluşması, Avrupa ile Ortadoğu'da dengeleri tamamen değiştirir. Bunu bilmeyen yok. Rothschildler de biliyor! Bu olursa Yeni Dünya Düzeni için ilk taş yerine konmuş olur. Tabii burada plan şu anda başarılı şekilde ilerliyor.
Avrupa ve Rothschild ailesi bu planın karşısında yer alıyor.
ARAMCO'yu kaybetmemek için de siyasal krizler ve ekonomik krizler planlanıyor.
Tabii her planın işlemesi için dağıtılan rollerdeki kişilerin başarısı önemli. Siyasi liderlerin gücü bir anda sonlanabiliyor.
Prens Selman 1 Ekim'de dünyanın en güçlü liderleri arasında olacak gibiydi. Bugün birçok ülkeye giriş izni verilmiyor.
Telefonuna çıkan lider sayısı 3'ten fazla değil. Kendi ülkesinde bile eski gücü yok. Gücü elinde tutmak, güçlü olmaktan çok daha zor... Bu nedenle KAVGA sokaklara indi, daha da inecek...
Kavgayı herkes yakından görecek... Gerisi laf!
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