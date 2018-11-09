Kazanan gelsin
Anlamamız gereken de bu... Artık kimse ne olacağını tahmin edemez. Her an her şeyin yaşanacağı bir iklimdeyiz...
Açalım biraz. Detaylara girerek gidelim...
ABD Başkanı Trump, 6 Kasım'ı zafer olarak görüyor.
Haklı da... Pentagon TRUMP'a rağmen çok iş yapıyordu.
Dengeleri onlar gözetip gerekli adımları atıyordu.
6 KASIM, Trump'a bunu dengeleme şansı verdi. En azından BAŞKAN bunu böyle okudu. Ve ardından kendisi için TEST anlamı taşıyan hamlesini yaptı! ADALET BAKANINI GÖREVDEN ALMASINDAN söz ediyorum... Peki perde gerisinde neler yaşandı...
Trump da damadı Kushner de KUMARHANELER KRALI Sheldon Adelson'la çok yakındır.
ADELSON'un gizli patron olduğunu yazanı çizeni bile gördüm. Bilemem... ADALET BAKANININ GÖREVDEN ALINMASINDAN önce Trump ile Adelson'un NEW YORK'ta görüşmesi beklenirken damadı Kushner kumarhaneler kralını Las Vegas'ta ziyaret etti. Bu KUDÜS'ün başkent olma adımında verilen fotoğrafın devamı gibiydi. Hatırlayın orada Kushner ve eşi Adelson'un ailesiyle birlikteydi!
Sheldon Adelson, damat KUSHNER'e Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevde kalmaması gerektiğini anlattı. Tarih olarak da seçim sonrasını işaret etti. Trump, seçimlerden topal ördek olarak çıksaydı da Jeff Sessions'ı görevden alacaktı.
Ancak bu durum ciddi sonuçlar doğuracak. Çünkü Sessions, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması çerçevesinde ifade vermişti.
O görüşmede Trump'a karşı operasyona destek olacağını açık şekilde söyleyen Sessions, Trump'ın öncelikli hedefiydi.
SIR da değildi...
Ancak asıl adım bundan sonra gelecek. Daha önce yazdım. Trump'ın asıl amacı SAVUNMA BAKANI MATTIS'i yemek! Bu konuda da adımlar atıldı. Hiç tereddüt etmeden hamle yapabilecek güce sahip olan Trump, kendisinin azledilme sürecine karşı da önlemler alacak, almak zorunda. Çünkü azil sürecinde Adalet Bakanlığı kilit noktada bulunuyor. Jeff Sessions'ın bakanlıktan uzaklaştırılması, Robert Mueller'e verdiği ifadenin de şimdilik oyun dışında kalmasını sağladı. Yani Trump hamlelerini çok akıllıca yaptı.
Şimdi ne olabilir? Buna bakmamız gerekiyor!
Muhtemelen PENTAGON, DAMAT KUSHNER ÜZERİNDEN BÜYÜK BİR HAMLE YAPACAK...
Burada en önemli görev elbette Robert Mueller'e düşüyor. Bu konuda çalışma tamamlandı.
Mueller, damat Kushner'in Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Aralık 2016'da Trump Tower'da yaptığı toplantının tüm detayını biliyor.
O toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Pentagon'a karşı atacağı adımlar konuşuldu.
Mueller de bunun 'vatana ihanet' olarak kabul görmesi için tek hamlesinin yeterli olacağının farkında!
Peki bu adım atılırsa yani MUELLER bu hamleyi yapıp DAMADI alırsa ne olur? Trump nasıl bir karşılık verir? Pentagon bu sorunun cevabını tartıyor!
ABD Başkanı'nın damadının vatana ihanetle yargılanması, Amerika Birleşik Devletleri içinde Yahudi-Katolik savaşının da fitilini ateşler. Bu nedenle çok ciddi düşünülmesi gereken adımlar Pentagon tarafından da detaylı inceleniyor. Bu nedenle işler hiç umulmadık yerlere savrulabilir. Hem de bir anda!
ABD'de çok kişi BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı, "Körfez'in en korkak prensi" diye tanımlar.
Haklı oldukları yer vardır!
Pentagon da Trump da bunun farkında. Şimdi kimin tehdidinin daha güçlü olacağı önemli.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan ve Muhammed Dahlan'ın Mısır lideri Sisi üzerinden Ortadoğu'da yeni bir güç koalisyonu kurması, buna Pentagon'un büyük destek vermesi İngiltere'yi de endişelendiriyor.
Çok ciddi savrulmaların yaşandığı Ortadoğu ve Afrika için İngiltere de sürekli bir kavram karmaşası içinde.
Kraliçe'nin de kafası net değil. Hem Trump hem de Pentagon'la yakınlaşmanın mümkün olmadığını bilen İngiltere, kazananla yürümek istiyor. Ancak şu anda kazanan yok ve savaş her geçen saat daha da şiddetleniyor.
ABD içindeki kavga dünyanın her yerinde başka isim ve kurumlarla götürülüyor...
Ayrıca PENTAGON içinde de büyük sıkıntılar var... Özellikle Afganistan'da John Bass'ın yönettiği askeri güç, Pentagon'un emirlerini dinlemiyor. Bass, Pentagon'un içinde yeni bir ordu kurdu ve Afganistan'da Pentagon'u oyun dışına itiyor. Pentagon, 4 generali görevden almak istedi, Trump engelledi. Şimdi o generallere daha fazla yetki de Beyaz Saray'da imzalandı. Bass, Afganistan'ı tekrar dizayn ediyor.
Taliban'la yaptığı görüşmelerin tamamı, Pentagon'u zayıflattı.
Afganistan, Çin planı için çok önemli. Çin'e karşı her türlü operasyonda merkez olması planlanan Afganistan'da Pentagon zorda! Kendi içlerindeki çatışma sancılı bir şekilde sürmekte... Bitirilmesi önemli. Biter mi? Kolay da görünmüyor...
Trump yönetimi ele geçirmek için MATTIS hamlesini de yapacaktır. Deneyecektir.
Pentagon asla sessiz kalmayacaktır.
Kılıçlar çekilmişti, şimdi saldırı zamanı.
Her iki güç de indirmek için gelecektir... Bu noktadan sonra kimse güvende değil. Bilinmesi gereken bu!
BÜYÜK DENGE için BÜYÜK İSİMLERİN harcandığı çok oldu. Bakalım yine buna benzer olaylar görecek miyiz? Gidişat iyi değil...
Bakalım neler yaşanacak...
Türkiye mi? Kapışan iki taraf da TÜRKİYE'yi yanında istiyor.
Önce bir hesaplarını görsünler, ayakta kalan kapımıza gelecek zaten...
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