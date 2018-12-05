Büyük çöküş
DEĞİŞEN dünya dengelerinin etkisini daha çok göstereceği bir döneme girdik... Zaten kaç zamandır altını çizdiğim konu bu. Konu aslında TÜRKİYE'de hiç bilinmediği kadar karışık ve derin. Ben de DERİNLERE fazla girmiyorum.
Girmem de gerekmiyor. Çünkü ima ettiğim konu gerçekten hiçbir kitapta, derste, filmde gösterilmez. Bu nedenle kendi tonumuzu koruyup bu frekansta devam edelim... Ötesine geçmeye hiç mi hiç gerek yok...
Trump-Jim Mattis, Trump-Robert Mueller, Trump-Hillary Clinton, Trump-Kraliçe II. Elizabeth çatışması var mı? VAR!.. Trump her yerde! Peki bu kadar mı?
Elbette hayır! Pentagon-Rothschild, Pentagon-Fransa, Pentagon- Almanya, Pentagon-Türkiye, Pentagon-Rusya, Pentagon-Papa Francis çatışması var mı?.. VAR!
Genel tanım itibariyle PENTAGON- AİLE çatışması yani.
Aile pekçok yerde etkili çünkü!
PAPA ve Opus Dei'yi yan yana getirseniz karşınızda AİLEYİ görüsünüz. Filmleri vardır ama derinliğine anlatılmaz. Bu parantez hiç açılmaz. Belki de bilmiyorlardır. Bilemem...
Şimdi bu büyük çatışmaların merkezinde neden hep aynı kişiyi görüyoruz. Son günlerde bizimle de uğraşan ismi... Yani GEORGE SOROS'u... Neden George Soros hep olayların içinde...
Öncelikli olarak Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın faaliyetlerini anlamak için 1980 yılına kadar gitmek şart. Kuruluşu 1993 olarak gösterilse de Soros Yugoslavya'nın dağılmasından önce burada ilk çalışmalarına başladığını kabul eder. Soros, o dönem 146 milyon dolarla Yugoslavya'da ilk kıvılcımı atan kişi oldu. Yugoslavya'nın ardından Ukrayna ve Gürcistan'da da hükümetleri deviren ayaklanmalarını hep kartvizit olarak kullandı.
İşin garibi bunlar konuşuluyor ama açıkça yazılmıyordu. Hiç anlamadım.
Soros artık yaşlandı. Ancak Açık Toplum Vakfı yeni stratejilerle hala çok güçlü ve etkili.
Soros, sadece iktidarları deviren eylemler için gençleri kullanmıyor. Ekim ayının ilk günlerinde Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye atamak istediği Brett Kavanaugh için de binlerce kişiyi sokağa döktü. Trump o günlerde, "Senatörleri kötü göstermek için tutulmuş asansör eylemcileri paralı profesyonellerdir.
Tuzağa düşmeyin. Bütün giderleri karşılayan Soros'tu" gibi ifadeler kullandı. Soros geçmişte AİLE ile iç içeydi. Doğal olarak BAŞKAN TRUMP ile de dosttu.
Yakın ilişki kurdukları çok dönem vardı. Trump hatta ve hatta AÇIK TOPLUM VAKFI'na bağışta bile bulundu. Yakınlık bu kadardı yani. Ancak şimdi karşı karşıyalar ve birbirlerinden nefret ediyorlar. Çünkü Trmup, Pentagon'un adayı olarak Beyaz Saray'a gitti. Trump, farklı kişilikleri bir arada barındıran biri olarak bilinir. Şimdiki Trump, Pentagon'la değil kendi kararlarıyla yürümek istiyor. Ancak buna izin vermeyecekler. Bütün türbülansın nedeni de bu! Trump hem kendisinin hem Pentagon'un hem de AİLENİN kararlarını bir araya getirmek niyetinde.
ORTA YOL PEŞİNDE! İŞTE FIRTINA DA TAM BU NOKTADA KOPMAKTA...
Damadı Kushner AİLENİN en güvendiği isimlerden biridir. Çok akıllı, zeki ve ileriyi gören biridir.
O da ORTA YOLUN DÜNYA için daha sağlıklı olacağını düşünmekte.
Ama olmadı şimdiye kadar... Olmayacak gibi de...
