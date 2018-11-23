Hep mena!
Sonuçları itibariyle değerlendirme yapıldığı zaman KAYBOLMA hadisesinin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Kimine göre PRENS SELMAN gitti.
Kimine göre ise içeride daha büyük çatışmalar yaşanacak.
Bunlar SUUDLAR'ın iç işi...
Karışıklığın durmayacağı kesin.
Selman'ın işinin ise hiç kolay olmadığını anlamak için gazeteci olmaya gerek yok...
Konuyu biraz ele alınmayan yönlerinden tutalım...
Ki en başta yazdıklarımın besleyici unsuru olsun...
İlerleyelim...
Öncelikle dünyanın en etkin gazetesi The Washington Post, 2 Ekim'den itibaren daha da etkin oldu. Sanırım bunda herkes hemfikir! Bu Pentagon'un planı mıydı? Elbette bu ihtimal de güçlü.
Bunu baştan beri yazan çizen biriyim zaten...
Tam da bu noktada biraz geriye gidelim... Yaklaşık 5 yıl önceye...
Jeff Bezos, Pentagon tarafından seçildi.
Ardından dünyanın en güçlü gazetesi 250 milyon dolar karşılığında Bezos'a satıldı. 80 yılı aşkın süredir, 4 nesildir Graham ailesine ait olan bu özel yayının 250 milyon dolara satılması elbette komikti.
Dünyada birçok sıradan yayın, sıradan ülkelerde milyar dolara satılırken Washington Post ve 7 yayının 250 milyon dolara Bezos'a satılması yeni bir başlangıçtı. Çok üzerinde duran olmadı ama...
Pentagon, Washington Post'u Bezos'a hediye etti. Nedeni de MENA'yı (Middle East and North Africa) Amazon'la işgal etmekti. Şimdi bu bölgede en çok atak yiyen kim? BEIN GRUBU, yani KATARlılar!
Bunca yatırımlara rağmen!
Hedefe rağmen!
Devam...
Mart 2018'de ABD'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı ağırlayan Bezos, MENA için milyar dolarlık anlaşmalar yaptı. 2025 yılında MENA'nın tamamında AMAZON drone'ları uçacaktı.
Peki Kaşıkçı olayının bu büyük planla nasıl bir ilgisi olabilir? Soru bu! Hemen bir bilgi paylaşalım.
Kaşıkçı, Haziran 2017'de ABD Savunma Bakanı Mattis'in güvencesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde oturum izni aldı.
Kaşıkçı, İngiltere'ye yakındı ama artık tarafını Washington olarak seçmişti.
Böyle olduğunu söylüyordu!
Washinton'da Bezos'un evlerinden birine yerleşti.
Eylül 2017'de de Washington Post'ta yazar oldu. Dünyanın en güçlü gazetesinde yazar olmak öyle kolay değildi. AMA OLUVERİYORDU!
Ancak Pentagon, Kaşıkçı'ya bu büyük gücü verdi. 2 Ekim'de onu ölüme (!) götüren sürecin temelinde sadece Prens Selman'a muhalif olması yatmıyordu. İngiltere ile bağlarını koparmamıştı. Hatta "iki tarafa da çalışıyor" algısı Pentagon'da bir hayli ciddi şekilde dillendiriliyordu. Pentagon bu nedenle Kaşıkçı'nın ölüme giden yolda onun uçak biletlerini aldı mı bilinmez ama sonuçta bugün Kaşıkçı artık yok.
Dünya Kaşıkçı üzerinden yeni bir illüzyonun içinde yer aldı.
Kaşıkçı dünyanın en önemli gazetecisi, yazarı, hatta en etkili insanı oldu. KAYBOLMASI ile gerçekleşen sonuçlardan bazıları bunlardı!
Pentagon ve Jeff Bezos'un dışında herkes Kaşıkçı'nın ölümüne sert tepki verdi.
Bezos, kiracısının ölümüne, gazetesinin yazarının katledilmesine neden sessiz kalıyordu? Çünkü MENA, Pentagon için vazgeçilmezdi ve Kaşıkçı üzerinden MENA, Pentagon'a bağlanacaktı.
Middle East and North Africa yani Kuzey Afrika, Akdeniz'in kıyısı da artık Pentagon'un kontrolünde olacaktı.Bu plandan vazgeçilmediği ortada.
Birçok Amerikan şirketi, Arabistan'la ilişkilerini keserken Bezos daha da arttırdı.
AMAZON konusunda yeni anlaşmalar bile imzalandı.
Kaşıkçı'nın infaz emrini verdiği CIA tarafından söylenen Prens Selman, AMAZON'un yani Washington Post'un sahibinin ortağı olmayı sürdürüyordu.
Kaşıkçı'nın infazı, Selman'ın Bezos'a daha çok taviz vermesini sağladı.
Bugün Bezos, Veliaht Prensliği de istemesi halinde, Selman'dan 'Olur' cevabını alır.
DURUM BU ASLINDA!
Washington Post'un Bezos tarafından satın alındığı gün, Kaşıkçı veya ona benzer birinin Washington Post'a geleceği, ardından da infaz edileceği kimi kaynaklara göre planlanmıştı.
Pentagon büyük güçtür ve o büyüklükte planlar yapar.
11 Eylül saldırısının 1990 yılında planlandığını bilmeyen kalmadı.
Önümüzdeki günlerde veya aylarda yaşanacak birçok 'inanılmaz' olayın da planının 2000'li yıllarda yapıldığını bilin!
Teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi de planların daha başarılı olmasının bir nedeni.
Bezos çok özel seçilmiş biridir.
Daha da büyüyecek ve belki de ABD'nin yeni başkanı olacak.
Hiçbir şey kendiliğinden olmaz çünkü...
PLANLAR ve bunların arkasında duranlar vardır... Ailesi dışında kimsenin adını bilmediği bir YAZAR'dan büyük skandal meydana getirildi. ARAMCO'yu dışarıda tutarak sadece MENA'ya baksak bile büyük operasyon.
Dünyanın en DEĞERLİ ÖLÜSÜ üzerinden büyük operasyon yapıldı! SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ...
BAKALIM NELER OLACAK... Ancak oyunu kuranlar TÜRKİYE'yi işi içine çekemediler... Başaramadıkları nokta burası oldu!
Kaşıkçı olayına böyle bakan çok kişi var!
Nerede?
ABD'de... İletişimin bu kadar yaygın hale gelmesine rağmen acaba GERÇEKLE buluşmak giderek zorlaşıyor mu?
KAŞIKÇI olayı bana düşündürdü... GERÇEKLERİ ÖRTMEK için KİRLİLİK Mİ kullanılıyor...
Mümkün!
Böyleyse DOĞRULARLA buluşmak çok pahalı bir şey olmaya devam edecektir...
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