Büyük patron
Hepsi BÜYÜK SAVAŞIN küçük cepheleri aslında.
Yukarıda kocaman iki büyük güç kavga ettiği için herkes tedirgin.
Geniş bakmayı bilemeyenler ise yarının ne getireceğini kestiremiyor...
Kavgayı çok ama çok güzel anlatanlar var.
SIR değil.
Sadece buralarda bu işlere böyle bakılmıyor. Nedenini bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Ama İYİ PARTİ'de ya da CHP'de ne olacağını merak ediyorsak bile bu kavgayı bilmek zorundayız. Gerisi hikaye çünkü...
Açalım biraz...
Geniş adımlarla gelip finalde küçültelim...
Romanov ailesini bilen, Rothschild ailesinin gücünü daha iyi anlar. ROMANOV'lar ABD'nin kuruluşunda etkin olarak yer alan bir aileydi! Tarafı belliydi!
Washington ile ailenin savaşı da en az 100 yıl öncesine dayanır.
Çar 2. Nicholas olarak bilinen Nikolai Alexandrovich Romanov, 1894 yılından devrildiği yıl olan 1917'ye kadar Rusya İmparatorluğu'nu yönetirken, Rothschild ailesinin bu işte birçok hamlesi olduğunu biliyoruz.
Zaten SIR da değil!
O tarihlerde Rothschild, Romanov ailesini yok ederken Japonya merkezli adımlar atıyordu.
Romanov ailesinden resmi olarak kimsenin yaşamadığı varsayılıyor.
Rothschild ailesi var olduğu sürece hiçbir Romanov ortaya çıkmayacak.
Romanov ailesinin devrilmesiyle birlikte Rothschild, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güçlendi.
Washington ve New York merkezli bu yükseliş, ailenin 4 kıtada da etkinliğini arttırdı.
Şimdi Rothschild ailesinin, Romanov ailesi olarak gördükleri yeni bir rakip var.
ŞAKA DEĞİL GERÇEK!
Olay da bu zaten... AİLE, yani Rothschildler, PENTAGON ve onlara ait kolları kesmek için karar verdiler. Zaman zaman ORTAKLIK bile yaptıkları organizasyonu artık tamamen bitirmek için düğmeye bastılar. Birkaç hafta önce Rothschild, Pentagon'daki 13 kişiye çok özel bir mektup gönderdi.
ABD Savunma Bakanı Mattis ve Genelkurmay Başkanı Dunford'un da bu 13 kişilik listede oldukları söyleniyor. Ancak Mattis de Dunford da mektuplarla ilgili küçük bir tepki bile vermedi. Görmezden geldi ya da gizli adım atmak istedi.
Bilmiyoruz.
Ama izliyoruz!
Önemli olan gönderilen mektuplardaki AYRINTIYDI!
Hepsinde farklı farklı dil kullanılsa da ROMANOV detayı hepsinde aynıydı!
Yani Rothschild, Romanov'u nasıl bitirdiğini bu mektuplarda anlatıyor.
Ayrıca ROMANOV ailesinden her bir bireyin ROTHSCHILDLER'e nasıl yalvardığına geniş yer verilmekte...
MEKTUP işi bardağı taşıran son damla! AİLE resmen PENTAGON'a savaş açmış durumda. NET!
Pentagon da Rothschild ailesiyle bu günlere geleceğini biliyordu. Hatta ailenin neden bu kadar beklediğini anlayamıyorlardı.
Şimdi savaşın etkilerini göreceğiz.
Çeşitli şekillerde ve her yerde!
Her yer güvensiz olmak zorunda.
ÖYLE DE OLACAK!
Aile, paranın gücü ile güvensiz noktaları daha kolay yönetebileceğini biliyor. Elindeki güçlü medya ve eğitim kurumlarıyla Pentagon'un oyun alanlarını daraltacağını da göreceğiz.
Pentagon da bunları tahmin ediyor ve hazırlık yapıyordu!
Ancak Pentagon'un hamlesinin ne olacağı bilinmiyor.
Sızan bir unsur yok. Mesajı aldıkları kesin, nasıl cevap verecekleri muamma!
Bazı akıllı adamlara göre Pentagon'un sürpriz adımı SUUDİ ARABİSTAN'dan gelecek!
