Ortaklık bitti
Ancak hiç olmayan şeyler oluyor ve dengeler sarsılıyor.
Açalım biraz.
Önemli olan yer tam da burası. Çünkü bu ayrışan güçlerin TÜRKİYE'de büyük ORTAKLARI var. Adamları var.
Dediklerini yapacak isimler var… PARA'ya yaslanıp ilerleyelim… Dünya yeni bir savaşa hazırlanırken, mühimmatlar da biriktiriliyor… Son derece normal bir durum. Dünyanın en önemli 4 bankası olarak kabul edilen Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'da bu savaştan etkilenecek. EN büyükler bunlar. 4 büyükler hatta… 4 bankada Rothschild-Rockefeller ortaklığı vardı.
İKİ BÜYÜK YANİ!
Wells Fargo'da CEO Timothy J. Sloan, Rothschild ailesiyle yürürken Başkan Elizabeth Duke Rockefeller için çalışırdı. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Rockefeller için karar alırken, Başkan William B. Harrison Jr. Rothschild ailesinin çıkarlarını korur.
Hayatımızın içinde olmasa da dünyayı etkileyen görev dağılımları vardı.
Bilmiyorduk… Bu bankaların büyük kalması için ise bir destek gereklidir. SİHİR de buradadır! Exxon Mobil, Shell, BP ve Chevron Texaco bankaların en büyük destekçisidir ve burada da ortaklık vardır. Şimdi Rockefeller ailesinin Pentagon'la birlikte yol almaya karar vermesinden sonra şirketlerde büyük bir savaş var. Başkanlar, CEO ile görüşmüyor. Herkes kendi ekibiyle yeni kararlar alıyor. Finans dünyasındaki bu gerginliğin sonucu da 2019'daki büyük ekonomik kriz öngörülerini ortaya çıkartıyor. Eğer büyük bir anlaşma olmazsa, büyük bir ekonomik kriz yaşanır. İşte buna da III. Dünya Savaşı denilecek.
Sonuçları çok ama çok ağır olacak!
Rothschild ailesi finans konusunda çok güçlüdür. Ancak Rockefeller ailesi de güçlüdür. ABD merkezli, muhafazakar ağırlıklı Baptis (Hıristiyan mezhebi) olan aile, Katoliklerle de çok yakındır. Yani Yahudi Rothschild ailesi ile asla yakın olamazlar ama büyük ortaklık için 100 yıldır dini konuları öne çıkarmadılar. Şimdi ise artık dini konuların da öne çıkacağı bir döneme giriyoruz. Katolikler'le Yahudiler'in savaşından en çok etkilenecek olanlar da doğal olarak Müslümanlar olacak.
Çünkü Müslümanlar'ın olduğu ülkeler bu savaşın zaferini belirleyecek. Yani Ortadoğu ve Afrika bu savaşın zaferi için çok önemli. Savaşın olduğu bölgede Müslüman nüfus yüzde 70'in üzerinde. Doğal olarak bu ülkeler büyük risk altında. ANLAMAMIZ GEREKEN DE BU! Ama bunları görmeyip içeride kısır tartışmalar yapmak istiyorsanız yapay gündemlerle yol almak istiyorsanız buyurun durmayın!
Ortada büyük bir sorun var! İki taraf da çözemedi bunu.
Paranın gücü hala ölçülemiyor.
Silahın gücü de öyle. Ancak dini güç bunların üzerinde geliyor. Gerçek dini güç ile büyük bir kalabalığı yönetebilirsin. Rothschild ailesi, yıllarca Fransa üzerinden Afrika'daki Müslüman ülkeleri yönetti. Şimdi o ülkelere Pentagon üzerinden bir giriş var. Bu da o ülkelerdeki liderlerin yeni tercih yapmasına neden olacak ki, bunun için de ciddi adımlar görüyoruz.
Fransa Afrika'yı kaybederse, Rothschild ailesi savaşı kaybedecek. AİLE için AFRİKA bu kadar önemli!
Afrika'daki gücünü kaybetmek istemeyen aile de Macron'la birlikte kıtanın tamamını istiyor. Tabii burada artık Almanya da Fransa'ya yakınlaşıyor. Şimdi Afrika'da önemli bir güç haline gelen Türkiye de şu anda Fransa ve Almanya ile yakın duruyor. Pentagon, Türkiye'nin bu paktın dışında yer alacağını umuyordu.
Hala bu ümidini kaybetmeyen bir Pentagon var. Aralarında tartışma olsa da TÜRKİYE konusunda her iki taraf da ümitli! Aile de Pentagon da "BİZE GELECEKLER" diye beklenti içinde!
Pentagon BRUNSON krizinden sonra resmen yumuşadı. Şimdi DOSTLUKLARINI gösterecek adım atmak zorundalar. Bakalım olacak mı?
Böyle bir hamle gelecek mi?
Ancak her şeye rağmen Türkiye ile anlaşmak isteyen bir Pentagon görüyoruz. Sıcak karşılamalar daha da artacak. Bunun için Pentagon, Savunma Bakanı Mattis ile yol alıyor. Çok kişi bilmese de Mattis TÜRKİYE'de çok önemli mesafe alabilecek güce sahip bir isimdir.
ABD Hazine Bakanları hep Türk iş adamlarıyla yakındı. Bilinen bir SIR'dı bu! Ancak Mattis bir asker olsa da hem patronlarla ama özellikle CEO'larla çok yakın ilişkileri bulunan bir figürdür!
Mesela İzmir ve İstanbul'daki bazı savunma şirketleriyle Mattis'in yakınlığı çok ama çok üst düzeydedir!
Mattis'in dışında Pompeo'nun da başta Almanya olmak üzere Hollanda'daki şirket CEO'larıyla güçlü bağları var. Pompeo da bu iki ülkede önemli adımlar atıyor ve Fransa'nın Afrika'daki etkinliğini azaltmak istiyor.
Çok çetin bir dönemin içinde gizli anlaşmaların ortaya çıkmaması sağlanıyor.
Afrika'daki savaşla, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'daki savaşın tarafları aynı. Almanya'daki işadamlarıyla, Türkiye'deki CEO'lar da aynı dönme dolabın içinde yer alıyor. Fransa'da iki güç var. Biri Türkiye ile ortaklık isterken, ABD'ye yakın olan güç Türkiye'yi oyun dışına itiyor. Aynı güç Almanya için de Paris'te karşı karşıya geliyor.
Bu iki gücün birbirinden ayrılması her ülkeyi her şirketi her devleti ortadan çatlattı neredeyse… FETÖ bile böyle! PKK da… IŞİD de… Olaylara böyle bakarsak nelerin yaşanacağı konusunda kafamız daha net olacaktır. TÜRKİYE'nin önemi dünyaya nereden bakarsanız bakın tekrar tekrar görülecektir… BREXIT ile İngiltere'de istifalar yaşanmakta.
AVRUPA BİRLİĞİ gelen rüzgardan korkmakta… AVRUPA'ya yani Fransa-Almanya ittifakına sırtını dönen Londra'nın gideceği tek yer Washington gibi durmakta… Şirketler gibi ÜLKELER DE İTTİFAKLARININ peşinde sürüklenmekte… Dünya yeni halini almak için dönüyor… İyi izleyin!
Bizsiz olamasa da çok şey olacak…
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