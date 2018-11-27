Kara ve deniz
Çünkü 1945'ten beri sürekli pek çok ülkeyi TERÖRİZE EDEN NATO'dan kurtulmak gerekiyordu. Macron da Merkel de Putin de bunu biliyordu...
Savaş Avrupa-Rusya-Çin ekseniyle ABD arasında...
Ama günlük ya da haftalık üzerinde durduğumuz olaylara bakarak ilerleyelim. Ki, bugünü anlayalım. Hepsi büyük mücadelenin birer cephesi...
Eğer PARÇALARI bir araya getirmeyi başarırsak ne olduğunu da ne olacağını da anlarız...
Açalım biraz...
TürkAkım, son 50 yılın en önemli projelerinden biri. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Türkiye... Bu büyük anlaşma Avrupa'yı da bu iki ülke ile bağlıyor... Peki bu kimin için HUZURSUZLUK demektir?
Elbette ABD için... Bu, Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilemez bir durum.
ABD; önümüzdeki 5 yıllık planda Avrupa'nın gaz ihtiyacını Ukrayna ile karşılamayı planlıyordu. Ancak bir sorun vardı. Ve ABD bu sorundan kurtulmalıydı.
Ama nasıl?
Düğmeye basıldı. Rus yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in hemen devrilmesi için adımlar atıldı. Düğmeye basan el TÜRKİYE'yi de unutmuyordu! Ukrayna için hazırlanan EYLEM PLANINA TÜRKİYE'yi de katıyorlardı...
Ne zaman oluyordu bunlar?
EVET 2013'te!
Aralık 2013'te başlayan gösteriler, ABD tarafından organize edildi. UKRAYNA Aralık'ta karışırken biz de 17- 25 ARALIK operasyonlarını yaşıyorduk... Ülke gidip gidip geliyordu... NATO işin içindeydi. Kesin ve net olarak hem de. Tansiyon arttı. Ukrayna kontrolden çıktı. BATI'ya karşı pozisyon alan ve bunu koruyacağını sanan DEVLET BAŞKANI Yanukoviç Rusya'ya gitmek zorunda kaldı.
Tarih 22 ŞUBAT 2014...
Kiev'i iyi takip ettiğimiz için biliyordum arka planda ne olup bittiğini. Çok yayın da yaptık. Hatırlayın... Gösteriler sözde "Yanukoviç'in ABD ile anlaşmaması" için düzenleniyordu!
Asla ve kat'a böyle bir şey yoktu ama ALGI her şeydi...
Gerçek ise bambaşkaydı.
Rusya lideri Putin, büyük bir doğalgaz hattı için Türkiye ile anlaşmak istiyordu. 2013 yılının başından itibaren bu çalışma yapılıyordu. CIA bunu hemen öğreniyordu.
Zor olmuyordu yani...
ABD de bunu engellemek için Ukrayna kartını öne çıkardı ve Rus Yanlısı Yanukoviç'in sonu ile biten operasyonu başlattı.
ABD ilk raundu aldı.
Yanukoviç'in Rusya'ya kaçmasından 2 gün sonra Kremlin, Kırım'ın ilhak edilmesini istedi. Ardından da Kırım ilhak edildi. KIRIM hassas bir konuydu! TÜRKİYE için olmazsa olmazlardandı! Bir anda Türkiye-Rusya arasında soğukluk oldu. Zaten istenen de buydu...
Aynı yılın son ayında Putin, Ankara'da Erdoğan'la bir araya geldi. Putin ANKARA'da 'TürkAkım' projesini ilk kez söyledi. Türkiye de kabul etti.
O tarihten itibaren Türkiye ile ABD arasında büyük sorunlar başladı. Türkiye birçok terör saldırısının merkezi oldu.
Türkiye'ye operasyonlar peş peşe geldi.
Çünkü TürkAkım çok önemliydi ve engellenmeliydi.
