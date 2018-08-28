Büyük sarsıntı
Bizler burada BAYRAMI yaşarken orada fırtına dinmedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen hakkındaki iddialarla ilgili FBI ile uzlaşma yoluna gitti.
"Benimle ilgili 8 suçu kabul ediyorum" diyen Cohen şöyle ifade verdi:
"Trump, seçim kampanyasından önce porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen parayı kampanya fonundan sağlandı.
Seçimlerde usulsüzlük yaptım.
Daha doğrusu yapmak zorunda bırakıldım. Kampanyada ve Trump'ın özel işlerinde vergi kaçırdım! Kurumlara yalan beyanda bulundum. Usulsüzlük yaptım..." Öte yandan Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort'un işi de çok zor! Mahkeme başladı. Manafort'un cezasının büyük olacağı şimdiden belli gibi... Ama söyleyecekleri her şeyden daha da önemli. Trump'ın etrafındaki baskı giderek artıyor gibi...
Göreceğiz...
Peki bunları kim neden yapıyor!
Ne istiyor? Amaç ne?
Koca ABD BAŞKANI kıskaca alınıyor...
Açalım biraz...
Dünya son 100 yılın en sancılı dönemini yaşamakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde adeta bir KUZEY-GÜNEY savaşı var!
Washington'un KUZEY kanadı ile GÜNEY kanadı kapışıyor!
Kapışan güçler hem New York'u hem Afrika'yı hem Avrupa'yı hem de Asya'yı istiyor...
KONU BU!
Bütün bunlar olurken ABD BAŞKANI TRUMP raydan çıktı!
DERİN ABD'nin rayından! Ancak raydan çıkan her tren devrilirken, Trump hala kendi gücüyle ilerlemeye çalışıyor.
O nedenle savaş daha da şiddetlenecek.
DERİN AMERİKA'nın hedefinde iki isim var! Putin ve Erdoğan!
SIR da değil bu... Bu konuda yıllardır bir sapma yaşanmadı.
Hem Putin'e hem de Erdoğan'a karşı atılan adımların hepsi titizlikle incelendiğinde benzerlikler göze çarpar.
Otokrat yönetim algısı, ekonomik operasyonlar, yalnızlaştırma ve terör, Derin Amerika'nın Putin ve Erdoğan için attığı adımlardı.
Trump'ın Yeni Dünya Düzeni için Beyaz Saray'dan hamle yapmasını isteyen güç, Putin ve Erdoğan'ın da bu konuda güçlendiğini gördü.
Trump defalarca uyarılmasına rağmen geri adım atmadı. Söyleneni yapmadı. Sonunda hem Putin hem de Erdoğan'la arasını açmak için hazırlanan plan devreye sokuldu.
Putin'i, 2016 Başkanlık Seçimi ile Erdoğan'ı da tutuklu Pastör Brunson'la Trump'ın karşı tarafına koydular. Trump da bu baskıya dayanamadı ve hem Putin'e hem de Erdoğan'a karşı ilk kez açıklama yapmak zorunda kaldı. Oyunu bilse de zorunlu olarak çıkış yaptı!
Trump'ı zorlayan ekip Rusya ve Türkiye konusunda kararlı. Güçleri yetmese de dönmeyeceklerdir.
Trump'ı KASIM ayında iyice kıskaca alır ya da istifa ettirirlerse yine şiddetle geleceklerdir. Çünkü Trump, Türkiye ve Rusya ile karşı karşıya gelmiş gibi görünse de hala yeni bir güç odağı oluşturmanın hesabını yapıyor.
Bu durum Derin Amerika tarafından bilindiği için Trump'a baskılar şiddetleniyor. Trump WASHINGTON-ANKARA MOSKOVA ile yeni dünyayı kurmak isterken buna itiraz içeriden yükseliyor... Trump'ı izleyince bunu da görmek zor olmuyor!
Şu an çıplak gözle görülen bir gerçek var! GÜÇ DERİN ABD'DEN YANA... Çok önemli merkezleri ele geçiren bir organizasyon bu! FED'le karşı karşıya gelmek zorunda kalan Trump, siyasi hayatından çok özel hayatından da olma endişesiyle güne uyanıyor. Çünkü bu savaş bir fragman değil, gerçeğin ta kendisi.
