Pastör bahane
Bilinen ya da bilinmeyen nedenlerden dolayı zor. Hiçbir iddia taşımayan koca bir marka düşünün. Geldiği yere getirildiği yere bakın. Ne imza toplayabiliyorlar ne sayabiliyorlar ne de gereğini yapabiliyorlar. CHP ve CHP'liler bunu hak ediyor mu?
Kesinlikle hayır! Ama şimdiki CHP bu! Gelen gitmiyor, gelmesi gerekenler gelemiyor! Hep kavga...
Kendi içlerindeki mücadeleye ayıracakları zamanı ve enerjiyi ÜLKE için harcasalardı en azından 622 imzayı sayabilecek duruma gelirlerdi.
Ama olmuyor işte... CHP'liler kandırılarak oyun devam ettiriliyor! Bu ne zaman son bulur?
Birileri ayağa kalkıp "YÜZDE 22 İLE MUTLU OLANLARI İSTEMİYORUZ" dediğinde... Ama daha önemlisi CHP'lilerin PARTİNİN GİZLİ KODLARINI ÇÖZMESİDİR!
Ki buna yanaşan yok! Bırakın yazmayı, konuşan hatta aklından geçiren yok!
Buradan başlasalar iyi olur!
Son dönemde öne çıkan isimlere kocaman bir mercek tutmakla işe başlasalar çok iyi olur! Bakın yolu da gösterdim! Benden bu kadar...
Neyse...
Amerika Birleşik Devletleri ile krizin içindeyiz. Görünen sebep İZMİR'de tutuklanan ve sonrasında ev hapsine alınan RAHİP BRUNSON!
Bütün derdin PASTÖR olduğunu düşünmek gerçeklere aykırı. Arkada bize söylenmeyen başka hesaplar da olmalı. EV HAPSİNE ALINDIKTAN SONRA özgürlüğe bir adım kalmışken PENCE'in başlattığı fırtınanın makul hiçbir tarafı yok! ABD ADAMI MAHKEME YOLUYLA
ALMAMAK İÇİN HER ŞEYİ
YAPTI! Bu ortada! Peki o zaman kafalarındaki ne? Neyin peşindeler?
Ne istiyorlar?
Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım...
Amerika Birleşik Devletleri, İran için askeri operasyon seçeneğini ikinci plana bıraktı. Çünkü ekonomik saldırı daima çok daha etkin sonuçlar verir.
İran dışarıdan gelen EKONOMİK türbülansı engelleyemeyince yıkım başladı. İran, bugün için çok zor durumda. İranlılar'daki ekonomik korku her geçen gün daha da artmakta.
Peki bu plan nasıl başladı. Öncelikli olarak İran, Türkiye ve Ortadoğu konusunda uzman olan CIA Başkanı Gina Haspel'in planı adım adım ilerliyor. Bunu bilmek şart.
CIA Başkanı olmadan önce Aralık 2017'de İran'da başlayan ayaklanmalar da Gina Haspel'ın planıydı. Çünkü askeri operasyon, bölgede istikrarı bozabilirdi. O nedenle ayaklanmalarda görüldü ki, halk Ruhani'ye karşı önemli ölçüde birleşti. İkinci seçenek ise dolar operasyonuydu. İran'daki dolar kısa süre içinde ülke dışına çıkartıldı.
Ülkedeki birçok Amerikan ekonomik ajanı, doların ülkeden kaçmasını sağladı. Yetmezdi! Avrupalı şirketlerin de İran'ı terk etmesi gerekiyordu.
Öyle de oldu!
Fransız CMA CGM şirketi İcra Kurulu Başkanı (CEO) Rodolphe Saade, Trump'ın ambargosuyla İran'dan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.
Total, Airbus, ATR, Peugeot, Renault, BNP Paribas da ambargoya uyan şirketlerdi. Bu şirketlerin bazılarının yönetiminde Rothschild ailesinin etkisi bilinmekte. Bu kararla birlikte, İran için sıkıntılı süreç başladı. Bu şirketler Washington'ın kararına direnebilirdi.
Ancak direnmek yerine anlaşma yolunu tercih ettiler. Belki ailenin, ABD ile yeni bir süreç için attığı ilk adım olarak da düşünülebilirdi.
Bunun cevabı hala bilinmiyor.
Gina Haspel, İran planını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ikinci adıma geçti. 30 yıldır CIA'de olan ve teşkilatın en önemli analisti kabul edilen Vaughn F. Bishop, CIA Başkan Yardımcısı oldu. Bishop da aynı Gina Haspel gibi İran, Türkiye ve Ortadoğu konusunda uzmandır. Çok iyi derecede Farsça konuşur. Başkan ve yardımcısının uzmanlık bölümlerini dikkatlice incelersek, hedefin de neresi olduğunu anlamakta zorlanmayız.
