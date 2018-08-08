Yeni dünya
Bu adamlar da aptal olmadığına göre ne yapmak istiyorlar? Neden gerekli gereksiz çıkışlarla ilişkilerini yıpratıyorlar?
Neyin peşindeler?
Ne istiyorlar?
Galiba üzerinde durmamız gereken de bu... Dün NEOM KENTİNİ yazdım.
Oradan devam edelim...
ABD İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra geldi. Askerleriyle NATO ile her yere çöktü. Onlarca ÜSLE her yeri kontrol etti. Hedef ülkelerde kendi yapılarını kurdu!
MALİ yardımla da kontrolü tamamen eline aldı. Hatırlayın üç kuruş için ABD'ye gitmek zorunda kalan BAŞBAKANLARIMIZI...
Acıydı ama böyleydi... Amerika JAPONYA'ya atom bombası attı.
Sonra özel bir KALKINMA PLANI ile adamları uçurdu. Japonlar Mitsubishi, Honda, Sony ile geliyor, üretiyor, ABD'ye satıyordu. Maliyetin üzerine az bir miktar konularak Japonlar'a DOLAR gidiyordu.
Ancak alacakların asıl büyük kısmı ABD BANKALARINDA kalıyordu.
Japonya bunu ticaret fazlası olarak görüyordu. ABD de cari açığını böyle kapatıyordu.
Yani elin taşıyla elin kuşunu vuruyor, kendi refahını koruyordu.
Askerlerini de bu gelen paralarla dolaştırıyordu. Yani MALİYETİ, üretim canavarına dönüşen ülkelerden karşılıyordu. Bunu da kurdukları ekonomik sistemle sağlıyordu. Çin de böyle oldu. Büyüdü büyüdü dev oldu. Ancak üretim kalıpları ABD'nin ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştu.
Başka bir pazara yönelmek hiç kolay değildi. Makas hemen değişemezdi.
Pekin yönetimi "Artık ticaret fazlası vermeyeceğim" diye bir modele de geçemezdi. Çökerdi... Ürettim sonucu oluşan PARA, yani DOLAR, hem Çin'i büyütüyor hem ABD'nin egemen güç olarak kalmasını sağlıyordu. İŞGAL buydu aslında.
GÖRMÜYORDUK. ABD'nin BORÇLANMA modeli çok ülkenin de önünü açtı ve bu yola girdiler...
Ama unuttukları bir şey vardı!
ABD ihtiyacı olan her şeye sahipti!
Eti de sütü de petrolü de gazı da uranyumu da bakırı da çeliği de her şeyi vardı. SİYASETEN TİCARET YAPTIĞI ülkeler vardı sadece.
Dünyada ABD kadar bu imkana sahip ikinci ülke yoktu... Kimse onlarla aynı şartlara sahip değildi. "İÇERİYE KAPANIYORUZ" dedikleri anda kimsenin kapısını çalmadan yaşayabilirlerdi!
Yani ABD uzun yıllardır uzakta üretim makinası yaptıkları ülkelerin ticaret fazlalarıyla dönüyordu.
İMPARATORLUK kuruyordu...
İŞTE ŞİMDİ BU MODELDEN vazgeçmek için düğmeye bastı.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki ÜSLER'in azalacak olması, askerlerini çekecek olması, hepsi yeni dönem içindi! ABD, ülke dışındaki bütün markaları içeriye davet ediyordu.
Avantajlar vererek ya da korkutarak...
ÇİN'e vergi koyarak ticaretlerini sınırlandırıyorlardı. Avrupa'yı yeni ticari barajlarla titretiyordu. İçerideki REFAHI sarsmadan yeni modele geçme niyeti taşıyorlardı. Çin ile de Japonya ile de eski mutlu mesut günler olmayacaktı. NATO içerisindeki ülkelerle de... Türkiye ile de...
Çünkü ESKİ MODELİ kaldırıyorlardı... YENİ SİSTEMDE BLOKLAR OLUŞTURARAK
DÜNYAYI KONTROL ETMEK
NİYETİ TAŞIYORLARDI... Mesela ARAMCO'yu alarak petrolü istediği doğrultuda akıtacaktı. İsrail, Mısır ve Kıbrıs ile AKDENİZ ve enerji yolları kontrolde olacaktı... Körfez, zaten ellerindeydi... Görünen o ki RUSYA ile kavga ediyor görüntüsü vererek Moskova'nın da enerji kartıyla bir bölgeyi kontrol etmesi sağlanıyordu.
İran, mızıkçılık yapıyordu. Yaptıkları nükleer enerji çalışmaları masalın adıydı! ABD oradaki PETROL ve GAZLA ilgileniyordu. Kontrol etmek istiyordu... Kendi içinde üretimi artıracak, refahı daha da yukarı çekecek, rakip olması muhtemel ülkeleri bir kavanoza dolduracaktı...