Tüm dünya dillerinde kolay telaffuz edilmesini sağlamak amacıyla Suudi Arabistan'da 'NEOM' adı verilen bir kent kuruluyor. NEOM, İngilizce'deki 'NEW' ve Arapça'daki 'MÜSTAKBEL' kelimesinin ilk harfinin birleşiminden oluştu.
NEOM, Pentagon'un birçok stratejik operasyonlarında kullandığı bir şifredir.
Bu kentin en önemli özelliği, Yeni İpek Yolu'na yön verecek olması.
NEOM'un yüzölçümü, yaklaşık 30 bin kilometrekare olup, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Lübnan gibi ülkelerden daha büyük.
Dünya nüfusunun yüzde 70'inin NEOM 'a maksimum 6 saat (2025 yılında ise sadece 3 saatte) içinde ulaşım sağlayacak sistem hazırlanıyor.
NEOM, Yeni İpek Yolu'nun içinde alternatif bir güzergah olacak.
NEOM'la bölge ticaretinin yıllardır olduğu gibi ABD tekelinde kalması sağlanacak ve Avrupa Birliği de kontrol altına alınacak. NEOM'un Akabe Körfezi, Süveyş Kanalı ve deniz ticaret yollarına yakın bir noktada inşa edilmesi, Akdeniz'in de NEOM'a bağlanmasını sağlayacak.
Bu planı Rothschild ailesi hazırladı.
Ancak Nayef'in yerine Veliaht Prens olarak Selman'ın atanmasıyla işler değişti. Pentagon öne geçti. NEOM, belki de bugünkü savaşın en önemli nedenlerinden biri...
Aile için artık hiçbir hatanın kabul edilmeyeceği günlere geliyoruz.
Çin'in yeni süper güç olmasını sağlayacak projeyi Pentagon'a kaptırma ihtimali, NEOM'un Washington merkezli inşa edilmesi kabul edilebilecek bir durum değil.
100 yıllık planın bir anda elde kalmasının önüne geçmek için ailenin gizli planlarının da devreye gireceğini göreceğiz.
Pentagon açık şekilde Rothschild ailesiyle savaşa hazırlanıyor. Bunun da fazlaca işareti var!
NATO'nun Akdeniz'e ulaşması, yeni bir pozisyon alması savaşın Pentagon tarafından getirildiği noktayı ortaya koyuyor!
Eğer AİLE Akdeniz'i kaybederse İpek Yolu'nda etkin olma şansı hiç yok!
Hem Pentagon hem de NATO ile savaş, aileyi çok yıpratır.
AİLE bunun farkında! Bu nedenle şimdilerde PARANIN çok değerli olduğunu göreceğiz. Pentagon silahın dışında parayla da SAHNE aldı. Bazı adımları oldu. Hem de çok ciddi.
Şimdi ailenin de buna karşı silahla karşılık vermesi önemli.
Ancak ailenin silahlı bir güç kullanması çok zor. entagon içinde etkileri büyüktü.
Ancak PENTAGON'daki generallerin tamamı şimdi ABD tarafında.
Pentagon tek vücut yani!
Şimdi Pentagon mektupları tehdit kabul ederse, o zaman daha farklı olur.
Eğer bu mektupları umursamadan yine kendi planına sadık kalırsa, yine farklı bir dünyada yaşarız.
Ancak ilk duyumlara göre mektupların Pentagon'u daha da kızdırdığı yönünde.
BU NEDENLE DEĞİŞİK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ...
Dilerseniz siz yine içeri dönün!
"Kemal Bey mi gelecek, İnce mi ipi göğüsleyecek" diye tartışa durun!
Ya da "İYİ PARTİ'yi bekleyen gelecek ne" sorusuna kafa yorun.
Sizin kararınız...
Ama dünya bu!
BÜYÜK SAVAŞIN İÇİNDEN GEÇİLİYOR. İRAN DA TÜRKİYE DE ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ.
Rüzgar burada da hissedilecektir.
NET!
Türkiye, ÇİN'i partner seçtiğini ilan etti... Kazanan biz olsak da tereyağından kıl çeker gibi olmayacaktır.
Yeni bir dünya kuruluyor çünkü...
BAKALIM BÜYÜK PATRON KİM OLACAK?
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