Soros, 5 kıtada gösteriler organize ediyor. Zorlanmadan hem de... 2011'de George Soros 'Kahire merkezli Açık Toplum Adalet Girişimi ile ortaklaşa yürütülen Mısır Kişisel Haklar Girişimi'nde Mursi'nin seçilmemesi gerektiğini söyledi.
Seçilirse ülkede olayların çıkacağını anlattı.
Avustralya'da, ABD'de, Avrupa'da, Asya'da da hep Soros vardı. Mursi seçildikten birkaç ay sonra, 23 Kasım 2012'de, Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan Mursi karşıtı gösterilerin arkasında da Soros'un Açık Toplum Vakfı'na bağlı gençler vardı.
Gösteriler sonunda da kazanan Soros oldu.
Şimdi o Soros, yeni bir sistem için ayaklanmalar hazırladı.
İlk deneme de hep çok güçlü olduğu Paris'te gerçekleşti. Çok etkili başlayan gösteriler artarak devam edecek. Soros, Avrupa Ordusu'na karşı Açık Toplum Vakfı olarak üniversitelerde panel düzenliyor. Avrupa Ordusu'nun dünyayı silahlı yönetime iteceğini anlatıyor. Ancak NATO'nun güvenliği sağladığını iddia ediyor.
Çünkü Soros geçmişte P2 Mason Locası'nın önemli isimlerinden biriydi. NATO'dan önce hep onun gençleri ortaya çıkardı.
NATO, Soros'un daha doğrusu dünyadaki tüm Açık Toplum Vakıfları'nın güvenliğinden sorumlu.
NATO'nun işi mi kalmadı da Açık Toplum Vakfı'nın güvenlik şefi oldu. George Soros, "Ankara- Moskova-PESCO buluşmamalı" diyor. Neden? Çünkü bu büyük buluşma gerçekleşirse, Londra ve Pekin'de bu üçlüye katılacak.
Eğer Londra ile Ankara bir araya gelirse, Washington birkaç saat sonra Akdeniz'i terk etmek zorunda kalabilir. Çünkü İsrail'de Washington değil, daima Londra'nın dedikleri olur. Washington'da da geçmişte Londra üzerinden Tel Aviv'in dedikleri oluyordu.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, dolayısıyla Pentagon ve NATO'nun çöküşünü göreceğiz.
Bu ihtimal çok güçlü.
Aksi de tabii... Soros, Avrupa Birliği konusunda tam 9 kez fikir değiştirdi. Avrupa Birliği için bir dönem 'Dağılmalı' derken, sonra "Güçlü bir AB şart" dedi. PESCO'dan sonra ise artık Avrupa Birliği'ni istemediğini açıkladı. SOROS ABD'yi ayakta tutup diğerlerini yerle bir etmek için faaliyette. Başarabilir mi?
"İmkansız" diyemeyiz. Mümkün!
Başarısızlığı da tabii...
PESCO; açılmaması gereken bir kapıyı açtı. Bu kapıda savaş var, ekonomik kriz var, ölümler var, değişen haritalar var.
Katar'ın OPEC'ten çıkma kararı alması, değişen dünyadaki en önemli köşelerden biri oldu. Hala bu konu anlamlandırılamıyor.
Katar da çok önemli bir adım attı.
Bu tarihi adım yeni dengeyi hızlandıracak mı, yavaşlatacak mı? Açıkçası kimse bilmiyor, yorum dahi yapamıyor. Birçok ülkenin daha OPEC'ten ayrılması da ihtimal dahilinde.
İran ve Kuveyt de ayrılmak için bekliyor. OPEC'in bitişi anlamına gelen bu adım, Rusya ve Katar'ın öne çıkmasını sağlayacak.
Fransa'da yaşanan olaylar, Paris ile Tahran'ı yeni enerji anlaşmalarına itti. Aynı şekilde Londra da, Tahran'la yeni enerji anlaşmaları imzalamak için gün sayıyor. Çok zor dönem hızla yaklaşıyor. Artık dağılan sis daha net görmemizi sağlıyor.
UNUTMAYIN!
Gelmesi düşünülen yeni sistem yazıldığı kadar kolay gelmez, gelemez. Çok ama çok acı getirir.
Galiba gelen de bu... Daha fazla derine inmeyelim ama bu SÜRTÜŞME büyük buhran getirecek gibi... İzleyelim...
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