Dolar savaşı
OLMASI DÜŞÜNÜLEN VE OLMASI İÇİN ÇALIŞILAN HER OPERASYONUN İPUÇLARI BASINDA VARDIR.
Yapmanız gereken tek şey, zamanınız varsa bir de okumayı biliyorsanız MEDYAYI TAKİP etmektir. Önceleri Türkiye'de ŞİFRE isimler vardı. Yazdırılırdı. Kendi fikirleri yoktu.
Beyinleri kiralıktı. Ama dünyada da bu model hep işbaşındaydı.
Medya operasyonları küçük küçük olacakları haber verse de asıl olarak sonuçlarına kitleyi ikna etmektir.
GÖREVLİ MEDYA BUDUR, BÖYLE ÇALIŞIR...
Okuduğumuzu unutuyoruz!
Geçtiğimiz günlerde çok saygın (!) bir dergi ERDOĞAN'ı kapak yaptı.
Manşete taşıdı. İnanılmaz cümleler kullandı: Erdoğan Kürtler'i kırmak ve Osmanlı'yı diriltmek istiyor. Türkiye, bir zamanlar demokratik ve ılımlıydı, artık değil. Türkiye, terör rejimine doğru yöneliyor. Esad'ı devirmek için Kürtler'i katlediyor. Sünniler'in lideri Erdoğan, Ortadoğu'da da karışıklığa neden oluyor.
Erdoğan'ın dış politikası akıl dışı. Türkiye, tüm dünya açısından tehlikeli hale geldi. Dünyanın en güçlü devleti olan Amerika, bu konuda önemli adımlar atabilir.
Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır.
Türkiye dönüştürülmeli. Bu konuda vakit kaybetmemek gerekiyor..." ŞAKA GİBİ DEĞİL Mİ!
Türkiye kime ne yaptı?
Kimin kötülüğü için hareket etti?
Kendi sınırları içinde güvenle yaşamak dışında kime el kaldırdı?
Soruların cevabı önemli değil.
Bu satırları yani NEWSWEEK'i hazırlayanlar da bunları biliyordu.
Ama işlerine gelmiyordu...
İşaret DERGİ üzerinden fazlasıyla verildi zaten. Bugün yaşanılanların öncüsüydü!
Devam...
Son günlerde yine en çok EVANGELİZMİ konuşur olduk...
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i dikkatlice dinlerseniz açık şekilde hedefinde Türkiye'nin olduğunu görürsünüz.
Evangelist'tir kendisi...
Evangelistler, Katolikler'den hoşlanmaz. Hatta düşmanlardır.
Evangelistler için Hristiyanlığın Siyonistleri yaklaşımı hep güçlüdür.
Zaten Evangelistler İncil'in dışında Tevrat ve Zebur'u da ciddiye alır.
Bugün ABD'de güçlenen Katolikler'e karşı Evangelistler'in de güçlenmesi anlaşılır gibi değildir.
KAFA KARIŞIKLIĞI BURADA ASLINDA!
Evangelistler'le Katolikler, Türkiye konusunda birleşti. Bunu anlamak gerçekten zor. Bu anlaşmanın detaylarını incelemek gerekirse, ABD'nin taleplerine bakmamız gerekiyor. Pastör Brunson'ın serbest bırakılması bir Evangelist talebidir.
Ancak Türkiye'nin IMF ile anlaşması, Katolik talebidir.
Çünkü bugün IMF Başkanı Christine Lagarde, Katolik'tir.
Evangelistler'i de sevmez.
PENTAGON'UN DA KATOLİK OLDUĞUNU UNUTMAMAK ŞART!
Türkiye'nin Merkez Bankası'na müdahalesini engellemek isteyenler ise Evangelistler'le Yahudiler'dir.
Yine Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasından rahatsız olanlar, S-400 anlaşmasına tepki gösterip NATO darbesi için adımlar atanlar ise Katolikler'dir.
Van ve Hakkari'ye yeni NATO üsleri isteyen de dolayısıyla Katolikler'dir.
Doğu ve Güneydoğu illerine özerklik verilmesini isteyenler de ABD'deki Yahudiler'dir.
Aynı şekilde Ankara'nın Akdeniz'deki petrolden pay istemesini engellemek isteyenler de Yahudiler'dir.
