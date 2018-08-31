Para-Silah-Akdeniz
Önce son zamanlarda yakınlaşma içinde olduğumuz ALMANYA ile başlayalım… Almanya, Washington'dan kopuyor. Kopmak istiyor! Ancak bu durum Washington için değil Almanya için büyük bir risk. CIA'in dünyada en güçlü olduğu 3 ülkeden biri Almanya'dır. Alman Gizli Servisi BND, ne kadar bağımsız olduğunu iddia etse de CIA'in bir kolu gibi çalışır. O nedenle Almanya eğer Washington'dan kopmaya karar verdiyse, tarihinin en büyük kaosuna hazırlanmış demektir. Son günlerde Almanya'nın 30'a yakın kentinde aşırı sağcıların başlattığı Chemnitz protestoları, kaosun ilk ateşiydi. Almanya'da aşırı sağcı olarak nitelendirilen her bölge lideri BND'den emir alır. Almanya'nın aşırı sağcıları BND tarafından nokta atışları ile güçlendirilir. Eğer Almanya'da aşırı sağcılar protestoya başladıysa, BND üzerinden CIA operasyon yapıyor demektir!
Almanya'da Avrupa'nın liderlik rolü de sekteye uğramış durumda. Ülke içinde uzun süre kurulamayan hükümet, şimdi kısa adımlarla ülkeyi yönetse de karmaşa Berlin siyasetinde büyüyor. Gina Haspel geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Angela Merkel'i bizzat uyardı… Mesajın alınmadığı düşünülünce de Chemnitz protestolarının startı verildi. Washington net olarak ALMANYA'nın Türkiye, İtalya ve Fransa ile yakınlaşmasına karşı!
Almanya devam ederse protestoların arttığını göreceğiz. Sokaklar karışacak KOALİSYON dağılacak! Steve Bannon'un oralarda dolaştığını ne zaman yazdım hatırlamıyorum bile… Oyunu gören Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "ABD'nin Rusya, Türkiye ve Çin'e karşı ambargo planının, hedefinde Avrupa var. İran ambargosu ise hedefin Almanya olduğunu kanıtlıyor. Avrupa bir araya gelmeli ve Amerikan diktasına karşı eylem kararı almalı. Doların uluslararası bankalardaki transferine karşı yeni bir Euro sistemi geliştirmeli" dedi.
Heiko Maas, Alman derin devletinin siyasete soktuğu bir isimdir. Güçlüdür ve akıllıdır…. Orada durum şimdilik bu!
Devam… Suriye'ye geçelim. Sonra da AKDENİZ'e ve TÜRKİYE'ye geleceğiz… Sanırım 5-6 ay önce yazmıştım.
İçerideki bazı arkadaşlar anlama zorluğu çekti. Böyledir zaten… Gülüp geçtim. Ama dün RUS PRAVDA yazdı… Peki RUS GAZETESİ ne diyordu? Bakalım… "CIA Suriye'de ESAD rejimiyle gizlice temasa geçti. Üst düzey birkaç CIA görevlisi özel uçakla Suriye'nin başkenti Şam'a gelerek Suriye istihbarat şefi Ali Memluk, Güvenlik İdaresi Başkanı Dib Zaytun ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Mufak Esad ile temaslarda bulundu… Masada birkaç konu vardı.
İRAN GÜNEYDEKİ KENTLERDEN
ÇEKİLMELİ.
PETROL BÖLGELERİNDEKİ
YETKİ ABD'Lİ ŞİRKETLERE
VERİLMELİ.
ABD'NİN TERÖRİST SAYDIĞI
ÖRGÜTLERLE İLGİLİ BİLGİ ANINDA
WASHINGTON'A AKTARILMALI…
Haliyle Türkiye de masadaydı. ESAD koltuğu kaybetmesin diye her şeye 'evet' dedi. Demek zorunda kaldı… PRAVDA'nın şimdi yazdığını aylar önce burada aktarmıştık! Çünkü büyük devletlerin ajandası olur! Dostluk kardeşlik ortaklık gibi motivasyonlara bakmaz. ÇIKAR'la yürürler… Füze attığı adamla anlaşırdı!
Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Mimar da POMPEO'ydu… Geçtiğimiz gün ROTHSCHILD ailesini Türkiye'de İran'da ve Rusya'da kaybettiğini yazdım. ABD'deki koalisyon ekonomik olarak aileyi vurdu. Mücadele devam ediyordu elbette. Sadece ilk raund ABD'nin olmuştu. AİLE yani ROTHSCHILDLER AKDENİZ için özel banka kuracaktı. Proje hala canlı. Ama ABD engeli de çok güçlü.
Edmond de Rothschild Varlık Yönetimi'nin Akdeniz için kuracağı yeni bankanın 500 milyar dolarlık bir gücü olacak. Bu bankanın özelliği, kripto paralarla da enerji satışını sağlayacak olması.
Kripto para denilince akla ilk olarak Bitcoin gelse de, bugün için 5 ancak 2020 yılında 17 kripto para dünya üzerinde geçerli olacak. Birçok ülkenin kripto para ile petrol-doğal gaz alması, doların gücünü de belli ölçüde azaltacak. İşte o nedenle bu bankanın çok güçlü bir doğum gerçekleştirmesi gerekiyor.
