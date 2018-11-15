Baba-oğul
Ama garip...
Neyse...
Önemli isimlerden devam edelim.
Edelim ki anlayalım...
Açık Toplum Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alexander Soros, ABD Savunma Bakanı Mattis'le sürekli bir araya gelir. Bu da haliyle başta İNGİLTERE olmak üzere bazı oyuncuların canını sıkar.
Normaldir. Zaten Londra bundan tedirgin olduğunu saklamıyor. Bazı dengeleri anlamak için Açık Toplum Vakfı'nın gücüne bakmak yeterli.
Bugüne kadar 400'ün üzerinde sokak eylemleri gerçekleştiren ve 12 darbe girişiminde önemli rol oynayan Açık Toplum Vakfı, artık Pentagon'un emrinde.
Sıkıntının kaynağı ROTA değişikliği... Bu kadar da değil elbette.
Alexander Soros, Pentagon'un finans operasyonlarında da ana kumanda merkezini yönetecek. Yönetiyor da...
Kumanda onda yani... George Soros, çok akıllı biriydi ve gücü de çok iyi kullandı.
Alexander Soros, babasından da akıllı ve gücü daha etkin kullanan biri. Babası da ona tüm imkanlarını sundu. Şimdi parayla silahın evlilik yolunda olduğu döneme giriyoruz.
2019'daki bu evliliğin ciddi sonuçları olacak.
Öncelikli olarak paranın gücü silahtan daha etkilidir.
Silah insanları korkutur, para ise sessizleştirir. O nedenle parayı da akıllı kullanan bir Pentagon, özellikle Ortadoğu'daki trilyonlarca doları yönetecek. Yönetmek niyetinde... Tabii planın en önemli boyutu bu. Bunun karşısında birkaç aile var.
İngiltere'de, Fransa'da, Çin'de ve Almanya'daki önemli aileler, Pentagon'la yürümek istemiyor. KAVGA DA BU ZATEN!
Burada da Alexander Soros, devreye giriyor.
Çünkü bu ailelerin yıllarca nasıl parayı yönettiklerini iyi bilen Alexander Soros, gerekli adımları atarak paranın gücünü Pentagon'la evlendirmek istiyor. Şu anda Soros, Körfez ülkeleri üzerinde çalışıyor. Jim Mattis'le yaptığı tüm görüşmelerde, Körfez'i merkeze koyuyor. Çünkü Körfez'i yöneten güç Akdeniz'i de Avrupa'yı da yönetecek.
Çünkü hazırlanan tüm raporlar bunu doğruluyor.
Bugün Körfez ülkelerinin merkez bankalarında, toplam 2.9 trilyon dolar nakit var. Bu ülkelerin doğalgaz ve petrol rezervinin değeri 88 trilyon doları aşıyor.
Dolayısıyla Körfez çok önemli. Körfez ülkeleri de Avrupa ve ABD'nin hedefinde. Şimdi Pentagon'un, askeri anlamda içine çekmek istediği Körfez ülkelerine Avrupa'dan da teklif var.
Ancak şu unutulmamalı...
Avrupa, ABD kadar tehditkar olamaz. Çünkü bugün Almanya, ABD ile sorunlar yaşarken, askerinin olmaması nedeniyle Washington'dan korkuyor.
Almanya, Avrupa için çok önemli. Almanya'nın Körfez ülkeleriyle temas kurduğu her yıl, Washington'dan tokat yedi.
Alman markalarına kesilen cezalar, Almanya'nın Körfez atağı sonucu oldu.
Eğer Almanya bu konuda ısrarcı olsaydı, bedelini öderdi. Hatta Almanya Başbakanı Merkel'in siyaseti bırakmasının merkezinde bile Pentagon var.
Çünkü Merkel, Amerikan sistemine karşı çıkmaya başladı. Alman Gizli Servisi'ndeki değişiklikler, ABD'ye daha doğrusu CIA'e bir operasyondu. Bugün BND'de, CIA'in yüzde 20 güç kaybının nedeni Merkel'in ciddi atağıydı. Ancak nasıl bir tehdit oldu bilinmez Merkel bir daha arkasına bakmadan kenara çekilmek zorunda kaldı. İlginç!
Pentagon, Almanya-Fransaİngiltere üçlüsünün bir araya gelmesini engelliyor. Bu üç ülkenin bir arada olması gerçekten de çok zor. Ancak Fransa-Türkiye-Almanya ve Rusya bir araya geldi.
İstanbul'daki buluşma, ABD'ye karşı atılan bir adımdı.
Bu adım Londra'yı rahatsız etse de karşı adım atamadı.
Merkel'in gitmeden ABD'ye karşı son hamlesiydi İstanbul buluşması. Körfez'de en etkili ülkelerden biri de kuşkusuz Türkiye. Bu nedenle Türkiye ile işbirliği yapan Fransa ve Almanya, ABD'yi tedirgin ediyor. Erdoğan'ın liderliğinde AİLENİN de yani ROTHSCHILDLER'in desteğiyle BOĞAZ fotoğrafı verildi. Washington'a "Biz olmadan buralarda olamazsın.
AKDENİZ'den sizi sileriz..." mesajı net olarak iletildi...
Bu fotoğrafa, bilmesek de görmesek de PENTAGON'dan hamleler geldi. Gecikmeden hem de... Fransa'da, Rusya'da ve Almanya'da birçok siyasi liderin korumaları artırıldı.
Bu durum 3 ülkede Pentagon tehdidi olarak algılandı.
Fransa'da veya Almanya'da, bir siyasi suikastın sonuçları hep ağır olur. Mutlaka bir bedel ödetilir ki, bu da her ülkede hissedilen artçılar yaşatır. Macron'a SUİKAST HAZIRLIĞINDAKİ 6 kişinin yakalanmasını böyle okumak gerekir!
Yazıya AÇIK TOPLUM VAKFI ile başladık. Dengeleri yine onun üzerinden göstererek bitirelim...
Açık Toplum Vakfı'nın Fransa, Almanya ve Türkiye'de ne kadar etkili olduğunu bilmeyen yok.
Soros'un rota değiştirdiğini anlamak için Rusya'nın yani Putin'in Açık Toplum Vakıfları'na karşı ne zaman operasyon yaptığına bakmak önemli... Belki hatırlayanlar olacaktır, rota değişikliği olduğu zaman SOROS Putin için "IŞİD'den daha tehlikeli" demişti! Putin'in operasyonuyla birlikte, Soros bağlı olduğu Londra'yı terk etti.
Putin, Soros hayranıydı.
Ona çok değer verirdi.
Birden neden bu ilişki savaşa dönüştü. SOROS, ROTHSCHILDLER'den koptu, PENTAGON'a geçti. Silah ve paranın sihirbazları, PARANIN sahipleriyle kapışıyor... Her iki taraf da "TÜRKİYE'SİZ OLAMAYACAĞINI BİLEREK" KAVGA EDİYOR... Durum bu! Bu gerilimin TÜRKİYE içinde de yansımaları olacaktır. Yakında işaretler çoğalır! Dikkatle izleyelim...
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