Savaş ilanı
Çok kişi çıldıran dünyada varılacak son istasyonun neresi olduğunu bilmiyor, kestiremiyor...
Kafalar karışık. Pek çok ülkede ekonomik türbülans var. Oyunu kuran kim, alınmak istenen sonuç ne, soruları cevap bekliyor...
Fakat bu cevabı her yerde bulma şansımız yok...
Pentagon'a ya da BÜYÜK AİLELERİ YÖNETENLERE bakmak şart. Gelin böyle yapalım...
Önemli birine, hatta çok önemli birine yaklaşalım...
Bakalım neler söylemiş neler...
Hadi bakalım...
"11 Eylül saldırıları ve 2008 krizinden sonra yeryüzünün önemli kişileri birlikte çalışma kararı aldı. Çünkü savaş sonrası kurulan yeni dünya düzeni için bu gerekliydi.
Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'nin Çin ile yeni ticaret kurallarını açıklaması, kurulan bu düzeni bitirdi.
Kökünden hem de..." Yani bu sözleri "11 EYLÜL
OPERASYONUNDAN sonra pek çok kudretli isim bir araya geldi.
Gelmek zorunda kaldı.
ABD'nin silahı kullanması nedeniyle bir ORTAKLIK İNŞA ETTİ" diye tercüme edebilirdik...
Devam...
"Elbette Çin'i kıskaca alacak bu adımı sıradan bir hamle olarak görmemiz zor.
Çok ama çok zor. Bunun çok uzun süre önce düşünülen ama geçtiğimiz günlerde uygulanan bir adım olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Oyunun kuralları vardır. O kurallar oyun sonuna kadar da geçerlidir. Şimdi bu kuralın değişmesi, tüm anlaşmaları da bitiriyor." Bu sözler "ABD kendi kurduğu oyunu yine kendi bitirdi. Bize de bir şey sormadı... Kendileri bilir artık..." şeklinde değerlendirilmeliydi...
Alınan karara sert bir tepkiydi...
Hem de açıktan...
Çok önemli kişi konuşmaya devam ediyordu...
"Bütün bunlar 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan anlaşmanın 2008 ekonomik kriziyle oluşan yeni vitrinine gerek kalmadığının ilanıdır...
Bu yeni vitrinin gelişmesine imkan yoktur. Bırakılmamıştır.
Aslında açıkça ve doğrudan konuşmak gerekirse BU BİR SAVAŞ İLANIDIR!
Kimse bu kararın sıradan bir Amerikan kararı olduğu konusunda ısrar etmemeli.
Çünkü bu düşüncenin karşılığı yoktur. Savaş sonrası sağlanan ekonomik buluşma ve güvenlik artık bitmiştir." Yani konuşan çok önemli isim "Biz bu savaş kararını duyduk, gerekeni yapacağız. Ama sorumlu olan ABD'dir" diyor...
Sonra daha da sertleşerek gidiyor...
"Biz de yeni koşullara karşı adımlar atacağız. Bunu atmakta hiç tereddüt de yaşamayacağız.
Birkaç yıl sonra da bu adımları biz atmak istememiştik, mecbur olduğumuz için yaptığımızı anlatacağız.
Avrupa'daki potansiyel yıkıcı günler de hızlanabilir.
Çünkü borçlar ülkelerin güvenliğini de riske etmektedir." Dengeleri değiştirecek isim daha da hızını artırıyordu...
"Zayıf büyümeyle uğraşan Avrupa da mutlaka bedel ödeyecek. Zayıf büyümenin aslında büyük bir kriz olduğunu anlamayan Avrupa, dersine iyi çalışmamanın da acısını yaşayacak.
Biz yeni dünya düzeninin en iyi karar olduğunu hep savunduk.
Bunun belli rötuşlarla devam etmesinden yanaydık.
Bunu istemeyenlerin olduğunu gördük. Şimdi yeni bir dönem başlayacak. Buna da tam olarak hazırız..." İşte bu cümleler karşı koyuşun ilanıydı.
"Gelin buradayız" diyordu adeta...
Kaldığı yerden vites değiştirmeden devam ediyordu...
"Jeopolitik olarak bazı ülkeler için riskler daha da fazla olacak. Başta savaş olmak üzere terörizm ve siber saldırı riski ortada.
Bunların Amerikan politikalarının son derece kestirilemez olduğu bir zamanda ortaya çıkması da ilginç. Yükselen popülist milliyetçilik gelecekteki seçimleri çok etkileyecek.
Bu da ülkelerin yönünün değişmesine neden olacak." Avrupa'da da Türkiye'de de milliyetçilik rüzgarının olduğu gerçek mi?
Gerçek...
Devam o zaman...
"İngiltere'de, Brexit ve bir azınlık hükümetinin sorunları ile mücadele ediyoruz. Hem de çok ciddi boyutta. Buna karşı hiçbir zaman sessiz değildik..." Finalde ise çok güncel ve yakıcı bir konuya geliyordu...
Günü anlatıyordu...
"Doların güven mi risk mi olduğunun anlaşılacağı dönemdeyiz. Devlet tahvillerine güven ne kadar fazla olur şu an için kestirilemiyor. Amerikan tahvilleri de büyük risk içinde yer alıyor. Hem de çok büyük bir risk..." Konuşan çok önemli isim bunları söylüyordu...
Zaman zaman yazdığım şeylerdi.
Ancak kendisinden duymak olayın boyutunu, savaşın şeklini ortaya koyması açısından son derece önemliydi...
Savaşın yeni başladığını, başlatanın da Amerika olduğunu ilan ediyordu...
Peki ne zamandır ABD ile AİLE arasında kavga olduğunu yazıyorum...
Oldukça uzun zamandır değil mi...
İşte yukarıda alıntı yaptığım bütün sözlerin sahibi JACOB ROTHSCHILD'di...
Artık konuşmak gereği duymuştu demek ki...
Konuşuyordu...
İçerideki politikaları eleştirmek elbette kolaydı...
Ama verilen mücadelenin boyutunu anlamak gerekiyordu...
Savaş vardı ve biz istesek de istemesek de ortasındaydık.
Ve başlatan da belliydi...
Durum bu...
Yeni dünya kurulacaktı ve herkes kendi payı için savaşacaktı...
Biz de öyle yapacağız...
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- Ergün Diler
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