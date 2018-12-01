Arıza!
Öncelikli olarak ilkini ele alalım...
19 Kasım tarihinde PARİS'te toplanan Rothschild ailesi, Pentagon ve CIA'ya karşı yeni bir strateji belirledi. Çünkü artık kaybedilecek dakikanın olmadığını bilen aile, hem savunma hem de karşı atak konusunda yenilik yapmak zorundaydı. Bu toplantı Pentagon'u da endişelendirdi.
Paris buluşmasına dolaylı olarak sokak eylemleriyle bir karşılık verildi. Ancak ailenin kalbi sayılabilecek bir bankaya da operasyon düzenlenmeliydi.
İşte burada hesaba Almanya katılıyordu...
Birkaç aydır Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ailenin finans merkezlerine saldırı gerçekleşiyordu. Pentagon, Rothschild ailesi için 5 önemli kent, yani LONDRA, PARİS FRANKFURT, VİYANA ve NAPOLİ'de de operasyon yapmalıydı. Çünkü bu 5 kent ailenin yapılanmasında kalp ve beyin görevini üstleniyordu.
Paris'ten sonra ya Londra ya da Frankfurt öne çıkıyordu.
İkisinden biri karışacaktı.
Almanya özgürlüğünü istiyorsa BND'yi CIA'nın elinden almalı.
Alamadığını önceki sabah gördük. BND ajanlarının hazırladığı belgelerle Frankfurt Başsavcılığı harekete geçti.
Almanya'nın her mahkemesinde karar hakkı BND'nindir. BND'nin istemediği hiçbir adım atılmaz. Yine böyle oldu. Dünyanın büyük bankalarından Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezine operasyon yapıldı. Kimilerine göre 150, kimilerine göre 230 milyar dolarlık kara para aklama gerçekleştiren Deutsche Bank'ın birçok 'server'ına el konuldu. Ajanlar, savcılar, polis ve müfettişlerden oluşan 170 kişilik ekip, Deutsche Bank'ı dünyanın gözü önünde suçladı.
Geçmişte hiç görmeye alışkın olmadığımız kadar açıklama yapmak zorunda kalan Rothschild ailesi, Deutsche Bank'a operasyon yapıldığını açıkladı.
NM Rothschild, Deutsche Bank'a baskının büyük bir planın küçük bir detayı olarak yorumladı.
Aile, 19 Kasım'daki Paris toplantısının yansıması olarak bunu bekliyordu. Şimdi ailenin ikinci beklentisinin sonuçları çok önemli. Alman hükümeti Deutsche Bank'ın mı yanında olacak, Frankfurt Başsavcılığı'nın mı?
Durum itibariyle Alman hükümetinin Frankfurt Başsavcılığı'na destek vermesi gerekiyor. Ancak sanki öyle olmayacak gibi.
Deutsche Bank, ABD'de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008 küresel krizine neden olduğu gerekçesiyle 400 davanın düşürülmesi karşılığında ABD'ye 7.2 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.
ABD tarihinin en büyük krizlerinden birinin merkezinde yer aldığını kabul eden Deutsche Bank, o tarihlerde Almanya Başbakanı Merkel'le görüşmüştü.
Merkel de bir basın toplantısında, "ABD'nin Deutsche Bank'a ceza kesmesini kabul etmiyoruz. Alman hükümeti, Deutsche Bank'ın yanında yer alacak" demişti. Bugün de Alman hükümetinin başka şansı yok.
Çünkü Almanya'nın 20 büyük şirketinin 17'si aileye ait.
O şirketler Alman ekonomisini 2008 Amerikan ekonomisine çevirir. İSTEDİKLERİ AN...
Rothschild ailesi, Pentagon'dan en büyük operasyonu Londra'da bekliyor.
NM Rothschild & Sons Limited, yaklaşık 2 yıl önce Kraliyet Ailesi ve Kraliçe II. Elizabeth'in şahsi servetini yönlendirme görevinde biraz sıkıntı yaşamaya başlamıştı.
Aslında Kraliçe, yönetimi NM Rothschild & Sons Limited'den almaya çalışmıştı. Bir bölümünü de almıştı. Ancak şimdi Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Kasım Paris toplantısına gönderdiği önemli bir isme, gayrimenkul yatırımlarının tekrar NM Rothschild & Sons Limited üzerinden yönetilmesini istediği konuşuluyor. Böyle olunca Kraliçe II. Elizabeth üzerinden Rothschild'e bir operasyon ihtimali zor görünüyor.
İngiliz İstihbarat Servisi MI6'de de Rothschild ailesinin ne kadar güçlü olduğu biliniyor.
Buradan da bir operasyon gelmesi kolay değil. Ama Buckingham ikili oynayıp vuracaksa o ayrı... Pentagon'a kapıyı açık bırakırsa o başka...
Ancak şunu unutmamak gerekir ki, Pentagon Londra'daki atağında çok ses getirecek bir plana sadık kalmak zorunda.
Aksi durumda Pentagon, Londra'da nefes alamayacak duruma gelebilir. Çünkü BREXIT ile birlikte Washington-Londra hattında bazı sıkıntılar öne çıktı. Bu sıkıntılar nasıl aşılacak elbette önemli ama Pentagon, Londra'da dünyanın kilitleneceği bir operasyon peşinde.
Napoli ve Viyana'yı da unutmamak gerekiyor.
Pentagon'un Beşgen binası, 5 kente odaklandı. Bu durum aslında birçok ülkeyi de ilgilendiriyor. Almanya'da yaşanan, Fransa'da korkutan olaylar Avrupa Birliği için de bir risk. Çünkü zarar gören Fransa ve Almanya, Avrupa Birliği'nin de yönetimsiz kalmasına neden olabilir. Ciddi boyutlarda bir panik de İspanya Kraliyet ailesinde hissediliyor.
Çünkü Avrupa Birliği zarar görürse ilk iflas eden ülke İspanya olur. O nedenle siyasi kriz yaşayan İspanya, Almanya ile Fransa'nın güçlü şekilde yönetimde olmasından yana.
Ancak buna saldıran bir PENTAGON var...
Bu kadar mı? Değil elbette... Belki 'tamamen tesadüf' diyerek geçersiniz bilemem... Ama yine çok garip bir şey oldu... Buradaki yani Arjantin'deki G-20 Zirvesi için yola çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Scholz'u taşıyan uçak Hollanda üzerinde arızalandı.
Rotasını değiştirip Köln'e acil iniş yapmak zorunda kaldı. Köln'de büyük güvenlik tedbirleri alınırken uçakta elektronik arızanın yaşandığı duyuruldu...
Yani Merkel ölümden döndü!
Kaza olabilir mi?
Mümkün.
Arıza olabilir mi? O da mümkün!
Ancak tüm bunların bir silsile içerisinde olması bana hiç normal gelmiyor.
Zaten Almanya'da bir şeyler olacağını önceden söylemişken...
Ne dersiniz? Arıza mı? Bence hiç değil...
UYARI...
Tüm gelişmeler sık sık altını çizdiğim gibi sürpriz olaylara gebe. Gidişat böyle...
Uyarıların ötesine, çok ötesine geçilecek...
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