Türkiye ile Rusya arasındaki krizlerin de kaynağı aynı noktaydı.
TÜRKAKIM...
TürkAkım'ın engellenmesi için her türlü adım atılmalıydı.
Gerekirse Karadeniz'de bir savaş dahi çıkartılmalıydı.
NATO, 2017 planlarına Karadeniz savaşını ekledi, gerçekleşmedi. 2018 planına da Karadeniz'de savaş gerçeğini ekledi, hala gerçekleşmedi.
2019'da bu savaş gerçekleşmek zorunda.
NATO'daki GİZLİ TOPLANTILARDA BU KONU çok hassas görüşülmekte. ABD'nin NATO İÇİNDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİĞİ DE BUNUN KANITI. İyi bakmak şart! Adamlar SAVAŞLA KARADENİZ'i kullanım dışı bırakmak istemekte...
Karadeniz'de başlayacak bir savaş, Türk Akımı projesinin iptali anlamına geliyor.
ABD, TürkAkım projesi ile Avrupa'yı kaybedeceğine inanıyor. Pentagon'la hep yakın ilişkiler içinde olan Ukrayna Gaz Endüstrisi ve Doğalgaz Pazarı Konseyi Başkanı Leonid Unigovskiy, TürkAkım projesinin mutlaka engellenmesi gerektiğini söyledi.
TürkAkım'ın tamamlanmasından sonra Ukrayna üzerinden yapılacak doğalgaz sevkiyatının yılda 12- 13 milyar metreküp azalacağını, bunun da kendi ülkeleri için bir kriz anlamına geldiğini anlattı.
Pentagon'dan defalarca yardım istedi. Elbette Pentagon da bu yardımda bulunacak, bulunmak zorunda.
Yanukoviç'ten sonra Oleksandr Turçinov, ardından da Petro Poroşenko Cumhurbaşkanı oldu.
Pentagon'un Turçinov'a ve Poroşenko'ya bir mesaj vermesi gerekiyordu.
Pentagon, "Eğer Rusya'ya yakınlaşırsanız, ülkeden kaçarak kurtulmanız yetmez" diyordu. Ne mi oldu?
Nasıl mı mesaj verildi?
Bakalım...
Yanukoviç'in oğlu Viktor Yanukoviç, 24 Mart 2015'te Baykal Gölü'nde kırılan buzun içine düşerek öldü.
Açıklama böyleydi. Ancak Pentagon'un özel birimi, KÜÇÜK LAKAPLI Viktor Yanukoviç'i öldürüp, Baykal Gölü'ne bırakmıştı. Bu olay çok konuşulmadı.
Pentagon'un ciddi mesajı alınmıştı. "Rusya'ya da kaçsanız ne sizin ne de ailenizin hayatı güvende değildir" deniliyordu...
BÖYLESİNE KİRLİ BİR SAVAŞ VARDI. ÇOK KİŞİ GÖRMÜYORDU...
Çıkar için her şeyin yapılacağı bir iklimdeydik.
Büyük oyunda isimlerin hiç önemi yoktu. Olmayacaktı da...
TÜRKAKIM, ABD'nin planlarını çöpe atan çok iyi düşünülmüş, çok tutarlı, çok cesur bir girişim...
ABD bunun olmaması için bütün gücüyle KARADENİZ'de olacaktır, olmayı deneyecektir.
Ellerinden geleni yapmak için hiç düşünmeyeceklerdir...
AVRUPA GAZLA BULUŞACAKTI. BU NET.
Aksi mümkün değil. AMA HANGİ GAZLA?
ABD'ye göre Ukrayna ve Akdeniz, AVRUPA gazı için doğru tercih!
Bu nedenle hem AKDENİZ hem KARADENİZ karışacak...
ABD, imparatorluğunun sallandığını görüyor.
Hamle yapacaklardır.
Saldıracaklardır.
Herkes onlardan bıktı ama onlar saldırmaktan bıkmaz...
İZLEYİN...
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