ABD bir şekilde ABU DABİ ile ARAMCO petrollerini aldı ve yönetmekte. Bir ülkede makinaların çalışması, otomobillerin tekerleklerinin dönmesi için PETROL şart! O da onlarda! İSRAİL, Mısır, Suudi Arabistan gibi MERKEZ BLOKLARI seçtiler.
Hem Çin'in İPEK YOLU'na balta vuracak hem dediğini yaptıracaktı...
ABD eski modelde, ASKERİN asıl rol sahibi olduğu iklimde, TÜRKİYE'ye çok ihtiyaç duyuyordu...
1945'ten sonra rüzgarlar böyle esti...
2007'de ÜMRANİYE'de bulunan el bombalarından sonra açılan davalara bakın... Askeri Casusluk, Balyoz, Ergenekon, Sauna, Amirallere suikast gibi... Hepsinde ORJİNDE, merkezde ne vardı? EVET TÜRK ORDUSU... Operasyonları buna göre yaptılar... Aslında yeni modelde bize yer vermek istemiyorlardı.
ENERJİYİ KONTROL ALTINA ALMIŞLARDI... Yollarını da...
AKDENİZ sorundu sadece. O da muhtemelen yeni gerginlik alanımızı olacaktı. Pastör Brunson'u versek bile AKDENİZ'i KIBRIS'ı sorun olarak yaşatacaklardı! Bizim KANAL İSTANBUL projesinin benzerini yaparak SUUDLAR'ı AKDENİZE taşıyacaklardı. İsrail de Mısır da hazırdı!
Amerika Birleşik Devletleri artık kendi içinde üreteceği mal ve silahı satacaktı... Rakiplerin belini doğrultamaması için de önlem alıyor ve saha meydana getiriyordu.
SUUDİ ARABİSTAN EN BÜYÜK YARDIMCILARIYDI. Türkiye bunu gördüğü için ÇİN'in yanına gitmeyi tercih etti... İşaretler böyle çünkü...
Evet, ABD içeri kapanacaktı ama DÜNYAYI YÖNETME İSTEĞİNDEN
VAZGEÇMEYECEKTİ. BLOKLAR VE DOSTLAR İLE BUNU SAĞLAYACAKTI... Kafasındaki buydu. Çin de bunu gördü. Türkiye de... Başka ülkeler de... İPEK YOLU karadan ve demiryolundan ABD'ye en büyük operasyondu. ABD her yeri işgal edemeyeceği için bu akıllıca bir yöntemdi. Onlar da "Karada ve demirin üzerinde mal taşıyabilmen için üretmen gerekiyor. Bunun için de enerji şart. O da bende" diyordu...
Türkiye gibi önemli rol alacak ülkeleri de DOLAR ile sarsarak gücünü budamak istiyordu... Ayrıca DOLAR'ı anavatanına geri çağırarak oyun içinde oyun kuruyorlardı...
Washington kimseye muhtaç olmadan, yeni bir oyunu İPEK YOLU'nu tahrip etmeden kuruyordu, kurmak istiyordu... Türkiye ile ilişkiler de düzelmeyecekti... Türk Ordusu'na en çok onlar ihtiyaç duyuyordu, gelip dağıttılar... Muhtemelen yolun sonunda Türkiye NATO'da olamayacak.
Olmayacak. Gelişmeler de bu yönde...
"DÜŞMAN" tanıma göre kurulan sistemi çöpe attılar! Artık İSLAMİ TERÖR ve KOMÜNİZM inandırıcı değil! Gerek de kalmadı...
Bu yeni oyunu bilen bazı aklı büyük patronlar PARALARINI ABD'ye götürmekte... "Güvenli ve kazançlı bir bölge" diye... Beyaz Saray dışarıda tuttuğu askeri azaltarak masrafları kısıyor, antipatik gelen taraflarını buduyor. Çalışmayı istemediği ülkelerle sorun çıkartarak yollarını ayırıyor...
Her yeni oyunda TÜRKİYE elbette BAŞROLDE. ABD bunu yapsa bile, İPEK YOLU'nu ele geçirse bile, TÜRKİYE önemli... TRAFİĞİN TAM ORTASINDA ÇÜNKÜ...
Ankara da bunu bildiği için geri adım atmıyor, kurulan yeni dünyada yerini alıyor. OLAY BU! Eski kalıplarla eski alışkanlıklarla yeni dengeyi anlamak zor! Galiba en iyi şey DOLAR'ı takip etmek... Bakın bakalım paralar nereden gelip nereye gidiyor! ABD dışarıdan gelen, kendisine ait olmayan PARA'dan kendi üretiminden elde edeceği PARA'ya dönüyor...
Bunu bilen gören de PARA'sını oraya götürüyor. Belki daha detaylara da gireriz...
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- Ergün Diler
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