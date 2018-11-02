Üçüncü savaş
ABD'de eski BAŞKANLARA ve önemli isimlere bombalı paket gönderilmesiyle SİNAGOG saldırısının KAŞIKÇI olayından bağımsız olamayacağını anlatmaya çalıştım. Sinagog saldırılarıyla ilgili de iddiaları özetledim ve "İŞİN ARKASINDA AİLE VAR. PENTAGON'U KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İSTİYOR" notunu da düştüm. Bu madalyonun bir yüzüydü. Bir de öteki yüzü vardı. Bugün isterseniz diğer senaryoya bakalım. Hangisi aklınıza yatıyorsa ona inanırsınız.
Ama ÜÇÜNCÜ BİR ŞIK yok, siz de ben de bunu biliyoruz...
Kaşıkçı olayı sıcaklığını korurken YAŞAM AĞACI SİNAGOGU büyük bir saldırının merkezi oldu... Günümüzün en güçlü adamı Jacob Rothschild ile aynı adı taşıyan Atlantalı bir hahamın yaptırdığı Tree of Life (YAŞAM AĞACI) Sinagogu'nun tüm parası da Rothschild ailesi tarafından karşılandı. Ekim ayının ilk günlerinde South Carolina'daki Vintage Palace adlı Rothschild ailesinin iki üyesinin oturduğu lüks sitede silahlı saldırı oldu.
Sitenin güvenliğini sağlayan polis memurlarından ikisi öldü, 7'si yaralandı.
Yani her şey haber olmuyordu...
Şimdi bu saldırılar Amerikan tarihinde ilk kez oluyor. Amerika Birleşik Devletleri 50 parçaya bölünse bile Rothschild ailesine ya da ailenin etkisinin bulunduğu yerlere saldırı akıllardan bile geçmezdi. Şimdi oluyor ama... Böyle örnekleri alt alta getirdiğimizde "AİLENİN SALDIRI ALTINDA olduğu" düşüncesine ulaşırız ki bu doğrudur! Ve dünyanın geldiği şekli de böylece anlamış oluruz...
AİLE GÜÇLÜ BİR SALDIRI ALTINDA! Bilmemiz gereken bu...
Hahamla aynı isim ve soyadı taşıyan Jacob Rothschild'in çok sevdiği, "Başarı, para kazanmanın bir sonucu değildir; para kazanmak başarının sonucudur ve başarı bizim hizmetimizle doğru orantılıdır" sözü, ailenin manifestosudur. Herkes aileye hizmet etmelidir! ABD Başkanı da, İngiltere Kraliçesi de, Apple veya Microsoft'un sahibi de hizmet etmek zorundadır. Belki de yüz yıllardır devam eden bu süreç artık sorgulanıyor. Hem de çok güçlü bir şekilde.
Aileye karşı başlatılan bu saldırı, ölüm tehditleriyle de taçlandırılıyor.
Silah lobisinin başını çektiği DERİN AMERİKA, artık aileye bazı kıtalardan çıkması gerektiğini söyledi. Bu mesaj aile tarafından kabul görmediği için saldırılar başladı. Şimdi ailenin yaptırdığı sinagoga yönelik baskını, Jacob Rothschild'in evine yapılan saldırı olarak da algılayabiliriz. Zorlama bir yorum da olmaz!
Belki de önemli uyarılardan biri...
Yahudiler sinagog saldırılarında birleşirler. Bu da çok doğal ve anlaşılır bir durumdur! Ancak bu kez öyle olmadı. Endişeliler ve artık korkuyorlar. Çünkü 2050'de Yahudi nüfusun 2.5 milyona kadar düşeceği konuşuluyor. Bu sonuca ulaşan da ROTHSCHILD ailesi.
