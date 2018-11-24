Şövalye
Kapışmayı detaylarıyla anlattık. Bu büyük kavganın iki temel aktörü birbirlerini köşeye sıkıştırmak için adımlar atarlardı. Şimdi bu adımlar büyük büyük atılmaya başlandı...
Katolik-Yahudi savaşında VATİKAN BANKASI çok önemlidir. DİN-PAPABANKA...
Garip değil mi! Biz de bunun değişik örneklerini gördük... İslam'ı banka ve faizle yan yana getirdiler... Müslümanlar'ı KAPİTALİZM ile uyumlu hale getirmek için yürüdüler.
Çoğu bunu göremedi, öğrenemedi. Neyse...
Uzun konu...
Vatikan Bankası (IOR) hep değerliydi. Rothschild ailesi de Vatikan Bankası'nı yönetmek için 50 yıl boyunca yüzlerce atak yaptı.
Sonunda 2009'da amacına ulaştı. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, aile için hep özel bir isimdi. Ailenin kararları onun kararlarıydı. Vatikan, Berlusconi'den kurtulmak için suikast bile planlıyordu.
Bilmesek de aradaki gerginlik tavan yapmıştı...
Berlusconi, İtalya tarihinin en akıllı siyasetçisiydi.
Vatikan'ın bu hamlesini bildiği için 2009 yılında İtalya Mali İstihbarat Birimi'ni Vatikan Bankası konusunda görevlendirdi.
Operasyon mutlaka sonuç verecekti, verdi de...
Berlusconi'nin hamlesiyle Avrupa Birliği kara parayla mücadele kurumu olan MONEYVAL, Vatikan Bankası'nın üzerine gitti.
Bu tesadüf değildi!
MONEYVAL da ROTHSCHILD ailesinin kontrolündeydi ve 3 yıl içinde operasyon tamamlandı.
Vatikan'ın bankası 2011'den itibaren AİLENİN kontrolüne geçti...
Günümüzün en büyük savaşı olan Pentagon- Rothschild, Vatikan'da da karşı karşıya geldi.
Vatikan'ın doğal olarak Pentagon tarafında yer alması şaşılacak bir durum değildi. Ancak Papa Francis, Vatikan Bankası ve off-shore hesaplarının yönetimini eskiden olduğu gibi kendi makamının yönetmesini istiyordu. Çünkü aksi durumda Vatikan güçsüz kalacaktı. Pentagon bunu kabul etmedi. Belki 40'a yakın görüşme oldu.
Çözüm çıkmadı.
ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı William Lynn, yabancı bir devletçe düzenlendiğini düşündükleri saldırıda 24.000 dosyanın çalındığını söyledi. O DEVLET VATİKAN'dı!
Çünkü Pentagon'da Katolik dünyasını temsil eden güçlerden biri Opus Dei üyesi generallerdi.
2011 yılında Georgetown Üniversitesi'nde bir konferans veren Amerikalı gazeteci Seymour Hersh, "Pentagon'u yöneten önemli isimler Malta Şövalyeleri ve Opus Dei üyesi. Çok güçlüler ve aldıkları kararlarla Beyaz Saray'ı etkiliyorlar. Birçok ülkenin ordusunda da bu bağ gizemli bir şekilde birbirleriyle ilişkili" dedi.
Aslında bugün de farklılaşan bir durum yok.
Pentagon mu Vatikan'ı yönetiyor, Vatikan mı Pentagon'u?
ORTADA!
Ama şimdi dengeler değişmekte! Silah şirketleri, Vatikan'ın yönetimini istemiyor. Çünkü onların Rothschild ailesine karşı güçsüz olduğu ve kararlarının arkasında hep Amerikan çıkarlarının aleyhine adımlar bulunduğu görüşünde.
ÇÜNKÜ OPUS DEİ, ROTHSCHILD KONTROLÜNDE OLAN BİR KOL'DU!
Bir çeşit cemaat yani! O nedenle paranın tamamını kontrol etmek isteyen Pentagon, Malta Şövalyeleri ve Opus Dei üyesi generalleri de oyun dışında tutmak istiyor.
TASFİYELER DE YAŞANMIYOR DEĞİL!
Çünkü parayı yönetmek zor.
Vatikan bunu başaramadı.
Rothschild ile karşı karşıya gelen Pentagon, parayı yönetemediği takdirde amacına ulaşamayacağının da farkında.
Önümüzdeki günlerde Papa Francis ile Jacob Rothschild'in bir görüşmesi olacak. Ya da GÖRÜŞME yapıldı. Kimseler bilmiyor!
Mümkün! Birbirlerine devamlı güvenilir isimleri ELÇİ olarak yolladılar...
YÜZ YÜZE görüşme çok kolay değil ama ihtimal dahilinde... Ancak ELÇİLER görüşüyor ve yol alıyor...
Kardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, Kardinal Angelo De Donatis, Kardinal Giovanni Angelo Becciu, Rothschild ailesiyle yan yana gelmelerinin mümkün olmadığı düşüncesinde.
O nedenle bir ortaklık olacaksa Pentagon'la olmalı fikrini savunuyorlar.
Bu isimler Vatikan'da hep etkilidir. Ancak Papa Francis'in Pentagon'la birlikte karar alma ihtimali az. Bu değişebilir ama şimdilik az...
Pentagon da parayı yönetemediğine inandığı Vatikan'ın artık yeni rolünü kabullenmesi gerektiğinde çok ısrarlı. Rothschild ise Vatikan'ın güçlendiği yani Mussolini'nin parasını kullanarak imparatorluğu kurduğunu söylüyor.
Mussolini'nin o parayı Rothschild ailesinden gasp ettiği ve bu nedenle Londra'nın Vatikan'ın tüm parasını kendilerinin olarak gördüğü de biliniyor.
Para büyük bir güç.
O güce ulaşmak için hedefi olan herkes her ülke adım atıyor, risk alıyor.
Ancak bu geçmişlerdeki risklere benzemiyor.
Çünkü kimsenin tarafsız kalamayacağı bir döneme girdik. İttifakların her yerde olduğunu göreceğiz.
Dev şirketlerin tekrar evliliklerini izleyeceğiz.
Vatikan da, Rothschild de, Pentagon da, Avrupa ülkeleri de, hatta BM üyesi tüm ülkeler de ittifak yapmak zorunda. HERKES kendine uygun bir KAMP bulacak.
TÜRKİYE ise farklı. En son karar veren ülkelerden olacak. Seçtiği taraf maçı kazanacak. Böyle ikinci bir ülke yok...
Pentagon da VATİKAN da AİLE de TÜRKİYE'siz adım atamaz... Bizim içimizden çıkan FETÖ gibi yapıların VATİKAN'la neden diyalog kurduğunu iyi düşünün. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Hepsi bir plan dahilindedir...
Tutarsa kazanırsın, tutmazsa tasfiye olursun...
Türkiye bu badireleri atlattı, yoluna hızla devam ediyor.
TÜRKİYE'nin olduğu taraf kazanacak. NET!
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