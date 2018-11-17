Uzay savaşı
Ulaştırılan haberlerin, yazıların, fotoğrafların GERÇEKTE OLUP BİTENLE ilgisi yok duygusu bende var.
Uzun zamandır hem de... Bunu da tek başınıza yıkma şansınız hiç yok...
Birkaç gündür ROCKEFELLER ile ROTHSCHILD ailesi arasındaki savaşı anlatmaya çalışıyorum. Yani ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nı. Pekçok isim, banka, ordu, devlet, ülke kullanılmakta, işin içine çekilmekte. Sıradan insanların bunları görmesi, bilmesi mümkün değil. Ama durum çok ciddi bir formata doğru gidiyor...
Açalım biraz. Anlamak için...
Pentagon ile Rothschild ailesi arasındaki savaşın önemli cepheleri AKDENİZ, ORTADOĞU, AFRİKA, AVRUPA, ASYA ve WASHINGTON... Ancak asıl savaşın kazanılacağı yer olan UZAY konuşulmuyor.
Buralarda hiç! MUOS (Mobil Kullanıcı Amaçlı Sistem)... Yani Pentagon'un dünyanın her metrekaresine saldırı düzenleyebilecek sistemine karşı Rothschild ailesinin siber sistemleri harekete geçti. İtalya Niscemi'deki MUOS'un Avrupa merkezi etkisiz hale getirildi. Bizim gözden kaçırdığımız şu: MUOS savunma ve saldırı tarihinin kuşkusuz en büyük teknolojisi.
Peki böylesine önemli bir yatırımı kim yapar, kim para harcar? Cevap basit...
ROCKEFELLER AİLESİ... Parayı veren Rockefeller, işi yapan ise LOCKHEED MARTIN! İşi geliştiren Lockheed Martin.
Bu sistemin dünyada 4 ana temel direği var! Havai, Virginia, Kojarena (Avustralya) ve Niscemi'de (İtalya) olmak üzere dört kara istasyonuyla bağlantılı. Pentagon'dan yönetiliyor. Bu sistem, Avrupa Ordusu yani PESCO'nun gücünü tamamen yok edeceği için aile tarafından operasyonun öncelikli hedefi oldu.
İtalya Savunma Bakanlığı yapan Roberta Pinotti, Rothschild ailesinin üyesidir. 2016 yılında ailenin Roma'da verdiği özel bir davette İtalya siyasetine yön veren isimler Maria Elena Boschi, Mara Carfagna, Maurizio Gasparri gibi 20 isimle birlikte katılan Roberta Pinotti, organizasyonun en önemli ismiydi. O geceden sonra İtalya Savunma Bakanı olacağı da kesinleşen kadın şimdi bile Pentagon için büyük risk. Çünkü MUOS'un İtalya Niscemi'deki üssünün etkisiz hale getirilmesi Roberta Pinotti tarafından gerçekleştirildi.
Göreve geliş nedeni de buydu aslında.
Roberta Pinotti, bakanlıktan indikten sonra Rothschild ailesiyle yaptığı son görüşmede, Avrupa Ordusu'nun kurulmaması halinde NATO'nun dünyayı tek ordu gibi yöneteceğini söyledi... Hatta Avrupa Ordusu'nun kurulmasıyla da sorunların çözülmeyeceğini, ne olursa olsun MUOS'un engellenmesi gerektiğini aktardı! AİLE akıllı adamlarıyla bu planlarını yapıp adımların atarken PENTAGON da boş durmuyordu!
Pentagon, dört kara istasyonunun alternatiflerini de hazırlamıştı. İtalya Niscemi'deki üssün alternatiflerini Yunanistan Pyrgos veya İzmir olarak belirledi. Şimdi Pentagon bu iki ülkeden birini seçmek zorunda. Yunanistan'ın Pyrgos adasının belki de tamamı Rothschild ailesinin olduğunu düşünürsek, tek alternatif İzmir. Bunu, bu işleri bilen herkes görüyor!
İzmir'e gelelim...
İzmir, NATO üsleri nedeniyle Pentagon için de çok önemli bir kent. MUOS için de bugün vazgeçilmez bir nokta. Türkiye, Pastör Brunson'la ilgili örgüt bağlantılarıyla 2 yıl zaman geçirdi. Aslında Brunson'ın öncelikli görevlerinden biri, İzmir'deki NATO üssünü MUOS üssü haline getirebilecek alt yapıyı sağlamaktı, ki bunu da büyük ölçüde sağladı.
Brunson çok özel yetiştirilmiş biriydi. ABD'nin onu ne kadar özel kullandığı da "İade edin talebiyle" ortaya çıktı. Israrlarının nedeni PASTÖR oluşu falan değildi! Anlamadık sanki! Ama koz hala TÜRKİYE'nin elinde!
Unutmamak gerekir ki, İzmir bugün Pentagon için dünyadaki 4 özel noktadan biri. Bu nedenle ABD-TÜRKİYE yakınlaşması çok hızlı olacak gibi. Ya da çatışması! Arası yok! Mümkün de değil! Çünkü MUOS, Yeni Dünya Düzeni'ni tamamen Pentagon'a bağlayacak sistem. Bu açıdan bakıldığında MERKEZ TÜRKİYE. Ya dost olarak yürüyeceğiz ya da onları patron koltuğundan edeceğiz. Bakıp göreceğiz...
MUOS, yıllarca savunma odaklı olarak anlatıldı. Ancak tamamen saldırı amaçlı bir sistem. Uzaydan nokta atışı yapabilecek sistemde Havai, Virginia, Kojarena (Avustralya) ve Niscemi (İtalya) çok önemli.
Artık Niscemi'nin oyun dışı kaldığını düşünürsek, İzmir Pentagon için Washington ve New York kadar önemli. MUOS'la birlikte Lockheed Martin'in değerinin 5 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Apple'ın değerinin 1 trilyon, ARAMCO'nun 2 trilyon dolar olduğunu düşünürsek 5 trilyon doları daha da kolay anlamlandırabiliriz. Pentagon'un çok önemli isimlerinden biri olan Steve Bannon'ın İtalya'daki ağır yenilgisi Niscemi oldu.
Avrupa'da büyük etki alanı açan Bannon, eğer Niscemi'de zafer kazansaydı 2020'de ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a gönderilecekti.
Şimdi Bannon için Beyaz Saray imkansıza yakın. Çünkü Pentagon, Niscemi dışındaki formüllere odaklandı. Yani İzmir'e. Türkiye'nin tutumunu yakında hep birlikte göreceğiz...
Pentagon öncelikle TÜRKİYE'nin PESCO'ya yani AVRUPA ORDUSU'NA GİRİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN ADIMLAR ATMAYI DÜŞÜNECEKTİR!
Türkiye PESCO'ya girdiği an PENTAGON'un hayalleri biter. Suya düşer.
Lockheed Martin de Rockefeller de kaybeder...
Yeni Dünya Düzeni için savaş artık uzaya çıktı. Uzayla bağlantısı olan noktaların değeri çok fazla. İZMİR tarihte hiç olmadığı kadar değerli... Sadece biz bunu bilmiyoruz!
Türkiye her zaman MERKEZDE! Bizim kararımız dünyanın gidişatını belirleyecek...
Bunu bilerek yürüyoruz.
İçerideki bazıları da bunu görse fena olmayacak ama...
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