Haspel, İran operasyonunun başarılı olması için Türkiye'nin önemli bir sorunla karşı karşıya gelmesi gerektiğini raporda ayrıntılı şekilde yazdı. Avrupa ülkeleriyle yaşanacak kriz ABD için önemliydi ama beklenen olmadı. Pastör Brunson, bu konuda çok önemli bir noktada duruyordu. Haspel, yakın arkadaşı olan ve Türkiye'de görev yaptığı günlerde defalarca bir araya geldiği Brunson'ı öne çıkardı.
Brunson'un ev hapsine çıkartıldıktan 17 gün sonra Washington'da olacağı, Kongre ve Senato'da konuşuluyordu. 10 Temmuz'da bu detaylı şekilde konuşulurken Brunson hala hapisteydi. 25 Temmuz'da Brunson ev hapsine çıktıktan sonra, onun serbest kalmasını istemeyen bir güç devreye girdi. Çünkü İran planı için Türkiye'nin bir dizi sorunla karşı karşıya kalması önemliydi. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'nin ev hapsi kararına tepki gösterdi, hatta ambargo kararını açıkladı. Pompeo, kısa bir süre sonra serbest kalacak Brunson'la ilgili yapılan açıklamalara aslında tepki gösterdi. Tabii Amerikan devlet kararının alındığı Pompeo'ya söylendi.
O da aynı Pence gibi açıklamalar yapmaya başladı.
Şimdi Türkiye Brunson'u serbest bırakırsa, planlar bir anda yavaşlamaya başlar. Eğer Türkiye bu adımı atarsa, ABD'nin ikinci planı devreye girer.
Bundan emin olmalıyız... O da Suriye konusunda ve özellikle Münbiç konusunda sürpriz adımlar atılır.
Anlaşma iptal olur. Bu durum da Türkiye ile ABD'nin ilişkilerinin yine gerilmesine neden olur.
Türkiye, Münbiç konusunda da geri adım atarsa, bu kez Afrin'den de çıkması için baskı başlar. O nedenle Türkiye'nin, İran ambargosu tam anlamıyla sonuçlanıncaya kadar ABD ile ilişkileri hep sorunlu olacak. Başkan Trump'ın ERDOĞAN'a olan sevgisi saygısı bunu çözmeye yetmeyecek gibi... Çünkü bu TRUMP'ın üzerinde bir gücün aldığı karar!
Peki ABD niye İran'la uğraşmakta?
Derdi ne? Bu soruları tek bir cevabı yok.
Birden fazla... Öncelikli olarak İRAN'ın AİLE ile yani ROTHSCHILDLER'le yakınlığının bitirilmesi isteniyor. Çin ile arasındaki sıkı bağın koparılması hedefleniyor! İran önemlidir! ABD planlarının önündeki ilk büyük engeldir!
Özellikle Suudi Arabistan'ın bölgede etkinliğinin artması, BAE ile birlikte ABD'nin emin adımlarla yürümesi için İran'ın izole edilmesi şart.
İran izole edildikten sonra Arabistan'ın daha da güçleneceği ortada. Trump'ın İran açıklamaları CIA'yı memnun etmiyor. Koşulsuz görüşme açıklaması aslında Gina Haspel'in planlarına çok ters oldu.
İran'a askeri operasyon seçeneklerinin bile söylendiği günlerdeki 'koşulsuz görüşürüz' açıklaması şaşırttı.
Trump'ın bu açıklamasının ardından Pence, "İran'a yaptırımlar daha da artacak. İran terörün en önemli finansörü" dedi.
İran operasyonu tamamlandıktan sonra Ortadoğu'nun yeni şeklini alması için adımlar göreceğiz. Bu adımlar çok hızlı olacak. Birçok ülke, Ortadoğu'da Arabistan'la ortaklık açıklayacak. BAE de Arabistan'la birlikte Ortadoğu'nun yükselen değeri olacak. Gina Haspel'in planında bu iki ülke çok önemli. O nedenle CIA, Arabistan ve BAE'de görev alıyor. Arabistan'da kısa bir süre önce engellenen darbe girişiminde başarı madalyası Gina Haspel'e gitti. Eğer başarılı olsaydı Londra'da yaşayan eski bir istihbarat başkanı ödüllendirilecekti.
Hem de ekibiyle birlikte. Bütün bunları Amerikalılar söylüyor, yazıyor, ben de size iletiyorum...
Bütün bu planlarına rağmen TÜRKİYE "EVET" demeden bir şey yapma şansları yok!
Hiç yok hem de...
GÖRECEĞİZ...
NOT:
CHP'nin kendi içindeki mücadeleyi de böyle değerlendirmek gerekir!
Şimdilik onlara verilen bir görev yok... Olaylara böyle bakın!
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