Akdeniz'de kurulacak bankanın açılış ilanından sonra Bitcoin büyük bir hızla değer kazanacak.
Bu sayede doların piyasadaki gücü de aynı ölçüde düşecek. CIA de bunu biliyor! Kavganın ana motivasyonlarından biri bu!
ABD DOLAR'dan koparsa çöker gider! Bu nedenle AKDENİZ'e gelip yerleşti yerleşecek.
Dünyanın en etkili DONANMASI onlarda. Buralarda herkese her şeye rağmen dolaşacak… Hem parayı hem enerjiyi yönetmek istiyorlar çünkü.
Bunlardan biri bile gitse çökerler. Sonunda savaş olan bir yola girildi. Şimdilik EL ENSELERLE gidiyoruz. Eğer ABD FİNANS YÖNTEMLERİYLE sonuç alırsa tansiyon fazlasıyla yükselmeden denge inşa edilecek. Eğer alamazlarsa ellerindeki son koz SİLAH! Hiç çekinmeden de bunu deneyeceklerdir… Belli yerlerde belli bölgelerde!
Bu nedenledir ki AKDENİZ'e kıyısı olmayan YENİ ZELANDA bile buralarda gemi dolaştırmakta. 43 ülke AKDENİZ'in yeni merkez olduğunu olacağını bildiği için buralarda bilek güreşi yapmakta… Burada maçın sonucunu belirleyecek ülke yine TÜRKİYE… ABD asla ve kat'a bizle bir şeyi paylaşmak istemiyor.
AKDENİZ'e sınırı olan asırlardır burada olan bizi GÖRMEK istemiyor masaya davet etmiyor. Bildiğini okuyor… Her devlet gibi TÜRKİYE de buna fazlasıyla karşılık veriyor. Çünkü AKDENİZ'de kaybettiğimizde geriye çok bir şey kalmayacak. Geleceğimiz gidecek. Bu nedenle tansiyon düşmez ve düşmeyecek.
Pastör Brunson bu nedenle ABD tarafından samimi bir şekilde istenmedi.
Versek bile almayacaklardı alsalar bile başka sorunla kapımıza dayanacaktılar.
Amerika Birleşik Devletleri AKDENİZ'de kalıcı bir zafer kazanmak için TÜRKİYE'NİN KONTROL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR…
Adımlarını da bu yönde atıyor.
Bunu bilerek geliyorlar. Bütün planları bu! DOLAR'ın fırlamasının ekonomik hiçbir izahı yok. Olmadı da. Amaç Türkiye'yi IMF'ye kadar götürerek savaş kaybetmiş ülke şartlarını imzalattırmak.
Bu nedenle EKONOMİK SALDIRILAR sürecektir. Bilmemiz gereken saldırı PARA üzerinden olsa da SİYASİDİR! Anlaşılması gereken nokta burasıdır. DOLAR'ı yukarı çekerek ekonomiyi durduracaklar, içeride huzursuzluğu artıracaklar! Kafalarındaki plan bu. Çünkü parası ve gücü olmayan bir ülke PASTANIN dağıtılmasında masaya davet edilmez. Bu nedenle gidip ESAD'la bile görüşüyorlar. ZAYIFLARDAN oluşan bir BÖLGE istiyorlar ki AKDENİZ'i ele geçirsinler. Önlerindeki tek engel TÜRKİYE. ALMANYA bunu gördü geldi bize yanaştı. Rusya da öyle. Bu nedenle gemilerini AKDENİZ'e indirdi! Washington sert mücadeleden önce mücadele gücümüzü kırmak budamak istiyor. Bu rotadan da gidiyorlar. ARAP BAHARI ile başlayan rüzgar AKDENİZ'in paylaşımıyla bitecek.
Sonra içerilerde depremler olacak.
KIBRIS hiç olmadığı kadar değer kazanacak. Etrafta bu yapıyı tehdit edecek bir GÜÇ bırakmak istemeyecekler. Bu nedenle AKILLI ve DİKKATLİ olunması gereken en kritik virajdayız… Savaşlar artık askerle topla tüfekle kazanılmıyor. PARA ile gelip bütün değerlerini satın alırlar içeride de her şeye karar verirler. İTALYA ve İSPANYA bu durumda. Ülkelerin adları aynı kalmakla birlikte PATRON tamamen ABD! İyice bakılırsa görülür! AVRUPA'yı güç olmaktan çıkartıyorlar. Gözü dönmüş bir şekilde geliyorlar. Mısır'da da Suriye'de de var bunlar! Her yerdeler… Biz bu ülkelerin hiçbiri değiliz. Onlara benzemeyiz.
Ama adamların nasıl yürüdüğüne nasıl iz bıraktığına da bakmalıyız…
Sadece bizim için değil çok devlet için sancılı bir dönem… ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nın sonuçları kadar önemli gelişmeler yaşanacak. Satrancı iyi oynamalıyız… Hayatı sadece ANKARA'ya muhalefet olarak görenler de bunu bir anlasa iyi olacak… Kenetlenmemiz gereken bir iklimdeyiz… Bir ve bütün olduğumuz sürece yel kayadan toz alır…
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- Ergün Diler
- Para-Silah-Akdeniz
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