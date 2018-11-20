Buyrun bakalım
Türkiye oyun kuruyor.
Dengeleri sarsan ülke oluyor. Yeni DENGENİN kurulamadığını gördüğü için de hamle üzerine hamle yapıyor...
Masada çok daha güçlü olsun diye...
Açalım...
Pentagon için çok özel iki üs vardır. Bu iki üs elbette NATO için de vazgeçilmezdir. İlki İtalya Livorna'daki Camp Darby Amerikan üssü... Avrupa Birliği ülkelerinin ordusunda bulunan tüm cephaneliklerden daha fazla mühimmata sahiptir.
İkincisi de İncirlik'teki Amerikan üssü... Pentagon var olduğu sürece olmazsa olmaz noktalardan biridir. İncirlik'e böyle bakarlar!
Şimdi son günlerin ve önümüzdeki günlerin GÜNDEMİ olan AVRUPA ORDUSU FİKRİ var. Yani PESCO! Avrupa Ordusu da bu iki üsse talip! Hem Camp Darby'ye hem de İncirlik'e...
Avrupa'nın planlarına göre 2019 yılında Camp Darby, Avrupa Ordusu'nun cephanelik merkezi olacak. Şu an Camp Darby'de 150 sığınak bulunuyor. Yaklaşık 2 milyon top mermisi ve nükleer silahlar burada bekletiliyor.
Ağır bombardıman uçaklarının füzelerinin dışında son teknoloji 4 bin 700 tank da Camp Darby'de bulunuyor.
Akla gelen ilk soru şu?
Bu kadar cephane ne için, kim için? Bu kadar mühimmatın gerekçesi ne?
Bunu artık İtalya başta olmak üzere tüm AB ülkeleri Pentagon'a sordu. Cevap yok. Ancak bunun cevabına da aslında gerek yok. Çünkü Pentagon, III. Dünya Savaşı için hazırlık yapıyor. 4 bin 700 son teknolojik tankın Livorna'da ne işi olabilir? Camp Darby'yi tamamlaması için İncirlik çok önemli. Çünkü İncirlik'te de çok önemli bir cephanelik var. O cephanelikte nükleer silahlar da var. PENTAGON'un planlarına göre biri olmadan diğerinin olamayacağı bir kurgu bu!
Uzmanlar "BÜYÜK SAVAŞ çıkarsa PENTAGON nükleer silahı kullanır mı?" sorusuna genellikle "EVET" diye cevap veriyor...
Japonya'ya nükleer silah atması için organize edilen Pearl Harbor olayı hala gizemini koruyor. Filmleri çekilse de Japonya, Pearl Harbor olayında senaryodaki gibi adımlar atmamıştı. O nedenle İncirlik'teki askeri mühimmat da çok ama çok önemli.
Eğer Türkiye Doha'da üs kurmasaydı Camp Darby ve İncirlik gibi mühimmat Amerika'nın Doha'daki üssüne transfer edilecekti. Şimdi bu durum askıya alındı.
Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olarak gördüğü İncirlik'i ABD'den her an alabilir. Kimse de karşı koyamaz...
En azından Pentagon'a rapor veren Avrupa'da yaşayan eski Türk generalleri, bu fikirde ısrarlı.
Ancak Pentagon, Türkiye ile İncirlik konusunda anlaşmanın devam edeceğini düşünüyor.
Türk Ordusu, 15 Temmuz sonrası bazı adımlar attı.
Artık İncirlik'te pasif pozisyonda kalmayan bir Türk anlayışı var!
Türk ordusu mensupları İNCİRLİK'teki ABD askerlerinin aldığı her kararı istedikleri an bozma yetkisine sahip. Bu durum bile başlı başına Pentagon ve NATO'yu büyük sıkıntıya itiyor. Ancak geçici dönem nedeniyle Pentagon, İncirlik konusunda Türkiye ile karşı karşıya gelmemekte kararlı.
Zaman içinde YUMUŞAMA olacağını düşünerek gidiyorlar!
Pentagon, Türkiye ile geniş kapsamlı bir anlaşma yapmak istiyor.
NET olarak söylemeseler de istiyorlar.
AMA ARADAKİ GÜVEN KAYBI ÇOK BÜYÜK!
Pentagon, Türkiye ile sadece Suriye ve Akdeniz anlaşması istemiyor. Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesi, Arabistan ve diğer Körfez ülkelerindeki değişimde Türkiye ile ortak hareket etmek istiyor.
İran, Rusya ve Çin üçgeninde de Türkiye ile ABD'nin aynı rotada olması isteniyor. Ancak ABD ile yaşanan restleşmede Türkiye'nin Rusya ve Avrupa ile yakınlaşması, bu yeni rotayı belirlemesinde biraz aksaklığa yol açıyor. TÜRKİYE herkese gidiyor, herkesi de itiyor!
DENGEYİ bulmaya, alması gerekeni almaya çalışıyor!
Bu nedenle askeri kaynaklar PENTAGON'un yakında TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK TEKLİFLERLE geleceğini ileri sürüyor...
Türkiye o tavizlerin dışında da Akdeniz'de güç olmak istiyor.
TEK BAŞINA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK KONUMDA OLMAK İSTİYOR!
Uzak denizlerde uçak gemisi olan bir ülke konumuna geçmek isteyen Türkiye, yeni dönemde ABD ile ortaklık yapabilir. 3 yıl içinde Türkiye'nin nükleer uçak gemisinin denizlerde olacağı Pentagon raporlarında da bulunuyor. Bu plana uzun süredir karşı ama sessiz ataklar yapan Pentagon, şimdi operasyonları durdurma kararı aldı. Türkiye'nin uçak gemisine destek de verebileceklerini üst düzeyde paylaştılar.
Uçak gemisi olan ve denizlerde yüzdürmeyi başaran ülkelerin etkin olduğu yeni bir dünya görüyoruz. Uçak gemisi olan bir ülkenin Avrupa Ordusu'nda da yeri başkadır.
Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin Avrupa Ordusu'nda mutlak olmasından yana.
Hatta önümüzdeki günlerde Türkiye'ye karşı çok önemli tavizler verecek bir Avrupa Birliği de var karşımızda. Yıllarca AB'ye alınmayan TÜRKİYE şimdi her tarafta ELMAS değerinde!
Kimse sırtını dönemiyor, kimse "aman" diyemiyor. Herkes maçı kazanmak için kapımıza gelmek zorunda ve geliyorlar da...
Türkiye bu dengeyi kuruncaya kadar RİSK aldı mı? Evet aldı!
Ama şimdi çok büyük oynama ve kazanma şansı var...
BÜYÜK KAVGAYI YAPAN GÜÇLER bize muhtaç!
ABD, AVRUPA, RUSYA ve ÇİN...
Bizsiz olmaz.
Olmayacağını biliyorlardı.
Şimdi söylüyorlar...
Türkiye tarafını seçtikten sonra ortalık da karışır...
Bu da net!
YENİ DÜNYA DÜZENİ BU TÜRBÜLANSTAN SONRA KURULUR!
Dönelim başa!
TÜRKAKIM'ı ANKARA'nın tavrının AVRUPA-RUSYA ittifakından yana olduğunun işaretidir...
ABD'nin hayal kurduğu AKDENİZ'in tasfiye edilmesi hamlesidir!
ABD o güçleri TÜRKİYE'nin yanından atmak için hamle yapacaktır.
Bakalım ne yapacaklar!
İzleyelim...
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