Yaptığı çalışmalarla... O nedenle aile, bu duruma karşı yeni tedbirler alırken silah lobisinin saldırısına uğradı. Yahudi nüfusunun 2.5 milyona kadar gerilemesi bugün için zor görünse de ailenin araştırmasının sonucu böyle. Şimdi aile, nüfusu çoğaltmak için Afrika ve Ortadoğu'yu tek hedef olarak belirledi. Bugün için dünyadaki Yahudi nüfusun 13.5 milyon olduğu açıklanırken, ailenin araştırmasında bu rakam 9 milyon 360 bin çıktı. Aile, 2050'de öyle büyük bir sistemin dünyayı yönetmesini istiyor ki, o da Yahudiler'in etkisinin azalmamasını sağlayacak gibi görünüyor. Tabii bu silah lobisinin kabul etmediği bir plan. Karşı taraf da "KATOLİK dünyasının birkaç milyon Yahudi'ye karşı sessiz kalması artık düşünülemez" mottosuyla hareket ediyor. Şimdi atılan adımlara bakarsak AŞIRI SAĞCI Katolikler yeni dünya düzeninde etkin olacak.
Bu da ailenin istemediği bir gerçek.
Dikkatlice araştırıldığında da Katolik ülkelerdeki liderler artık aşırı sağcılardan seçiliyor. Bu da Yahudi gücün azalması anlamına geliyor, ki ABD'de 2 bin 300 şirket...
Bunlardan bazıları elbette orta ölçekli. Sahipleri Yahudi'ydi ama şimdi Katolik iş adamlarına satıldı.
Bu sadece ABD için geçerli değil.
Fransa'da bin 900, Hollanda'da bin 300, Almanya'da 900, Brezilya'da 430, Türkiye'de 79 şirket Yahudiler'den Katolikler'e geçti.
Çok ciddi bir atak bu. Ailenin paraları yeni yön ararken, şirketler de hızlı bir şekilde değerinin yüzde 50 daha ucuzuna yeni sahiplerine gitti. Bu durum Afrika ve Ortadoğu için de geçerli. Asya'yı saymamıza gerek yok çünkü Yahudiler, en güçlü saldırıyı Asya'da yaşadı. Aileye yakın işadamlarının Asya'daki şirketleri sadece 90 günde el değiştirdi. Bu Asya'daki devlet kararlarıyla yapıldı.
AİLE de boş duracak değildi!
Durmadı da... New York borsasında Katolik şirketlere büyük zarar verdi.
Hong Kong'daki Katolik şirketler yüzde 30 değer kaybetti. İngiltere'de çatışma hali her geçen gün daha da şiddetleniyor. BREXIT ile Yahudi şirketler daha da çok zarar görmeye başladı. Yahudi işadamlarının ülkeye giriş yasağı ile karşı karşıya kalması ise Kraliçe'nin gücünü gösteriyor.
Birçoğu Rus olmak üzere 130 Yahudi işadamına giriş yasağı var.
Bu liste her geçen gün daha da artıyor. Hatırlayın RUS OLİGARK ABRAMOVICH'in Londra'ya giremeyişini uzun uzun yazmıştım.
İsrail pasaportu alarak ülkeye zor bela girebilmişti. Ama şimdi o da malını mülkünü satışa çıkarmış durumda. Çok ilginç...
İngiltere'de Yahudi işadamları, ülkenin sahibi gibi davranırdı.
Şimdi ülkeye giremiyorlar. BÜYÜK SAVAŞI ANLAMAK İÇİN PARAYA bakmayı bilmiyoruz.
Bilmediğimiz için de tespitlerimiz hatalı oluyor. Koca koca zenginler, dev isimler, her yerde görünüyorlardı. Futboldan magazine kadar... Eğer bu böyle giderse AKILLI EKONOMİSTLERE göre 2019'da BÜYÜK EKONOMİK KRİZ var! Nüfusu ne kadar azalırsa azalsın hala paranın merkezinde aileden dolayı Yahudiler var. Bu da ekonomik krizle dünyanın yönünü tekrar ailenin istediği tarafa doğru çekebilir.
HİÇ AZ İHTİMAL DEĞİL. Savaşı daha da büyütür ama çekebilir... AİLE yani ROTHSCHILDLER'in aklında olanlardan biri bu ŞIK.
Bakalım hayata geçecek mi?
Geçerse ne olacak... Kimsenin uçakta olamadığı, kalamadığı, YAT'larında huzurla uyuyamadığı bir zaman diliminden geçiyoruz.
KİTLESEL ÖLÜMLERİN yerine kişisel tasfiyelerin yaşanacağı bir savaşın tam ortasındayız. III. DÜNYA SAVAŞI yani...
Başladı, hızlandı, daha da hızlanacak... İzleyin...
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