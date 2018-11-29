Sosyal füze!
Daha doğrusu yazılanları buraya taşıyalım.
Çünkü burada bu işlerle ilgilenen çok kişi yok. Ancak GERÇEK de bu. Eğer bunları yakalamazsak inanın hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi anlayamayız...
Açalım...
Açalım ki ne olduğunu anlayalım...
Facebook, çok büyük bir oyunun en önemli parçası oldu... Açık Toplum Vakfı, dünyanın birçok ülkesinde hedef haline geldi.
Yani SOROS!
Ülkeler bu konuda haksız da değildi.
Özellikle üniversiteli gençleri örgütleyen ve onlara mükemmel bir gelecek vaat eden vakıflar, aslında birer darbe planlayıcısıydı.
Şimdi George SOROS ile Facebook büyük ve gizli bir anlaşmaya imza attı.
Çünkü yeni modele göre Soros, Facebook üzerinden AÇIK TOPLUM VAKFI'nın stratejisini sürdürecekti.
Bunun önünün kesilmesi için de önemli bir plan yapıldı.
Ocak ayındaki Davos zirvesinde Soros, Facebook'u eleştirdi.
Çok sert eleştiriler sonrasında Facebook da Soros'u hedef aldı.
Ardından da Facebook, Macar işadamı George Soros'un sivil toplum örgütlerini fonlama sistemini takip ettirmek için bir PR şirketiyle anlaştığını itiraf etti.
PLAN başarılı bir şekilde ilerliyordu.
SOROS ile FACEBOOK karşı karşıya gelmişti.
İstenen de buydu!
Ama görmüyor ve bilmiyorduk!
Facebook'un önemli isimlerinden Elliot Schrage, Soros'un Facebook hakkındaki iftiralarının ticari bir boyutu olup olmadığını anlamak için bir ekip tuttuklarını kabul etti.
Evet, dışardan dikkatlice incelendiğinde Soros ile Facebook karşı karşıyaydı, hatta savaştaydı.
Peki ya kimseye gösterilmeyen yani sadece iki tarafın bildiği sır neydi?
Macaristan ve TÜRKİYE, Soros'u gönderen iki ülke olarak dikkat çekiyor.
Macaristan bu konuda çok hırslı ve atak.
NET!
Soros, bugün Yahudi olmasına rağmen Yahudi finans gücüyle karşı karşıya geliyor.
ANLAŞILMASI GEREKEN DE BU!
O nedenle Macaristan ve TÜRKİYE, Facebook üzerinden örgütlenmenin merkezi olacak.
Bu işin başında da elbette yeni nesil Soros, yani oğul Alexander yer alacak.
Kafalarında bu var.
FACEBOOK'un işletme Müdürü Sheryl Sandberg, Soros'la yan yana. Farklı gerekçeler sunulsa da yan yana!
Birlikte, yani George Soros ve Alexander Soros ile Açık Toplum Facebook'unun gücünü konuşuyorlar.
1 milyar 500 milyon kişiye ulaşan Facebook, bugün büyük bir savunma ve saldırı silahı.
Tabii ki Soros da, NATO da, Pentagon da Facebook'a sahip olmak zorunda.
Facebook öyle filmlerde anlatıldığı gibi Mark Zuckerberg tarafından kurulmadı.
Tamamen David Rockefeller'ın denetimi altında kuruldu.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde her şirketin ve her patronun bir hikayesi olmak zorunda.
Çünkü bu şirketin etkisini de arttırıyor, filmlere konu oluyor ve umutların merkezinde güçleniyor.
SOROS gençlerin etkileşimlerini çok iyi biliyor. Kendinden iki kuşak sonrasının eğilimlerini, "tepki"leşimlerini bildiği için hep başarılı oluyor.
Fransa'da Soros'un izleri var?
Soros'un ayaklanmalarında mutlaka mağazalar yağmalanır.
Aynı ABD'deki Ferguson olaylarında, Ukrayna'daki devrimlerde olduğu gibi...
ATM'ler parçalanır, devlet dairelerine girme teşebbüslerinde bulunulur.
Fransa'da İçişleri Bakanlığı binasına bir saldırı oldu.
Yeni daha...
Başarılı sonuçlanmasa da SOROS eyleminin son imzasını da gördük.
Fransa'da Soros çok güçlüdür.
Belki de Avrupa'da en güçlü olduğu birkaç ülkenin başında Fransa gelir.
2005 yılından itibaren 15 kez Fransa'da sokakları savaş alanına çeviren hep Soros oldu.
Şimdi de bu güç gösterisini Paris'ten dünyaya ilan ediyor.
Facebook denemesi de Fransa'da başarılı oldu. SARI YELEKLİLER, Facebook üzerinden daha da güçlendi.
Facebook'tan paylaşım yapan, canlı yayında da Facebook'u kullanan Sarı Yelekliler Soros'u mutlu etti.
Macaristan'da da deneme çok yakında olacak.
Facebook'tan, özel etkileşimli bir program üzerinden gençlerin dinamik noktaları bulundu ve gizli mesajlarla sayfaları süsleniyor.
Zaten Macaristan'da MACAR DEVLETİNİN BİLMEDİĞİ ÇOK SAYIDA ABD'YE ÇALIŞAN İŞADAMI var!
Ben buradan görüyorum, onlar göremiyor.
Garip!
Soros ve elindeki gücün tesiriyle gençler çok iyi derecede bir eyleme hazırlanıyor.
Bu sisteme karşı durmak çok güç.
Çünkü sizin beyninizi programlayan bir sistem.
Fransa'da yapılan bir araştırmada, Sarı Yelekliler'den 103'üne "Neden sokağa çıktınız?" diye soruldu.
Cevabı çok ilginçti.
Sadece 27'si akaryakıt zammını söyledi.
Diğerleri "Çıkmak zorunda olduğumuz için, geleceğimiz için sokaklardayız" dedi.
Sarı Yelekliler 'siyasi olarak kimseye yakın değiliz" diyorlar.
Onlar aslında Facebook zombileri.
AMA BİLMİYORLAR...
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