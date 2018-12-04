Sarı tehlike
George Soros için 'turuncu' ve 'sarı' çok önemlidir. Bu iki renk onların gençleri yönlendirmede kullandıkları en önemli detaydır. Son günlerde Fransa'da sokağa çıkan, ardından Belçika ve Hollanda'yı birbirine katan 'Sarı Yelekliler' de çok başarılı bir George Soros projesidir.
Dünyada özellikle üniversiteli gençleri eylem için sokağa çağırmasıyla bilinen Açık Toplum Vakfı, ilk kez karşı hamlelerle sarsılıyor.
Bundan önce 200'e yakın protesto eylemi gerçekleştiren Açık Toplum Vakfı da ilk kez endişeli. Açalım biraz...
Daha rahat anlaşılsın...
2016 Mart ayına gitmeliyiz öncelikle. Brezilya'nın 150 bölgesinde yaklaşık 3 milyon kişi sokaklara döküldü.
Bugünkü Sarı Yelekliler o günlerde 'Sarı Ördekler' olarak ülkeyi karıştırmaya kararlıydı.
Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in istifasını istiyorlardı.
Bu gösteriler ülkede büyük bir siyasi krize neden oldu.
Üniversitelerde de büyük kavgalar yaşandı.
Tarihinin en güçlü dönemini yaşayan üniversitelerde öğrenciler Dilma Rousseff'in istifasını istiyordu.
Ellerinde plastik Sarı Ördekler (Yellow Duck) taşıyan göstericiler, kıyafetlerinde de sarıyı tercih ediyordu. 1 Eylül 2016'da Dilma Rousseff görevden alındı.
Brezilya Cumhurbaşkanı eylemlerin başlattığı kaosla Meclis tarafından görevden alınıyordu.
Soros, Eylül ayının ilk haftasında New York'ta, hani o bomba düzeneği gönderilen malikanesinde parti verdi. Kutlamanın nedeni Dilma Rousseff'in görevden alınmasıydı.
Gösterilerde halkı sokağa çağıran Açık Toplum Vakfı yöneticileri de birer milyon dolarlık ödüllerini o gece aldılar. Tabi biz bunları hiç bilmiyorduk...
1 yıl sonra... Bu kez yer Rusya. 2017 Mart ayında Rusya'nın özellikle Moskova'nın belli bölgelerinde ortaya çıkan eylemciler ellerinde Sarı Ördek taşıyordu.
Talepleri Putin'in gitmesiydi.
Tabii Açık Toplum Vakfı, Rusya'da ağır darbe yemişti.
Putin Açık Toplum vakıflarının tüm ofislerini ülkeden göndermişti.
Sarı Ördekler operasyon yaparken, Sırbistan'da Dragan Stanojeviç adlı eski Soros eylemcisi ilginç itiraflarda bulundu.
Dragan Stanojeviç, "Sarı Ördekler, CIA tarafından da kullanılıyor. Ancak onları kuran, yöneten ve sahaya çıkartan George Soros ve John Rockefeller. Yani onların vakıfları Sarı Ördekler'in sahibi. Yönetimler bunlara karşı dikkatli olmazsa, ülkelerini kaybederler" dedi.
Dragan Stanojeviç ayrıca, "Her ülkede kendi fikirlerinde olan muhalif isimleri önce paraya boğarlar. Ardından süslü rüyalarla kandırırlar, onların da gençlerle birlikte sokağa çıkmalarını sağlarlar. Bu güç gerçekten hep etkili olmuştur.
Çok tehlikeliler.
Rockefeller hep arkada kalıyordu.
Ancak şimdi öne çıktı" ifadelerini kullandı.
Soros ve artık çok iyi yetişmiş oğlu Alexander Soros dünyada var olduğu sürece birçok ülke eylemlerle güne uyanabilir.
Gençleri sokağa çıkarmak için kimi zaman facebook, kimi zaman ise cep telefonlarındaki özel mesajlar kullanılır. Dünya artık yeniden şekillenmek zorunda. 100 yıldır Soros ve onun gibilerin hakim olduğu şekillendirme artık değişmek zorunda.
Bugün Soros, Katolikler'le ortaklık yaptı.
Buna mecburdu.
Çünkü kendisine ve ailesine başka türlü yaşam hakkı olmayacaktı.
Parası olan herkes korkaktır. Soros da korkak. O nedenle hep gençleri kullanır.
Açık Toplum Vakfı, bugün Katolikler'in kullandığı bir merkez oldu.
Yıllarca Yahudiler'in büyük güç devşirdiği bu vakıfların imkanlarını herkes biliyor.
Ancak artık bazı ülkeler bunlara karşı sessiz değil.
Başta Macaristan ve Türkiye.
Fitili Macaristan ateşledi.
Soros Macaristan'ı yönetmeye başlıyordu.
Ancak beklenmeyen seçim sonuçları, ülkenin gidişini değiştirdi, Victor Orban diye bir cesaretli adam, Soros'a ilk mağlubiyeti tattırdı.
Benzeri Türkiye'de yaşandı.
Erdoğan da 6 yıldır karşı karşıya geldiği Soros'u kısa bir süre önce ülkesinden göndermeyi başardı.
Soros, Türkiye'de eğitim kadrolarında hala çok güçlü.
270 profesör tamamen Soros'la hareket ediyor.
Birçoğu da Türkiye'deki devlet üniversitelerinde görevli. Victor Orban, öncelikli olarak üniversitelerdeki Soros profesörlerini temizledi.
Ondan sonra da gücü eline aldı. Türkiye de ise durum henüz istenilen gibi değil.
Sarı artık çok dikkat edilmesi gereken bir renk.
Durum bu...
Soros ve arkasındaki Rockefeller ile Pentagon hedef ülkeleri almak için o ülkenin gençlerini kullanıyor.
Onlar bunu yaparken sıkıntı yok. Ancak biz "Aman arkadaşlar olayların arka planında bunlar var" dediğimizde ambargo...
Onlar çıkarları için işini yapıyor.
Anlarım.
Ama biz de işimizi yapıyoruz. Sahnedeki oyunun YAZARLARINI gösteriyoruz ve ekliyoruz: Sokaklara inene değil indirene bakın...
Bunu TÜRKİYE'de dile getiren yok.
Biliyorum. Ama ben dünyada bunlarla mücadele edenlere bakıyorum.
Onlar da akıllı adamlar.
Kavganın özünü bilen isimler.
Ben de aktarıyorum...
Olay bu...
Paris'i gördünüz. Alev alev.
Dinmiyor bitmiyor.
Fransızlar'la Fransa'yı alacaklar neredeyse...
Olayın içindeki akla bakın.
Dikkatli olun...
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