Trump sonrası Pence'e göreve gelirse, Derin Amerika daha da güçlenecek.
Çünkü geçmişi skandallarla dolu, sıradan bir radyo programcısı, sonradan evanjelist Pence, Trump'tan daha kolay yönetilir. Pence, göreve gelirse ilk iş olarak Türkiye ve Rusya'ya doğrudan yüklenecektir!
Atılacak adımlardan Asya ve Avrupa ilk zarar gören olur. DERİN AMERİKA yürürken Trump'ın SUUDİ ARABİSTAN'daki gücünü de istiyor. Arabistan, Pentagon'dan daha çok Trump'a güvenmekte...
O nedenle Derin Amerika, Arabistan'ı kaybetmemek için çok dikkatli. Ayaklarına kadife kılıf geçirerek yürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde, ARAMCO'nun halka arzının iptal edildiği iddiaları haber ajanslarına düştü. ARAMCO Başkanı Amin Nasser, bunun konuşulmasını sağlayan kişi oldu.
Pentagon'a mesaj veren Amin Nasser, "Biz Trump'ın yönettiği ABD ile anlaştık. Eğer Trump görevden alınırsa, masada şartlar yeniden konuşulur" dedi.
Bu açıklama Derin Amerika'nın Trump'ı azletme sürecini yavaşlattı.
Çünkü ARAMCO'nun olmadığı bir plan, mutlaka başarısız olur.
Sahnenin biri de Suudi Arabistan'da yani...
Bunu Pentagon da biliyor. Trump da ARAMCO'nun gücünü bildiği için geçen hafta çok önemli iki danışmanını Riyad'a gönderdi.
Aynı ekip daha sonra Londra'da yine ARAMCO'nun üst düzey yöneticileriyle bir görüşme yaptı.
Bu Beyaz Saray içinde de sıkıntılara yol açtı. Çünkü Trump'ın ARAMCO'yu bir koz olarak kullanmayacağı düşünülüyordu.
Şimdi önümüzdeki günlerde ARAMCO'nun açıklamalarını dikkatlice incelemek gerekiyor.
ARAMCO, halka arz konusunda bir iptalin söz konusu olmadığını açıkladı. Ancak derin Amerika biliyor ki, bu açıklamanın derinliği incelendiğinde karar aşamalarında oldukları sonucu çıkıyor. Bu karar aşamasının merkezinde de Trump'ın kendisi var.
Avrupalı şirketler de yönünü Derin Amerika'nın yanına çevirirken, ARAMCO sonrası yavaşlamayı tercih etti. Çünkü ARAMCO'nun enerjisi olmadan, Avrupa ve Asya sıkıntılı sürece girer.
Bu sıkıntılı sürecin sonu ekonomik krize gider! Bu ekonomik kriz yaşanırsa, 2008'dekinden çok ama çok daha yıkıcı olur.
Bu ekonomik krizden en çok zarar görecek güç de Derin Amerika olur.
Derin Amerika geçmişte silahla birlikte etkinliğini arttıran bir güçtü.
Bugün ise sadece silahın sesi etkin olmak için yeterli olmuyor. Bunu Afrika Kıtası'nda gördük. Silah Afrika'da çok etkin kullanıldı.
Sonuçta kazanan Derin Amerika olmadı. Hala Fransa güçlü hala Almanya etkin hala İngiltere'siz adım atılmıyor.
Trump'sız bir Amerika'nın da nasıl etkin olacağı bilinmeyen bir denklem.
Sadece Rusya ve Türkiye'nin etkinliğini azaltmak için Trump'ın görevden alınması çok yüksek ihtimal değil. Hala Derin Amerika'nın elitleri, Trump'la yeni bir düzenden yana. O nedenle hala Trump, Beyaz Saray'da ikamet edebiliyor. Bu yıl sonuna kadar çok önemli olaylar yaşayacağız.
İzleyelim bakalım... Çarşı karışacak galiba...
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