Aynı Yahudiler, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını, NATO'dan ayrılmasını da talep etmektedir.
Şimdi Türkiye böylesine güçlü bloklarla mücadele etmektedir...
Silah lobisinin etkin olduğu ABD'de Katolikler, yıl sonu gelmeden Türkiye'nin IMF ile anlaşmasını istiyor. Hiç ortada yokken IMF'nin "Türkiye'nin IMF ile anlaşmasını gerektirecek bir durumu yok" resmi açıklaması, akıllarda "Evet IMF ile anlaşma yakın" algısı için yapıldı.
Adresi gösterdiler yani!
Katolikler'le Evangelistler'in Türkiye karşıtlığında birleşmelerinin en önemli nedeni ise Ankara-Moskova, Ankara-Tahran ve Ankara-Pekin'in kendi para birimleriyle ticaret hamleleri oldu.
Bu bölgede dolarla ilgili ilk ve önemli bir başkaldırı olarak algılandı.
Türkiye'nin atacağı güçlü adımlar DOLAR'ı en azından ENERJİNİN DOLAŞTIĞI YERLERDE bitirebilir ya da kısıtlayabilirdi.
RAHATSIZ OLDULAR.
Bir de görmemiz gereken önemli bir detay daha vardı!
Türkiye, ABD ile ciddi bir mücadele içindeydi ama 60'tan fazla MÜSLÜMAN ülke bu duruma uzak kaldı.
Yanımızda olanı görmedik.
Gelmediler de...
Mesela KÖRFEZ'den bir destek gelse DOLAR sadece burada değil dünyada değer kaybederdi. Ama herkes WASHINGTON ile yan yana... Mesela Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destek olsa iklim değişirdi.
İçeri baktığımızda DOLAR borcu olanların ÖZEL ŞİRKETLER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ.
Bu baskı sürerse şirketlerin değer kaybı devam eder, işsizlik baş gösterir, enflasyon iyice canlanır...
Buna oynuyorlar zaten!
Borcu olanların YÜZDE 80'i şahıslar, özel sektör yani...
Ancak gözden kaçırdığımız önemli bir ayrıntı vardı! Nedense kimse bunu konuşmuyor. Yazan çizen de yok!
Nedenini bilmiyorum ama olanları biliyorum!
Garip şeyler oldu çünkü! Gözden kaçtı, görülmedi, gösterilmedi ve bir hamle yapılmadı!
DOLAR OPERASYONU GELMEDEN ÖNCE ABD'nin bazı özel adamları TÜRKİYE'deki bazı büyük özel isimleri uyardı. DOLAR fırtınasından haberdar etti. 2017'nin ilk günlerinde Türkiye'nin önemli şirketlerine bu konuda ne yapmaları gerektiği tek tek anlatıldı! Onlar da gizli tedbirlerini aldı. Arkasından YAPILANDIRMA TALEPLERİ GÖRMEYE BAŞLADIK...
Krizi tetiklemek için mi yapılıyordu, gerçekten ihtiyaç olduğu için mi! Bilmiyorum. Bilenlerin olduğunu düşünmek istiyorum!
Ancak DAHA DIŞARIDAN "İFLAS ETTİK" açıklamasını yapın emri gelmedi. Yakında bunun gelmesi beklenmekte...
Türkiye'ye karşı yapılan saldırının açıkça yıkıcı ve kalıcı hasar bırakması için bu adımın atılacağı söylenmekte...
Fısıltılar bu! Yani "İFLAS ETTİK" çığlıklarıyla erozyonu büyütecekler...
AĞIR FATURA ÇIKARMAK İÇİN, TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEK İÇİN GELİYORLAR... İçeride konuştukları 12-13 aile...
Anlamadığım bunu kontrol etmek bu kadar zor mu?
Sonuçlara bakılınca zormuş demek!
Üzerimize yürüyen ittifak her an TRUMP'ı bile indirebilir. BÜYÜK ANLAŞMA için eller kenetlenmiş gibi. Trump'ın PENTAGON'u mutlu edecek mesajlarına bakmayın!
Ayakta kalmak için mecbur.
Kavga büyük...
Daha pekçok gelişme göreceğiz...
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- Ergün Diler
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